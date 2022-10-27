УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7778 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 698 5

Байден та президент Ізраїлю Герцог обговорили "виклики" Ірану

герцог

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час розмови з президентом США Джо Байденом 26 жовтня в Білому домі у Вашингтоні згадав про застосування Росією у війні проти України ударних безпілотників іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Радіо Свобода.

"Іран пригнічує своїх громадян, одночасно просуваючись до ядерної зброї та постачаючи летальну зброю, яка вбиває невинних громадян в Україні. Виклик Ірану стане головним викликом, який потрібно обговорювати", – сказав Герцог.

Нагадаємо, напередодні президент Ізраїлю Герцог показав докази застосування іранських дронів в Україні.

Читайте: Ізраїль має обмеження на постачання окремих систем ППО Україні, - президент Герцог

Автор: 

Байден Джо (2887) Ізраїль (1640) США (22769) Герцог Іцхак (15)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден, где ленд-лиз? Уже конец октября
показати весь коментар
27.10.2022 10:12 Відповісти
Спитай у 20 конгресменів демократів-ліваків, яки написали Діду листа, та ще й влітку, як виявляється
показати весь коментар
27.10.2022 10:16 Відповісти
Вони свого листа вже відізвали .
показати весь коментар
27.10.2022 10:45 Відповісти
Це добре, що Президент Ізраїлю на нашій стороні
показати весь коментар
27.10.2022 10:17 Відповісти
Іран Байдену просто в пику плюнув. Тож подивимось чім відповість дідусь.

Байден намагався вивести Іран з-під санкцій в обмін на збільшення видобутку нафти та більш прозору ядерну програму (обидва пункти дуже вигідні Ірану, особливо в довгостроковій перспективі). Але ті дебіли вирішили його послати і зближатися з рашкою. А кацапи іранців попользують і викинуть (як завжди). І цей процес вже почався.
показати весь коментар
27.10.2022 10:28 Відповісти
 
 