Україна повернула з полону ще 10 військових
У середу, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву голови Офіса президента Андрія Єрмака.
"Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів", - сказав він..
Також, за його словами, було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.
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Але: повідомляло джерело, яке "має кінці" на Банковій: tZEinform від 02/10.2022р, https://t.me/tZEinform/21120 04:45 "Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в районі Лиману є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі «всіх на всіх» в середині жовтня 2022".
Вже і жовтень закінчується... а тисяч чотири з хвостиком орків безперешкодно вийшли з Лиманського котла, і тепер не дають нам взяти зходу Сватове та Кремінну...