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На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових. ФОТО

На Харківщині поліцейські спільно з облпрокуратурою почали працювати на місці масового поховання українських військових, які загинули у квітні під час відступу.

Про це повідомив начальник обласної поліції Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.

На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових 01

"За свідченнями місцевих жителів, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На цвинтарі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання", - розповів поліцейський.

За його словами, мешканці села самостійно на Великдень поставили хрести та намагалися доглядати могилу.

На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових 02
На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено ексгумацію на місці наймасовішого поховання в Лимані: поліція виявила тіла 111 цивільних і 35 військових

У вівторок, 26 жовтня, через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла з 17, які, за попередніми даними, там поховані.

На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових 04
На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових 05

"Слідчі дії триватимуть кілька днів. Ми обов'язково встановимо імена наших захисників. І обов'язково поховаємо їх по-людськи. Пам'ятаємо про кожного!" – пообіцяв Тимошко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполіція (15173) Харківщина (6054) ексгумація (142) втрати (4399)


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Топ коментарі
+28
вместе с зеленским и всем 95 кварталом
которие шашлики жарили, видосики снимали а не готовились к войне
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26.10.2022 19:32
+27
Твари кацапские горите в аду
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26.10.2022 19:24
+24
Не забуваємо і про "зе -розміновувачів" які безпосередньо сприяли цій трагедії.
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26.10.2022 19:30
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Твари кацапские горите в аду
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26.10.2022 19:24 Відповісти
вместе с зеленским и всем 95 кварталом
которие шашлики жарили, видосики снимали а не готовились к войне
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26.10.2022 19:32 Відповісти
і в очко ***** хотели посмотреть
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26.10.2022 20:18 Відповісти
хотелось бы сказать "даже совки так не делали", но нет, не делали.
и мы воюем именно с совками, которым не то что на своих наср., но и даже на чужих, которые им дали бой.
все армии мира с почестями при возможности погребали солдат противника.
а я еще думал что некто Луникофф говорил о русне - "народ-*******". Вижу я ошибался. Это хуже. Гораздо. ****** как хуже. И они этим гордятся кстати.
(Я не Бабченко, ибо он то же самое говорит)
Слава воинам, смерть оркам.
И да, если ко-то их с немцами срав.нивает = ***** в плохом смысле. все сказал, можете банить
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26.10.2022 19:30 Відповісти
Не забуваємо і про "зе -розміновувачів" які безпосередньо сприяли цій трагедії.
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26.10.2022 19:30 Відповісти
"Розмінувачі" Херсонщини,Запоріжжя відомі: де справи?Кацапи пройшли маршем завдяки зрадникам!І це не тільки Наумов.З якою метою перед війною на Херсонщині побували Єрмак, Верещук та інші.
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26.10.2022 19:48 Відповісти
Така вона орда, воює навіть з мертвими. Ніколи не пробачимо ці звірства кацапні, ніколи! Цартво Небесне загиблим захисникам України.
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26.10.2022 19:31 Відповісти
Зеля с.уа своих родаков в Ізраіль перед війною вивіз, а Ізраіль за місяць паспорти не роби, а дурних українців казав сидіть дома, с.ка, тобі тільке за це дорога тільки в ад!
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26.10.2022 19:40 Відповісти
На Крещатику,на каштані повісимо після перемоги гомнокомандувача.
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26.10.2022 21:24 Відповісти
так что же так не справедливо кацапы понятно пусть горят в аду, но если уж и зеленскому гореть в аду то только вместе со всем миром, который также не готовился к войне, ну и тебе тоже положено гореть, или ты был готов? а сейчас что ты лично сделал для победы, бо что делает зеленский понятно не только порохоботам и вышиватникам, а понятно даже кацапам
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26.10.2022 19:47 Відповісти
Маємо пам'ятати кожного загиблого Воїна Героя!
І діти наші, і онуки мають пам'ятати!
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26.10.2022 19:58 Відповісти
Так ,,, для цього треба ставити пам'ятники нашим войнам ,,, замість того руцкого лайна що багато де ще є
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26.10.2022 20:02 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям Слава!!!
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26.10.2022 21:17 Відповісти
 
 