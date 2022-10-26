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На Каховській ГЕС недостатньо вибухівки, щоб РФ змогла підірвати станцію, - розвідка

каховка,гес

Від Росії, яка нехтує міжнародним правом та зневажає гуманітарні принципи, можна очікувати будь-яких провокацій, водночас наразі немає підстав вважати, що загарбники підірвуть Каховську ГЕС.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник пресслужби Головного розвідувального управління МОУ Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом, є будь-які загрози. Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації", - заявив Юсов.

Він також зазначив, що наразі немає підстав вважати, що РФ здійснить підрив Каховської ГЕС.

"Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні ... не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив", - вважає Юсов.

Говорячи про можливість застосування Росією ядерної зброї, представник розвідки зазначив, що "Путін буде брязкати нею максимально гучно, щоб його почули, на нього звернули увагу".

Також читайте: Підрив дамби Каховської ГЕС - це один з елементів путінського шантажу, - Порошенко

"Але якщо уявити собі, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю, то це, власне, останній козир, який він використає. Питання - що далі", - заявив Юсов, додавши, що це малоймовірний сценарій, і в разі його реалізації це наблизить кінець Росії.

Автор: 

армія рф (17337) ГЕС (209) Каховка (125) мінування (1218) розвідка (3858)


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Криволапі кацапи навіть падляну не можуть нормально зробити ... Ну і добре
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26.10.2022 14:14 Відповісти
вся держава "криволапих кацапів "до сьогоднішнього дня тримається виключно брехні і подлян по відношенню до всього решту світу.а особливо по відношенню до своїх сусідів
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26.10.2022 14:21 Відповісти
Підвезуть ще. Які проблеми?
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26.10.2022 14:15 Відповісти
А якщо підірвуть то тоді всю розвідку разом з Будановим на фронт. Вони вже не раз брехали.
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26.10.2022 14:21 Відповісти
Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні ... не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив", - вважає Юсов. Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\

Пацан каже шо пацани не сробл..ть..
А якщо зробл..ть, то пацан такий:
Офігєнна служба. Нема шоб сказати: Вони не зробл..ть вже(прилітає там ракета).
А тут - ииииии, ми думаємо шо не зробл..ть.
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26.10.2022 14:22 Відповісти
tak a zachem ob etom razskazivatj ?
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26.10.2022 15:14 Відповісти
 
 