Україна запустить мобільні пункти для видачі документів біженцям у Чехії, Німеччині і Туреччині, - МВС
Пункти для видачі закордонних паспортів, ID-карток та інших документів українським біженцям незабаром почнуть працювати у Чехії, Німеччині і Туреччині. У Польщі паспортні центри функціонують вже у трьох містах.
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Єнін зазначив, що державне підприємство "Документ" має вдалий досвід роботи у Польщі. Наприклад, у Варшаві паспортний центр для українців працює вже понад три місяці, а спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою ДП "Документ" працюють ще у Кракові і Гданську. Записатися у чергу, за словами Єніна, можливо онлайн або наживо. Це надає українським громадянам можливість і оновити документи, і отримати нові замість втрачених під час евакуації.
У подальших планах відкриття мобільних пунктів у Чехії, Німеччині і Туреччині. При цьому Єнін запевнив, що існують вже домовленості з владою цих країн.
"Ми постійно працюємо над розширенням переліку документів і послуг, які ми надаємо нашим громадянам за кордоном. І це вже не лише закордонний паспорт або ID-картка, це вже і технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія. Крім того, ми працюємо над покращенням логістики і спрощенням тих процедур, які все ще затягують час", - сказав заступник міністра.
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Ели сдержался, что бы ****** им не набить... В толлерантной Германии нельзя никого трогать...