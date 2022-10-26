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Новини
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Окупанти викрали 64 пацієнтів Херсонського психоневрологічного будинку-інтернату

херсон

З 21 жовтня російські військові вивозять у невідомому напрямку мешканців Херсонського психоневрологічного будинку-інтернату, що в Комишанах. Наразі відомо про фактичне викрадення 64 пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Суспільному директорка департаменту в справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Херсонської міської ради Гаяне Оганесян.

"Людей поважного віку, яким потрібна спеціалізована допомога, окупанти вивозять без медичних книжок. До так званої "евакуації" у закладі перебували близько 400 пацієнтів і 200 медичних працівників", - розповіла вона.

Жителі Комишан розповіли Суспільному, що директор психоневрологічного диспансеру, відразу після вторгнення, почав співпрацювати з російськими окупантами: отримував від них гуманітарну допомогу, надав приміщення для розташування російських солдатів.

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"Я точно знаю, що приїжджали на джипах і розмова була про встановлення ППО на території, територія дуже велика там і вона спускається до річки, тобто є вільні місця. Чи вдалося їм це - не знаю", - розповів житель Комишан.

Автор: 

лікарня (1359) окупація (6685) Херсон (3354)


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Топ коментарі
+11
Буйні пацієнти психлікарні викрали нормальних пацієнтів
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26.10.2022 22:26
+2
Вот вам и новые добровольцы-ополченцы и интеллект выше кацапского
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26.10.2022 22:17
+2
Вона читать не уміє,а люди похилого віку та ще з такими діагнозами ні на яких донорів не тягнуть. З психічними розладами ідуть великі розлади усього організму.
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26.10.2022 23:48
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Вот вам и новые добровольцы-ополченцы и интеллект выше кацапского
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26.10.2022 22:17 Відповісти
Ежику ясно, что получили повестки и повалили мочить укров, а рашистские мобики поселились для лечения так как действительно больны, для получения инвалидности на фронте и компенсации.
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26.10.2022 22:22 Відповісти
На органи викрали цих людей. Навіть не сумніваюсь у цьому. Які можуть бути воїни з психічно хворих, а от печінка та нирки у них скоріше за все у відмінному стані.
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26.10.2022 22:26 Відповісти
які органи у людей поважного віку? крім того, навіть би якщо й були такі - там ліками посадили все давно..скоріше десь у лісосмузі..
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26.10.2022 22:51 Відповісти
А ви бачили цих хворих та знаєте їхній вік?

Ліки - це не горілка, яка вбиває печінку та нирки краще всього.
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26.10.2022 22:59 Відповісти
деякі ліки руйнують печінку й нирки бистріше..не знала, не писала б. не тільки рак лікують хіміотерапією
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27.10.2022 12:16 Відповісти
Ви на форумі, це означає, що ваша печінка та нирки працюють.

Печінка має властивості відновлюватись, а нирки можуть більше, ніж ми собі уявляємо.
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27.10.2022 15:58 Відповісти
Ви думаєте, що чорні трансплантологи на расєі беруть органи лише у молодих та здорових?
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27.10.2022 16:01 Відповісти
Вона читать не уміє,а люди похилого віку та ще з такими діагнозами ні на яких донорів не тягнуть. З психічними розладами ідуть великі розлади усього організму.
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26.10.2022 23:48 Відповісти
Та я бачу, що у тебе з твоїми психічними розладами вже пішли велікі розладу всього організму.
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27.10.2022 15:54 Відповісти
Буйні пацієнти психлікарні викрали нормальних пацієнтів
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26.10.2022 22:26 Відповісти
Тільки мені здається, що кацапи самі здриснули з психлікарні закритого типу???
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26.10.2022 22:27 Відповісти
Заберуть, суки на війну. Надіюсь, що і там є наші патріоти. Капець русні, : то урки, то больні,.. Клініка.
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26.10.2022 22:53 Відповісти
Кончені тварі з пекла, гіммлер був більш цивілизованим ніж вони
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26.10.2022 23:08 Відповісти
Пам'ятник і кості потьомкіна, хворі люди, що там взагалі робиться? Сюр
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26.10.2022 23:52 Відповісти
вивозять без медичних карток... навіть якби для дослідів рашистськими медичними злочинцями, то все одно б картки потрібні були б.
умом расєю нє панять
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26.10.2022 23:59 Відповісти
Россиянам нужны командиры.
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27.10.2022 07:43 Відповісти
 
 