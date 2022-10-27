Білорусь наразі не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для наступу, - ГУР МО
Білорусь проводить навчання особового складу, аби відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, починаючи з квітня, Лукашенко регулярно намагається уникнути відкритого вторгнення до України, попри те, що він вже давно став учасником цієї війни, коли надав свою територію Росії.
"Звичайно, що потенційна небезпека зі сторони Білорусі для України існує. З території рб здійснюються запуски ударних БПЛА, які росія закупила в Ірану, туди переміщено літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", - зазначив Черняк.
Росія тим часом направляє до Білорусі нещодавно мобілізованих громадян. Останні ж також не мають належного озброєння або ж техніки.
"Їх завозять залізничним транспортом. Водночас відремонтовані в Білорусі танки, бронетранспортери відправляють, навпаки, в Росію", – пояснив представник воєнної розвідки України.
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Вони дуже-дуже злі, бо їхні міста і села мають перебої з електрикою, їхні батьки збирають буряк та моркву під обстрілами, а їхні дружини і діти вимушені зимувати в Європі.
Вони порвуть зубами кожного кацапа чи білокацапа, який туди сунеться.
Краще нехай нам розкажуть, як готуються до можливого повторення.
Перекопані дороги? Заміновані лісові стежки?
Невпинно будуються укріплення, лінія за лінією?
Чи достатньо у злих хлопців протитанкових і протиповітряних засобів?
А воювати голим героїзмом - залишимо русні.