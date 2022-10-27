Силы ПВО сбивают 79% вражеских дронов, - Генштаб ВСУ

Украинские силы противовоздушной обороны сбивают 79% беспилотников врага.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эффективность системы ПВО также остается на достаточно высоком уровне и составляет 79% сбитых дронов противника. Только за последние сутки силами и средствами ПВО уничтожено 18 из 20 дронов-камикадзе", - отметил он.

По словам Громова, за прошлую неделю наши защитники уничтожили 6 ударных вертолетов типа Ка-52, Ми-24, Ми-28 противника. Общее количество уничтоженных российских вертолетов уже составляет около 250, что равняется 5 полкам армейской авиации.

"Поэтому можно поздравить все экипажи армейской авиации вооруженных сил России с их грядущим профессиональным праздником, завтра у них день армейской авиации. Пусть летают, мы их будем сбивать", - добавил представитель Генштаба.

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