РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11096 посетителей онлайн
Новости
5 524 9

Украина вернула из плена еще 10 военных

обмін

В среду, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Наши дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них есть один офицер и 9 рядовых и сержантов", - сказал он.

Также, по его словам, было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами.

Смотрите: 4 пограничницы освобождены во время вчерашнего обмена военнопленными. ФОТО

обмен (1374) плен (2608) Ермак Андрей (1262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова гарна новина...
показать весь комментарий
26.10.2022 15:39 Ответить
він загину ще в серпні...
показать весь комментарий
26.10.2022 15:47 Ответить
Це та гарна новина, якою Єрмак вчора інтригував?
показать весь комментарий
26.10.2022 15:59 Ответить
Радує те, що повернулись, але не в захваті від того, щоб цим почав займатись скритий фсбшник.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:05 Ответить
Які докази що він ФСБешник ? Те що його батько був в посольстві в Авганістані не доказ
показать весь комментарий
26.10.2022 16:20 Ответить
тебя же не сравнивают с нач. штаба витей муженко! а ты проявляешь необразованность!
показать весь комментарий
26.10.2022 16:32 Ответить
Єрмак - то хто? Який однофамілець у ГУР МО того зав.кчцюнцелярією Зєлєнского?
показать весь комментарий
26.10.2022 16:23 Ответить
і десятеро воїнів - прекрасно!
Але: повідомляло джерело, яке "має кінці" на Банковій: tZEinform від 02/10.2022р, https://t.me/tZEinform/21120 04:45 "Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в районі Лиману є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі «всіх на всіх» в середині жовтня 2022".

Вже і жовтень закінчується... а тисяч чотири з хвостиком орків безперешкодно вийшли з Лиманського котла, і тепер не дають нам взяти зходу Сватове та Кремінну...
показать весь комментарий
26.10.2022 16:56 Ответить
да, не наголосив: обміну "всіх на всіх" - не видно. Але, видно, НЕ БУДЕ.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:58 Ответить
 
 