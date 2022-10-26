Украина вернула из плена еще 10 военных

В среду, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Наши дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них есть один офицер и 9 рядовых и сержантов", - сказал он.

Также, по его словам, было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами.

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