На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових. ФОТО
На Харківщині поліцейські спільно з облпрокуратурою почали працювати на місці масового поховання українських військових, які загинули у квітні під час відступу.
Про це повідомив начальник обласної поліції Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.
"За свідченнями місцевих жителів, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На цвинтарі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання", - розповів поліцейський.
За його словами, мешканці села самостійно на Великдень поставили хрести та намагалися доглядати могилу.
У вівторок, 26 жовтня, через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла з 17, які, за попередніми даними, там поховані.
"Слідчі дії триватимуть кілька днів. Ми обов'язково встановимо імена наших захисників. І обов'язково поховаємо їх по-людськи. Пам'ятаємо про кожного!" – пообіцяв Тимошко.
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которие шашлики жарили, видосики снимали а не готовились к войне
и мы воюем именно с совками, которым не то что на своих наср., но и даже на чужих, которые им дали бой.
все армии мира с почестями при возможности погребали солдат противника.
а я еще думал что некто Луникофф говорил о русне - "народ-*******". Вижу я ошибался. Это хуже. Гораздо. ****** как хуже. И они этим гордятся кстати.
(Я не Бабченко, ибо он то же самое говорит)
Слава воинам, смерть оркам.
И да, если ко-то их с немцами срав.нивает = ***** в плохом смысле. все сказал, можете банить
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