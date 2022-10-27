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Новини Мобілізація в РФ
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Російський канал ТНТ припинив знімати комедійні шоу: гумористи втекли з країни, - ЗМІ

тнт

Телеканал призупинив виробництво комедійних шоу "Імпровізація", "Де логіка" та "Двоє на мільйон", а шоу "Comedy Баттл" не запустили, бо гумористи залишили Росію через мобілізацію.

Про це пише російський телеграм-канал Baza, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, зміни на телеканалі почалися, відколи його очолила ведуча Тіна Канделакі - відкрита прибічниця агресивної політики Кремля.

Джерела видання повідомляють, що вона вирішила випускати більше серіалів, тому ТНТ призупинив виробництво низки комедійних шоу: "Імпровізація", "Імпровізація. Команди", "Де логіка" та "Двоє на мільйон".

Новий сезон "Comedy Баттл" також перенесли на наступний рік, оскільки через початок війни з Україною та мобілізацію частина коміків покинула країну.

Читайте: Нацрада ТРМ просить визнати російські телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями

При цьому в серпні канал оголошував кастинг, але про його результати нічого невідомо, а на сторінці з анкетою для участі тепер з'являється помилка 404.

Автор: 

росія (65122) телебачення (1170) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+48
сподіваюсь не до нас переїхали...бо наші кловани всі працевлаштовані
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27.10.2022 17:16
+22
напевно незабаром актори з ТНТ будуть працевлаштовані у адміністрації президента та уряді. Нічого незробиш КВНівські друзі
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27.10.2022 17:30
+20
Нащо їм комедійні шоу, коли достатньо озирнутись довкола?
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27.10.2022 17:17
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сподіваюсь не до нас переїхали...бо наші кловани всі працевлаштовані
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27.10.2022 17:16 Відповісти
напевно незабаром актори з ТНТ будуть працевлаштовані у адміністрації президента та уряді. Нічого незробиш КВНівські друзі
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27.10.2022 17:30 Відповісти
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27.10.2022 18:00 Відповісти
І багато їх у вас вивелося?
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27.10.2022 18:43 Відповісти
виявилось ?
достатньо щоб обсісти всі грошові потоки в державі.
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27.10.2022 18:54 Відповісти
Нащо їм комедійні шоу, коли достатньо озирнутись довкола?
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27.10.2022 17:17 Відповісти
Після Жирика со воїм: "Что вы не смеетесь, не смешно? Это Россия!" До клоунов только сейчас дощло почему не смешно и решили свалить
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27.10.2022 18:15 Відповісти
комусь цікаво, що там на говноканалах паРаші відбувається?
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27.10.2022 17:17 Відповісти
думаючим цікаво,

бо навіть після деокупації криму і лугандону кацапія буде поруч

і мені особисто не однаково, шо в ній буде.

а ти - дєвачка. ти не хочеш думати. ти хочеш нове платтячко
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27.10.2022 17:31 Відповісти
ну так дуй на паРашу. будеш в курсі всіх подій, не попустиш нічого цікавого, думаючий.
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27.10.2022 18:12 Відповісти
так закрий очі і не думай про наслідки, як ти це робив навесні 2019 року
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27.10.2022 18:44 Відповісти
краще ти триндуй на паРашу.
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27.10.2022 19:42 Відповісти
а ти - дєвачка
*****
як ти це робив
******
Так це вона (дєвачка), чи це він (робив)?
Ви вже якось визначитеся зі статтю опонента. Бо ніхрєна нєпонятно з ваших слів.
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27.10.2022 19:51 Відповісти
мудак з мозгами дєвачкі
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28.10.2022 07:07 Відповісти
так Зєлю з кварталом покличте
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27.10.2022 17:18 Відповісти
можна пороха відправити, він не "прі дєлах поки"?
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27.10.2022 17:27 Відповісти
нє, в нього інщі таланти С "буржуйками" зніматись
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27.10.2022 17:30 Відповісти
наживаясь на них, поки нармальні пацики відосіками эту страну защищають
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27.10.2022 17:34 Відповісти
не надо никому этого рассказывать. Достаточно того, чтобы ты услышал. Если есть чем, конечно.
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27.10.2022 17:50 Відповісти
если мне будет достаточно услышать бред всякой *********** перхоти с троллейбусной остановки, то я буду голосовать за Z
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27.10.2022 17:58 Відповісти
бач як не всі розуміють твою іронію так і ти не зрозумів, що я не про буржуйки, а про фотосесії з ними. Звісно така значуща політична фігура не може зігріти людей, не зробивши 10 фото, це не відміняє довбойобства любителів знімати відео
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27.10.2022 19:59 Відповісти
ты тупая лживая свинья -так фонд Порошенко уже поставил не только буржуйки а еще до хрена чего необходимое именно сейчас на фронте
а что поставил твой зе-уклонист со своим воровским офисом ермака? только гуманитарку ******** уроды!
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27.10.2022 22:13 Відповісти
ты такой смелый потому что виртуальный))) одной рукой "клаву" дрочишь, другой в штанишках теребишь))
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27.10.2022 23:36 Відповісти
я таких озабоченных ****** как ты могу и в живую отпистить
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28.10.2022 00:41 Відповісти
Моральный урод за несколько дней до вторжения в Мюнхене рассказывал, шо русня тоже люди и на Украину нападать не собираются.
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27.10.2022 17:57 Відповісти
ну это ж никак не я ? )))
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27.10.2022 17:59 Відповісти
Nit.
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27.10.2022 18:00 Відповісти
зачем вы пишите тупые нiт - в Украине так никто не разговаривает
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27.10.2022 22:15 Відповісти
я кое-кому до сих пор шутку про эбонитовые палочки не простил. Да он собственно и не извинялся. Так шо да, таки моральный урод он.
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30.10.2022 16:15 Відповісти
а ты зелебот оманский? как там самолет патрушева поживает?
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27.10.2022 22:10 Відповісти
не понимаю причинно-следственной связи, как ті меня в зелеботі записал. Думай хоть чуть-чуть
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30.10.2022 16:12 Відповісти
далбайоб, посиди зимой в окопе без буржуйки... и здохни там от мороза, тварь кремлёвская
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27.10.2022 18:11 Відповісти
манера спілкування видає в тобі кацапа, а те що ти займаєшся підміною понять-тупорилого кацапа))) Якщо комусь стане тепліше від фото с буржуйкою то це тому що будуть палити це фото! Тьфу, довбень гнилий! )))
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27.10.2022 19:56 Відповісти
не трынди зелебот ты и сам хуже кацапа иуды оманский
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27.10.2022 22:16 Відповісти
zebil , ti kudi takie astraumie vikapal , chota rusnioi pahnet ...
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27.10.2022 17:39 Відповісти
місьйе, дотримуйтесь українського првопису

