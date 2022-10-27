На визволеній Донеччині вже ексгумували 146 тіл, - поліція

На деокупованій території Донецької області на цей час було знайдено 268 тіл загиблих, з них вже ексгумували 146 тіл.

Про це повідомила пресофіцер поліції Донеччини Олександра Гаврилко, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.

"Всього тіл 268 – це тіла загиблих громадян, яких знаходили на деокупованих територіях. А з них 146 – це саме ексгумованих", - сказала Гаврилко.

Вона звернулася до людей, у яких родичі проживали на деокупованих територіях і хтось з них загинув, співпрацювати з поліцією і, якщо потрібно, надавати біологічні матеріали для того, щоб правоохоронці мали змогу ідентифікувати людей, які загинули.

"Це (співпраця населення з поліцією. - Ред.) для нас дуже важлива. І навіть, якщо люди просто звертаються до нас, що до захоронень, ми відбираємо відразу біологічні матеріали для ДНК. Це на перспективу ми працюємо, бо люди, якщо зразу не звернуться, можуть звернутися пізніше. Щоб ми мали змогу провести експертизу і встановити особи загиблих людей", - пояснила пресофіцер поліції.

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