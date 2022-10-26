Окупанти викрали 64 пацієнтів Херсонського психоневрологічного будинку-інтернату

З 21 жовтня російські військові вивозять у невідомому напрямку мешканців Херсонського психоневрологічного будинку-інтернату, що в Комишанах. Наразі відомо про фактичне викрадення 64 пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Суспільному директорка департаменту в справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Херсонської міської ради Гаяне Оганесян.

"Людей поважного віку, яким потрібна спеціалізована допомога, окупанти вивозять без медичних книжок. До так званої "евакуації" у закладі перебували близько 400 пацієнтів і 200 медичних працівників", - розповіла вона.

Жителі Комишан розповіли Суспільному, що директор психоневрологічного диспансеру, відразу після вторгнення, почав співпрацювати з російськими окупантами: отримував від них гуманітарну допомогу, надав приміщення для розташування російських солдатів.

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"Я точно знаю, що приїжджали на джипах і розмова була про встановлення ППО на території, територія дуже велика там і вона спускається до річки, тобто є вільні місця. Чи вдалося їм це - не знаю", - розповів житель Комишан.