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У Польщі одночасно демонтують чотири пам’ятники радянській армії

польща

У різних регіонах Польщі в четвер зранку одночасно розпочнеться демонтаж чотирьох пам’ятників, установлених на честь радянської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, в Інституту національної пам’яті Польщі (IPN) зазначили, що демонтаж відразу чотирьох пам’ятників відбуватиметься вперше в історії країни.

Процес транслюватиметься у прямому ефірі на сайті IPN та в соцмережах регіональних відділів Інституту, Початок - о 10:00 за київським часом.

Демонтаж пам’ятників червоноармійцям відбуватиметься в населених пунктах Глубчице і Бичина Опольського воєводства на південному заході Польщі, Боболіце Західнопоморського воєводства на північному заході країни та Сташув Свєнтокшиського воєводства на південному сході.

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Усі чотири пам’ятники "вдячності червоній армії" в цих населених пунктах було встановлено в 1945 році.

Нагадаємо, у березні голова ІPN Кароль Навроцький закликав органи місцевого самоврядування активізувати процес декомунізації й усунення з публічного простору назв та символів доби комунізму.

Останнім часом у Польщі було демонтовано декілька пам’ятників радянської доби, зокрема червоній армії та радянським генералам. В усіх випадках це викликало різкий протест російського посольства та МЗС РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Естонії почали демонтаж радянських пам’ятників, першим перемістять танк Т-34 у Нарві. ФОТОрепортаж

Автор: 

демонтаж (192) пам’ятник (928) Польща (8496) радянська влада (9)


