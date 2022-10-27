Сили ППО збивають 79% ворожих дронів, - Генштаб ЗСУ

Українські сили протиповітряної оборони успішно збивають 79% безпілотників ворога.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ефективність системи ППО також залишається на достатньо високому рівні і становить 79% збитих дронів противника. Тільки за останню добу силами і засобами ППО знищено 18 із 20 дронів-камікадзе", - зазначив він.

За словами Громова, за минулий тиждень наші захисники знищили 6 ударних вертольотів типу Ка-52, Мі-24, Мі-28 противника. Загальна кількість знищених російських вертольотів вже становить близько 250, що дорівнює 5 полкам армійської авіації.

"Тому можна привітати всі екіпажі армійської авіації збройних сил рф з їхнім прийдешнім професійним святом, завтра в них день армійської авіації. Нехай літають, ми їх будемо збивати", - додав представник Генштабу.

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