На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових. ФОТО

На Харківщині поліцейські спільно з облпрокуратурою почали працювати на місці масового поховання українських військових, які загинули у квітні під час відступу.

Про це повідомив начальник обласної поліції Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.

"За свідченнями місцевих жителів, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На цвинтарі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання", - розповів поліцейський.

За його словами, мешканці села самостійно на Великдень поставили хрести та намагалися доглядати могилу.





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У вівторок, 26 жовтня, через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла з 17, які, за попередніми даними, там поховані.





"Слідчі дії триватимуть кілька днів. Ми обов'язково встановимо імена наших захисників. І обов'язково поховаємо їх по-людськи. Пам'ятаємо про кожного!" – пообіцяв Тимошко.

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