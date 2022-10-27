У Польщі одночасно демонтують чотири пам’ятники радянській армії
У різних регіонах Польщі в четвер зранку одночасно розпочнеться демонтаж чотирьох пам’ятників, установлених на честь радянської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, в Інституту національної пам’яті Польщі (IPN) зазначили, що демонтаж відразу чотирьох пам’ятників відбуватиметься вперше в історії країни.
Процес транслюватиметься у прямому ефірі на сайті IPN та в соцмережах регіональних відділів Інституту, Початок - о 10:00 за київським часом.
Демонтаж пам’ятників червоноармійцям відбуватиметься в населених пунктах Глубчице і Бичина Опольського воєводства на південному заході Польщі, Боболіце Західнопоморського воєводства на північному заході країни та Сташув Свєнтокшиського воєводства на південному сході.
Усі чотири пам’ятники "вдячності червоній армії" в цих населених пунктах було встановлено в 1945 році.
Нагадаємо, у березні голова ІPN Кароль Навроцький закликав органи місцевого самоврядування активізувати процес декомунізації й усунення з публічного простору назв та символів доби комунізму.
Останнім часом у Польщі було демонтовано декілька пам’ятників радянської доби, зокрема червоній армії та радянським генералам. В усіх випадках це викликало різкий протест російського посольства та МЗС РФ.
Будь ласка, зачекайте...
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із цим пам"ятником ситуація неоднозначна
дійсно складна ситуація
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рішення має бути однозначне і виважене щоб не було спекулятивних маніпуляцій
Слава Героям дивізії Галичина !!!
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про існування колгоспів під час окупації інформації достатньо
гугл для пошуку в поміч
Але відповідаю - війна України з Московією йде більще 300 років, а може й 850 років. з часу пограбування Києва ерзянским каганом Боголюбським
кацап споконвічний ворог українця !!! все кацапське повинно бути випалено з української землі каленим залізом !!! а тим хто по факту звільняв Україну від кацапської чуми поставлені памятники, названі їх іменами вулиці, площі і тд.тп.
Пригадую як на півдні вони одразу почали встановлювати членіних, а коли драпали зі сходу, то чомусь не тих істуканів забирали , а унітази.
Latvijas vatņiki
Я открою шампанское не тогда, когда сдохнет Путин, а тогда, когда первая республика выйдет из состава России