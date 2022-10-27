Російський канал ТНТ припинив знімати комедійні шоу: гумористи втекли з країни, - ЗМІ
Телеканал призупинив виробництво комедійних шоу "Імпровізація", "Де логіка" та "Двоє на мільйон", а шоу "Comedy Баттл" не запустили, бо гумористи залишили Росію через мобілізацію.
Про це пише російський телеграм-канал Baza, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, зміни на телеканалі почалися, відколи його очолила ведуча Тіна Канделакі - відкрита прибічниця агресивної політики Кремля.
Джерела видання повідомляють, що вона вирішила випускати більше серіалів, тому ТНТ призупинив виробництво низки комедійних шоу: "Імпровізація", "Імпровізація. Команди", "Де логіка" та "Двоє на мільйон".
Новий сезон "Comedy Баттл" також перенесли на наступний рік, оскільки через початок війни з Україною та мобілізацію частина коміків покинула країну.
При цьому в серпні канал оголошував кастинг, але про його результати нічого невідомо, а на сторінці з анкетою для участі тепер з'являється помилка 404.
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достатньо щоб обсісти всі грошові потоки в державі.
бо навіть після деокупації криму і лугандону кацапія буде поруч
і мені особисто не однаково, шо в ній буде.
а ти - дєвачка. ти не хочеш думати. ти хочеш нове платтячко
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як ти це робив
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Так це вона (дєвачка), чи це він (робив)?
Ви вже якось визначитеся зі статтю опонента. Бо ніхрєна нєпонятно з ваших слів.
а что поставил твой зе-уклонист со своим воровским офисом ермака? только гуманитарку ******** уроды!
правильно писати не pahnet, а vonyaet
Будуть разом із рашиками тусуватись на шашликах у Європі.
Кому із квартальних бугаїв або із "Ліги сміху" прийшли повістки в армію?
Нормальною мовою можете писати (Укр., Англ.)???!
Особенно если средний !
в жопєв опасності!