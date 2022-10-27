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Новости Война
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Силы ПВО сбивают 79% вражеских дронов, - Генштаб ВСУ

дрони

Украинские силы противовоздушной обороны сбивают 79% беспилотников врага.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эффективность системы ПВО также остается на достаточно высоком уровне и составляет 79% сбитых дронов противника. Только за последние сутки силами и средствами ПВО уничтожено 18 из 20 дронов-камикадзе", - отметил он.

По словам Громова, за прошлую неделю наши защитники уничтожили 6 ударных вертолетов типа Ка-52, Ми-24, Ми-28 противника. Общее количество уничтоженных российских вертолетов уже составляет около 250, что равняется 5 полкам армейской авиации.

"Поэтому можно поздравить все экипажи армейской авиации вооруженных сил России с их грядущим профессиональным праздником, завтра у них день армейской авиации. Пусть летают, мы их будем сбивать", - добавил представитель Генштаба.

Читайте: Активизации или увеличения темпов мобилизации в Украине нет, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВС (6263) ПВО (2743) дроны (3908)


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А де наші дрони, щоб відповідати параші? Так вони нас роками будуть тероризувати, поки не знищать всю інфраструктуру і всі люди повиїжджають.
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27.10.2022 13:55 Ответить
в асфальте
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27.10.2022 14:17 Ответить
А вчора було 85%...
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27.10.2022 14:25 Ответить
Це поки що їх летить 20-50 штук в день, коли РФ задіє нові потужності по їх виробництву на своїй території, а це вона анонсує бо використання цих дронів довело свою ефективність..., буде летіти по 500-1000 шт., по грошам це лише 50 млн. $ РФ отримує за нафту і газ щодня 800 млн.
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27.10.2022 14:35 Ответить
Мавзолейные Обезьяны путлера закупают у Ирана не

Дроны газовые турбины с ракеты...передает контент MixNews...встали типа с колений🦍🦍🦍🤣
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27.10.2022 14:40 Ответить
Также крысы путлера закупили шлемы,бронежилеты и сапоги 🤣🦍вторая армия Третьего мира...🤣
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27.10.2022 14:44 Ответить
Дуже хороший результат, враховуючи що місяць назад ППО країни практично не було готове до використання ворогом дронів у таких кількостях і географічних масштабах.
Можете лише уявити скільки жертв і зруйнованих інфраструктур сталося, якби ще ті 80% збитих дронів-камікадзе долітали щоденно.
Тому Збройним Силам України - честь і хвала за оперативність та ефективність.
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27.10.2022 15:36 Ответить
 
 