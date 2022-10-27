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Україна запустить мобільні пункти для видачі документів біженцям у Чехії, Німеччині і Туреччині, - МВС

паспорт

Пункти для видачі закордонних паспортів, ID-карток та інших документів українським біженцям незабаром почнуть працювати у Чехії, Німеччині і Туреччині. У Польщі паспортні центри функціонують вже у трьох містах.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Єнін зазначив, що державне підприємство "Документ" має вдалий досвід роботи у Польщі. Наприклад, у Варшаві паспортний центр для українців працює вже понад три місяці, а спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою ДП "Документ" працюють ще у Кракові і Гданську. Записатися у чергу, за словами Єніна, можливо онлайн або наживо. Це надає українським громадянам можливість і оновити документи, і отримати нові замість втрачених під час евакуації.

У подальших планах відкриття мобільних пунктів у Чехії, Німеччині і Туреччині. При цьому Єнін запевнив, що існують вже домовленості з владою цих країн.

"Ми постійно працюємо над розширенням переліку документів і послуг, які ми надаємо нашим громадянам за кордоном. І це вже не лише закордонний паспорт або ID-картка, це вже і технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія. Крім того, ми працюємо над покращенням логістики і спрощенням тих процедур, які все ще затягують час", - сказав заступник міністра.

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Автор: 

біженці (1864) закордонний паспорт (185) МВС (3501) паспорт (1153)


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Топ коментарі
+1
Та і по Україні не завадить
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27.10.2022 00:29
+1
Очень удобно для крысчан с просроченными украинскими паспортами, которые решили пожить в Европе. Поначалу Европа принимала с любыми документами. Может и сейчас ещё принимает. Но я знаю двух "мне без разницы рашка или Украина", которые сейчас обитают в Португалии. Ещё в марте сориентировались. А теперь и документы им обновят. Надеюсь таки будут какие-то проверки.
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27.10.2022 01:26
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Та і по Україні не завадить
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27.10.2022 00:29 Відповісти
Очень удобно для крысчан с просроченными украинскими паспортами, которые решили пожить в Европе. Поначалу Европа принимала с любыми документами. Может и сейчас ещё принимает. Но я знаю двух "мне без разницы рашка или Украина", которые сейчас обитают в Португалии. Ещё в марте сориентировались. А теперь и документы им обновят. Надеюсь таки будут какие-то проверки.
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27.10.2022 01:26 Відповісти
В Германии таких тоже полно... Как то встретил парочку из Харькова... Так они заявили, что "украинские-террористическе войска расстреливали людей в городе" ...
Ели сдержался, что бы ****** им не набить... В толлерантной Германии нельзя никого трогать...
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30.10.2022 08:17 Відповісти
Буде дуже зручно для чоловіків які потікали в Європу та працівників самого "Документа", поставлять на поток росіянам та іншим новоспеченим "українцям" видачу паспортів, всі ж прекрасно розуміють що це зокрема і для дітей бариг та інших держчинуш, щоб не їхати в Україну не світитися.
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27.10.2022 08:55 Відповісти
для тех кто присягнул на паспорт рф и хочет еще и украинский паспорт обновить. Вы их даже не проверяете .
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27.10.2022 10:07 Відповісти
 
 