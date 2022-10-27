У Польщі одночасно демонтують чотири пам’ятники радянській армії

У різних регіонах Польщі в четвер зранку одночасно розпочнеться демонтаж чотирьох пам’ятників, установлених на честь радянської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, в Інституту національної пам’яті Польщі (IPN) зазначили, що демонтаж відразу чотирьох пам’ятників відбуватиметься вперше в історії країни.

Процес транслюватиметься у прямому ефірі на сайті IPN та в соцмережах регіональних відділів Інституту, Початок - о 10:00 за київським часом.

Демонтаж пам’ятників червоноармійцям відбуватиметься в населених пунктах Глубчице і Бичина Опольського воєводства на південному заході Польщі, Боболіце Західнопоморського воєводства на північному заході країни та Сташув Свєнтокшиського воєводства на південному сході.

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Усі чотири пам’ятники "вдячності червоній армії" в цих населених пунктах було встановлено в 1945 році.

Нагадаємо, у березні голова ІPN Кароль Навроцький закликав органи місцевого самоврядування активізувати процес декомунізації й усунення з публічного простору назв та символів доби комунізму.

Останнім часом у Польщі було демонтовано декілька пам’ятників радянської доби, зокрема червоній армії та радянським генералам. В усіх випадках це викликало різкий протест російського посольства та МЗС РФ.

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