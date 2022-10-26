Украина вернула из плена еще 10 военных
В среду, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Наши дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них есть один офицер и 9 рядовых и сержантов", - сказал он.
Также, по его словам, было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами.
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Але: повідомляло джерело, яке "має кінці" на Банковій: tZEinform від 02/10.2022р, https://t.me/tZEinform/21120 04:45 "Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в районі Лиману є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі «всіх на всіх» в середині жовтня 2022".
Вже і жовтень закінчується... а тисяч чотири з хвостиком орків безперешкодно вийшли з Лиманського котла, і тепер не дають нам взяти зходу Сватове та Кремінну...