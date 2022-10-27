Байден та президент Ізраїлю Герцог обговорили "виклики" Ірану

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час розмови з президентом США Джо Байденом 26 жовтня в Білому домі у Вашингтоні згадав про застосування Росією у війні проти України ударних безпілотників іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Радіо Свобода.

"Іран пригнічує своїх громадян, одночасно просуваючись до ядерної зброї та постачаючи летальну зброю, яка вбиває невинних громадян в Україні. Виклик Ірану стане головним викликом, який потрібно обговорювати", – сказав Герцог.

Нагадаємо, напередодні президент Ізраїлю Герцог показав докази застосування іранських дронів в Україні.

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