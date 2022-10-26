На Каховській ГЕС недостатньо вибухівки, щоб РФ змогла підірвати станцію, - розвідка
Від Росії, яка нехтує міжнародним правом та зневажає гуманітарні принципи, можна очікувати будь-яких провокацій, водночас наразі немає підстав вважати, що загарбники підірвуть Каховську ГЕС.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник пресслужби Головного розвідувального управління МОУ Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом, є будь-які загрози. Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації", - заявив Юсов.
Він також зазначив, що наразі немає підстав вважати, що РФ здійснить підрив Каховської ГЕС.
"Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні ... не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив", - вважає Юсов.
Говорячи про можливість застосування Росією ядерної зброї, представник розвідки зазначив, що "Путін буде брязкати нею максимально гучно, щоб його почули, на нього звернули увагу".
"Але якщо уявити собі, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю, то це, власне, останній козир, який він використає. Питання - що далі", - заявив Юсов, додавши, що це малоймовірний сценарій, і в разі його реалізації це наблизить кінець Росії.
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Пацан каже шо пацани не сробл..ть..
А якщо зробл..ть, то пацан такий:
Офігєнна служба. Нема шоб сказати: Вони не зробл..ть вже(прилітає там ракета).
А тут - ииииии, ми думаємо шо не зробл..ть.