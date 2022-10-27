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Сили ППО збивають 79% ворожих дронів, - Генштаб ЗСУ

дрони

Українські сили протиповітряної оборони успішно збивають 79% безпілотників ворога.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ефективність системи ППО також залишається на достатньо високому рівні і становить 79% збитих дронів противника. Тільки за останню добу силами і засобами ППО знищено 18 із 20 дронів-камікадзе", - зазначив він.

За словами Громова, за минулий тиждень наші захисники знищили 6 ударних вертольотів типу Ка-52, Мі-24, Мі-28 противника. Загальна кількість знищених російських вертольотів вже становить близько 250, що дорівнює 5 полкам армійської авіації.

"Тому можна привітати всі екіпажі армійської авіації збройних сил рф з їхнім прийдешнім професійним святом, завтра в них день армійської авіації. Нехай літають, ми їх будемо збивати", - додав представник Генштабу.

Також читайте: ППО збила російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"

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Генштаб ЗС (6562) ППО (3183) дрони (4689)


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А де наші дрони, щоб відповідати параші? Так вони нас роками будуть тероризувати, поки не знищать всю інфраструктуру і всі люди повиїжджають.
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27.10.2022 13:55 Відповісти
в асфальте
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27.10.2022 14:17 Відповісти
А вчора було 85%...
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27.10.2022 14:25 Відповісти
Це поки що їх летить 20-50 штук в день, коли РФ задіє нові потужності по їх виробництву на своїй території, а це вона анонсує бо використання цих дронів довело свою ефективність..., буде летіти по 500-1000 шт., по грошам це лише 50 млн. $ РФ отримує за нафту і газ щодня 800 млн.
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27.10.2022 14:35 Відповісти
Мавзолейные Обезьяны путлера закупают у Ирана не

Дроны газовые турбины с ракеты...передает контент MixNews...встали типа с колений🦍🦍🦍🤣
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27.10.2022 14:40 Відповісти
Также крысы путлера закупили шлемы,бронежилеты и сапоги 🤣🦍вторая армия Третьего мира...🤣
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27.10.2022 14:44 Відповісти
Дуже хороший результат, враховуючи що місяць назад ППО країни практично не було готове до використання ворогом дронів у таких кількостях і географічних масштабах.
Можете лише уявити скільки жертв і зруйнованих інфраструктур сталося, якби ще ті 80% збитих дронів-камікадзе долітали щоденно.
Тому Збройним Силам України - честь і хвала за оперативність та ефективність.
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27.10.2022 15:36 Відповісти
 
 