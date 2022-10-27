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Новини Війна
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Білорусь наразі не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для наступу, - ГУР МО

білорусь

Білорусь проводить навчання особового складу, аби відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, починаючи з квітня, Лукашенко регулярно намагається уникнути відкритого вторгнення до України, попри те, що він вже давно став учасником цієї війни, коли надав свою територію Росії.

"Звичайно, що потенційна небезпека зі сторони Білорусі для України існує. З території рб здійснюються запуски ударних БПЛА, які росія закупила в Ірану, туди переміщено літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", - зазначив Черняк.

Росія тим часом направляє до Білорусі нещодавно мобілізованих громадян. Останні ж також не мають належного озброєння або ж техніки.

"Їх завозять залізничним транспортом. Водночас відремонтовані в Білорусі танки, бронетранспортери відправляють, навпаки, в Росію", – пояснив представник воєнної розвідки України.

Читайте: У Білорусі мобілізують водіїв для обслуговування армії РФ, - Центр національного спротиву

Автор: 

Білорусь (7929) розвідка (3858)


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Топ коментарі
+8
Те саме вони казали 20 числах лютого, що білосрусь має тільки 9 тис і не готова атакувати з півночі
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27.10.2022 10:39
+7
Ну от як вірити таким заявам, коли в пам'яті лютневі заяви майже тих самих харь про неможливість та відсутність готовності московитів до повномаштабного вторгнення!
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27.10.2022 10:43
+6
белорусы наносит удары со своей территории, имеют они или не имеют ударного группирования. Они такие же как и рашисты.
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27.10.2022 10:38
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Как? А аналоговнетные бульбомьоты? Не надо недооценивать ***************
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27.10.2022 10:38 Відповісти
белорусы наносит удары со своей территории, имеют они или не имеют ударного группирования. Они такие же как и рашисты.
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27.10.2022 10:38 Відповісти
Кацапи як завжди діють під чужими прапорами.
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27.10.2022 10:42 Відповісти
с молчаливого согласия
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27.10.2022 10:44 Відповісти
Те саме вони казали 20 числах лютого, що білосрусь має тільки 9 тис і не готова атакувати з півночі
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27.10.2022 10:39 Відповісти
Ну от як вірити таким заявам, коли в пам'яті лютневі заяви майже тих самих харь про неможливість та відсутність готовності московитів до повномаштабного вторгнення!
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27.10.2022 10:43 Відповісти
В рашке набрали 300 тысяч чмобиков и отправили дохнуть. Эти чмобики - тоже далеко не ударная группировка, и что?
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27.10.2022 10:47 Відповісти
Не має ПОКИ ЩО. Але вони його активно готують.
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27.10.2022 10:51 Відповісти
"відсутність ударних угрупуваннь" для наступу з Білорусії на Україну(за такимим ж посланнями "зе влади" )привели до багатотисячних смертей і руйнувань в Бучі,Гостомелі,Боярці і т.д і т.п,
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27.10.2022 10:59 Відповісти
24 числа российские войска тоже не имели не ударного кулака не санитарных не частей снабжения, даже госпитали не развернули в полный штат.
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27.10.2022 11:03 Відповісти
Десь ми ці слова вже чули.
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27.10.2022 11:08 Відповісти
Не кіпішуйте. Тоді, в лютому, в нас там не було військ. А зараз в полісських лісах сидять дуже злі хлопці з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Рівненщини та Волині. Декілька моїх знайомих там.
Вони дуже-дуже злі, бо їхні міста і села мають перебої з електрикою, їхні батьки збирають буряк та моркву під обстрілами, а їхні дружини і діти вимушені зимувати в Європі.
Вони порвуть зубами кожного кацапа чи білокацапа, який туди сунеться.
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27.10.2022 11:25 Відповісти
Гризти зубами танкову броню - не саме ефективне рішення.
Краще нехай нам розкажуть, як готуються до можливого повторення.
Перекопані дороги? Заміновані лісові стежки?
Невпинно будуються укріплення, лінія за лінією?
Чи достатньо у злих хлопців протитанкових і протиповітряних засобів?
А воювати голим героїзмом - залишимо русні.
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27.10.2022 11:36 Відповісти
На Крим напали зірвати курортний сезон.
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27.10.2022 11:15 Відповісти
Але відосики у Тік-Ток картопляна босота знімає не гірше вівцейобів кадирки.
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27.10.2022 11:33 Відповісти
Те саме ви казали за тиждень до повномасштабного вторгнення.
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27.10.2022 12:27 Відповісти
 
 