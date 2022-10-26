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Новини
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Україна повернула з полону ще 10 військових

обмін

У середу, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву голови Офіса президента Андрія Єрмака.

"Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів", - сказав він..

Також, за його словами, було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.

Також читайте: Україна повернула тіла 25 полеглих захисників

Автор: 

обмін (1154) полон (1558) Єрмак Андрій (1374)


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Чергова гарна новина...
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26.10.2022 15:39 Відповісти
він загину ще в серпні...
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26.10.2022 15:47 Відповісти
Це та гарна новина, якою Єрмак вчора інтригував?
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26.10.2022 15:59 Відповісти
Радує те, що повернулись, але не в захваті від того, щоб цим почав займатись скритий фсбшник.
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26.10.2022 16:05 Відповісти
Які докази що він ФСБешник ? Те що його батько був в посольстві в Авганістані не доказ
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26.10.2022 16:20 Відповісти
тебя же не сравнивают с нач. штаба витей муженко! а ты проявляешь необразованность!
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26.10.2022 16:32 Відповісти
Єрмак - то хто? Який однофамілець у ГУР МО того зав.кчцюнцелярією Зєлєнского?
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26.10.2022 16:23 Відповісти
і десятеро воїнів - прекрасно!
Але: повідомляло джерело, яке "має кінці" на Банковій: tZEinform від 02/10.2022р, https://t.me/tZEinform/21120 04:45 "Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в районі Лиману є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі «всіх на всіх» в середині жовтня 2022".

Вже і жовтень закінчується... а тисяч чотири з хвостиком орків безперешкодно вийшли з Лиманського котла, і тепер не дають нам взяти зходу Сватове та Кремінну...
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26.10.2022 16:56 Відповісти
да, не наголосив: обміну "всіх на всіх" - не видно. Але, видно, НЕ БУДЕ.
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26.10.2022 16:58 Відповісти
 
 