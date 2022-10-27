Тіла 579 загиблих захисників вже повернуто на підконтрольну Україні територію

З початку війни на підконтрольну Украіні територію повернуто тіла 579 загиблих захисників.

Про це повідомив на брифінгу в Military Media Center речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"СБУ опікується питаннями передачі та репатріації тіл осіб, які загинули чи померли у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України. За результатами цієї роботи на підконтрольну Україні територію вже повернені 579 тіл оборонців", - сказав він.

Дехтяренко зауважив, що СБУ бачить дуже негативну тенденцію, пов’язану із темою полонених. Останнім часом фіксується зростання шахрайських схем, коли зловмисники телефонують рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонують свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону.

"Серед псевдопослуг: фейкова телефонна розмова з полоненим, за яку просять від 10 до 50 тисяч гривень; фейкове визволення з полону, яке оцінюють у суму від 50 до 200 тисяч гривень; фейкове перевезення тіла загиблого - до 10 тисяч гривень", - зазначив Дехтяренко.

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Шахраї зникають відразу після отримання коштів. Речник СБУ повідомив, що зловмисники моніторять інтернет, де збирають дані про безвісти зниклих або загиблих українських бійців та їхні родини. Більшість інформації вони отримують від родичів полонених, саме її й використовують для своїх маніпуляцій.

"Здебільшого організатори таких схем перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Але у спільники беруть собі осіб із регіонів, які знаходяться під нашим контролем. Ці люди моніторять інтернет, підшукують жертв, забезпечують мобільні дзвінки тощо", - зазначив Дехтяренко.

Він також звернув увагу, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади і закликав не надавати інформацію про полонених і власні персональні дані нікому, крім державних органів.

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