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Топ коментарі
+12
супер !!! цього окупаційного комуно-нацистького, совково-кацапського лайна не повинно залишитись ніде в Європі !!!
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27.10.2022 08:46
+9
А кто им доктор, бо не сунься напарашники в Украину, да не огреби от нас звездюлей, Европа до сих пор боялась бы не то шо памятники сносить, або всей НАТой продвигаться на восток, но и думать об этом.
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27.10.2022 08:45
+9
проти яких нацистів !!! ви про що ??? совковий кацапо-кломунізм такий самий фашизм і нацизм тільки під червоним прапором !!! за рвіівнем злочинів проти людяності, військових злочинів червоні комуно-нацисти на порядок (у 10 раз) гірші за коричневих !!!
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27.10.2022 08:58
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А кто им доктор, бо не сунься напарашники в Украину, да не огреби от нас звездюлей, Европа до сих пор боялась бы не то шо памятники сносить, або всей НАТой продвигаться на восток, но и думать об этом.
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27.10.2022 08:45 Відповісти
супер !!! цього окупаційного комуно-нацистького, совково-кацапського лайна не повинно залишитись ніде в Європі !!!
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27.10.2022 08:46 Відповісти
В Украине останется... По крайней мере в ближайшее время. Кто осмелится сейчас демонтировать Леонидовну?
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27.10.2022 09:01 Відповісти
я б її урочисто, з показом по усіх тв каналах, підірвав, а сміття вивіз на найблище смітьєзвалище ...
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27.10.2022 09:03 Відповісти
І що надалі? Яка мета? Може й пам'ятник Хмелю теж, бонбою?
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27.10.2022 09:08 Відповісти
я б на його місці поставив великий памятник одному з найгеніальніших політиків Європи І половини ХХ-сторіччя !!! рукою до сонця вінн мавби показувати строго на мацкву, на кремль - щоб українці знали і памʼятали хто у них споконвічний ворог !!!
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27.10.2022 09:12 Відповісти
так все вірно
із цим пам"ятником ситуація неоднозначна
дійсно складна ситуація
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рішення має бути однозначне і виважене щоб не було спекулятивних маніпуляцій
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27.10.2022 09:35 Відповісти
рішення має бути одне: урочисто підірвати це комуно-нацистьке, совково-кацапське окупаційне лайно !!!
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27.10.2022 11:28 Відповісти
Зачем сносить ? Герб СэРэСэР сбрить, а статую развернуть лицом на восток.
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27.10.2022 09:53 Відповісти
убрать герб совка - это дело решенное. Ну ты и знаток . Она и так держит щит и меч в сторону Востока, т.е. Мордора
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27.10.2022 09:59 Відповісти
Насчет герба - в отношении фото... Если априори развернута на восток то... кто-то дальновидно так ее поставил, чтобы защищала от орды. Она же ведь атакует...
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27.10.2022 10:18 Відповісти
А можно 5 ?
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27.10.2022 08:47 Відповісти
не можна, а треба !!! я б наприклад зніс, у нас у Львові, так званий кацапській "холм слави", а все це кацапське червоножопе лайно що там "поховене" вивіз вантажівками на закрите грибовецькае смітьєзвалище !!!
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27.10.2022 08:51 Відповісти
У нас это просто невозможно. И тут все просто. В Красной армии против нацистов сражались миллионы украинцев. И их воинская Доблесть и Слава не меньше, а больше чем москалей с их РОА, РОНА, казачьими дивизиями и тупыми трусливыми генералами...
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27.10.2022 08:54 Відповісти
проти яких нацистів !!! ви про що ??? совковий кацапо-кломунізм такий самий фашизм і нацизм тільки під червоним прапором !!! за рвіівнем злочинів проти людяності, військових злочинів червоні комуно-нацисти на порядок (у 10 раз) гірші за коричневих !!!
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27.10.2022 08:58 Відповісти
Нам нужно было объединяться с Вермахтом и идти валить руснявых дидов. Как итог - москва должна была быть спалена, а все мокши должны были сыбать за Урал. Из двух зол мы выбрали наихудшее, ибо Вермахт это не современные внуки дидов, которые просто зверье. Другое дело, что Гитляр не много перегнул палку с евреями, а так был более менее приличный диктатор тех времен
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27.10.2022 09:03 Відповісти
були серед українців такі Герої !!! 1 українська дивізія Січових Стрільців "Галичина" батальйони січових стрільців Ролланд і Нахтігаль !!! конкус на в ступ до дивізії Галичина був, як у дуже пристижний ВУЗ - 12 чоловік на 1 місце !!!
Слава Героям дивізії Галичина !!!
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27.10.2022 09:06 Відповісти
Так, але в такому разі треба було би вчасно зупинитися що б не спалити Лондон та Вашингтон...
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27.10.2022 10:18 Відповісти
то есть в Красной Армии украинцы не воевали? Ну и чем ты отличаешься от х *****, который утверждает, что Германию расиянцы победили бы и без других народов
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27.10.2022 09:05 Відповісти
воювали з підпалки !!! за перших 6 місяців, так званрої "вов", а по факту великрої спецоперації німців проти червожопих комуно-нацистів, у полон до німців, з повним боєкомплектом, зброєєю, танками, іншою технікою, здалися 4.5 мільйонів, з 5.5 мільйонів солдатів і офіцерів так званої "ркка" , серед них були і українці !!! німці не знали що робити з українцями, тому просто солдатів і сержан тів відпускали додому !!!
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27.10.2022 09:10 Відповісти
Ти не вважаєш 1921 - 1991 роками російської окупації України?
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27.10.2022 09:10 Відповісти
так це була окупація !!! з невеликою перервою на німецьку окупацію 1941-44 років !!! до речі при німцях українці жили трохи краще: німці розпустили рабські колгоспи, дозволили забрати дя обробітку свою землю, відкрили церкви !!!
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27.10.2022 09:14 Відповісти
вивчайте питання досконало і НЕ ПИШІТЬ ТУФТУ - німці залишили колгоспи і колгоспи забезпечували продовольством жителів 3-го рейху і союзників
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про існування колгоспів під час окупації інформації достатньо
гугл для пошуку в поміч
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27.10.2022 09:42 Відповісти
це совковіо-кацапська маячня і пропаганда, на кшталт неіснуючої, так званої "вов" ...
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27.10.2022 11:30 Відповісти
ну і до чого цей термін? До чого твоє питання взагалі? Чи або щось тявкнути?
Але відповідаю - війна України з Московією йде більще 300 років, а може й 850 років. з часу пограбування Києва ерзянским каганом Боголюбським
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27.10.2022 09:16 Відповісти
і що ??? Ви вважаєте це правельним ???
кацап споконвічний ворог українця !!! все кацапське повинно бути випалено з української землі каленим залізом !!! а тим хто по факту звільняв Україну від кацапської чуми поставлені памятники, названі їх іменами вулиці, площі і тд.тп.
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27.10.2022 09:21 Відповісти
Почни з Одеси. А я побачу який ти герой
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27.10.2022 09:32 Відповісти
"з під палки" ? Може в 41 так і було. Але ібльше 2000 украінцев отримали зірку Героя. За гарні очі?
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27.10.2022 09:29 Відповісти
треба називати речі своїми іменами !!! червоножопий комуно-кацап окупант і ворог України !!!
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27.10.2022 09:31 Відповісти
русские уже, как нацисты. Германию с 1945 по 1990 оккупировали и перевоспитывали. Так же и с Россией нужно - уничтожить злодейскую власть, что искалечила за 30 лет пару поколений в РФ и оккупировать до перевоспитания новых поколений. И ресурсы и деньги России - будут идти на репарации Украине!
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27.10.2022 08:56 Відповісти
чому как ??? кацапи нацисти і фашисти з дня двірцевого перевороту на мацковії здійсненого агентом німецької розвідки нейросиифілітіком вовкою леніним (ульяновим) 25 жовтня (7 листопада) 1917 року !!!
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27.10.2022 09:00 Відповісти
Не за 30, а за 300 років. Расія що за царя, що за генерального секретаря, що за путіна-єльцина одне й те ж саме.
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27.10.2022 09:14 Відповісти
Скільки мокші понутикували тих пам'ятників...
Пригадую як на півдні вони одразу почали встановлювати членіних, а коли драпали зі сходу, то чомусь не тих істуканів забирали , а унітази.
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27.10.2022 09:12 Відповісти


Latvijas vatņiki



Я открою шампанское не тогда, когда сдохнет Путин, а тогда, когда первая республика выйдет из состава России
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27.10.2022 09:17 Відповісти
...мабудь ви хотіли написати "зі складу кацапії"?
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27.10.2022 09:45 Відповісти
Та ...коли зажмуриться х*йло.
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27.10.2022 11:35 Відповісти
поляки господарі в себе в Польщі і мають право будувати і демонтувати і не питати ні в кого дозволів а тим більше в кацапів
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27.10.2022 09:48 Відповісти
укроаїнціс ммають таке саме право в Україні !!! наші Герої 2Світової це Бандера, Шухевич, Мельник та ще сотні тисяч вояків ОУН УПА, 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина", батальйонів Роланд і Наххтігаль, а не сталін, жуков, ватутін чи ковпак !!!
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27.10.2022 11:33 Відповісти
Отак нам потрібно очистити нашу землю від отієї зарази і позносити оте совіцьке-лайно в кожному місті та селі .
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27.10.2022 10:09 Відповісти
и только в Украине долго думают
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27.10.2022 10:17 Відповісти
Цікаво чи в Бялогарді і Лєгніці виконала польська влада аналогічні дії?
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27.10.2022 10:21 Відповісти
 
 