43 кримінальні справи відкрито щодо сексуальних злочинів росіян в Україні

Правоохоронні органи розпочали вже 43 кримінальні провадження щодо сексуальних злочинів російських військових.

Про це на брифінгу сказала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розпочато вже 43 кримінальні провадження за фактами сексуальних злочинів (росіян в Україні, — ред.). Проте хочу сказати щодо цих 43 справ, що по одному з цих проваджень можуть бути - і у деяких дійсно є - кілька епізодів, кілька постраждалих або навіть кілька злочинців", - зазначила Павліченко.

Заступниця міністра зазначила, що серед зафіксованого поліцією є і факти групових зґвалтувань, і зґвалтувань неповнолітніх. Усі ці факти внесені до ЄРДР і розслідуються. У Київській області 15 постраждалих від сексуальних злочинів, вчинених росіянами.

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"Я не буду називати ті населені пункти (Київщини, — ред.), де ці сексуальні злочини були встановлені, щоб не розголошувати інформацію. Також ці факти були встановлені й в Чернігівській області — там є щонайменше 3 постраждалих", - уточнила вона.

Також сексуальні злочини росіян зафіксовані у Харківській, Донецькій і Херсонській областях.

"Там ще працюють спеціалізовані поліцейські групи, оскільки лише нещодавно були деокуповані певні території цих областей. Але ми розуміємо, що це лише вершина айсберга, з'ясувати всю ту кількість цих злочинів, вчинених росіянами, буде досить складно", - сказала Павлюченко.

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Заступниця глави МВС додала, що в мирний час про факти сексуального насильства повідомляли всього 30% постраждалих, а про сексуальні злочини в умовах війни повідомляють ще менше.

Вона зазначила, що МВС орієнтує постраждалих від цих злочинів на отримання комплексної допомоги і реабілітації.