На Каховській ГЕС недостатньо вибухівки, щоб РФ змогла підірвати станцію, - розвідка

Від Росії, яка нехтує міжнародним правом та зневажає гуманітарні принципи, можна очікувати будь-яких провокацій, водночас наразі немає підстав вважати, що загарбники підірвуть Каховську ГЕС.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник пресслужби Головного розвідувального управління МОУ Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом, є будь-які загрози. Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації", - заявив Юсов.

Він також зазначив, що наразі немає підстав вважати, що РФ здійснить підрив Каховської ГЕС.

"Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні ... не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив", - вважає Юсов.

Говорячи про можливість застосування Росією ядерної зброї, представник розвідки зазначив, що "Путін буде брязкати нею максимально гучно, щоб його почули, на нього звернули увагу".

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"Але якщо уявити собі, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю, то це, власне, останній козир, який він використає. Питання - що далі", - заявив Юсов, додавши, що це малоймовірний сценарій, і в разі його реалізації це наблизить кінець Росії.