правильно писати не pahnet, а vonyaet
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27.10.2022 18:02 Відповісти
Ja ja , sorry , vasha pravda !
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27.10.2022 20:11 Відповісти
Може тобі туди дорога? Ти такий веселий, може там твоя родінка?
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27.10.2022 17:34 Відповісти
Наші кваральні "гумористи" також втікли з країни.
Будуть разом із рашиками тусуватись на шашликах у Європі.
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27.10.2022 17:19 Відповісти
Хто втік?
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27.10.2022 17:31 Відповісти
і чому ми разом з тобою не маємо доступу до реєстру тих, хто втік ?
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27.10.2022 17:35 Відповісти
tebe proteklo !
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27.10.2022 17:41 Відповісти
Ну ці ж в Польщі ховались?

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27.10.2022 17:55 Відповісти
брехня! Те, що їм нагороду дали, то це не правильно, але вони не втікли!
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27.10.2022 18:04 Відповісти
И кто посмеет друзей Зе в армию забрать?
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27.10.2022 18:49 Відповісти
У них постійно гастролі в Європі.
Кому із квартальних бугаїв або із "Ліги сміху" прийшли повістки в армію?
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27.10.2022 19:12 Відповісти
брехня это то что в лысого теперь снайпер хрен попадет - его харя в окоп не влезает
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27.10.2022 22:18 Відповісти
Тепер тільки "офіцері".."чапаєв"..та "лєнін в октябрє". "Ванькі" перед смертю повинні "пранікнуться".
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27.10.2022 17:20 Відповісти
"Освобождение" обязательно к трехкратному просмотру и под роспись...
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27.10.2022 17:42 Відповісти
Чомусь згадав про щурів та корабель....
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27.10.2022 17:21 Відповісти
нет крысы на корабль не вернуться а эти холуи сразу приползут как только путлера сковырнут
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27.10.2022 22:19 Відповісти
Навіщо Ви мені пишете язиком свинособак?
Нормальною мовою можете писати (Укр., Англ.)???!
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28.10.2022 00:00 Відповісти
The new comedy show must be a footage of the pigs eating the remains of "асвабадителей".
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27.10.2022 17:23 Відповісти
Да уж в кацапии не до смеха
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27.10.2022 17:24 Відповісти
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27.10.2022 17:30 Відповісти
політичний керівник України напружився. Так черга і до 95 засранців може дійти.
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27.10.2022 17:32 Відповісти
Вперше кловани поїхали, а цирк залишився ?!
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27.10.2022 17:37 Відповісти
цирк сгорел клоуны разбежались .....
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27.10.2022 17:38 Відповісти
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27.10.2022 17:52 Відповісти
Кацапы - очень потешный народ ! Ему по телику достаточно показать палец и уже смешно.
Особенно если средний !
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27.10.2022 17:40 Відповісти
Нє до камєдій, кагда страна в жопє в опасності!
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27.10.2022 17:46 Відповісти
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27.10.2022 17:55 Відповісти
Картінка дуже маленька. Є така сама набагато більшого розміру...

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27.10.2022 19:54 Відповісти
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27.10.2022 17:59 Відповісти
Что не смешно? Это россия💩
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27.10.2022 17:59 Відповісти
А шо комячить надо? Как смешно детей топить?
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27.10.2022 18:19 Відповісти
кто про пороха? так дай бог чтобы каждый так пиарился, а то не сильно пиарщиков с ЗЕ команды видно.
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27.10.2022 19:04 Відповісти
як говорив один знайомий..коли дивився футбол...--їхні негри ,бігають краще за наших...
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27.10.2022 19:22 Відповісти
Бундесліга, однако. Скріншот з німецького сайту.

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27.10.2022 19:57 Відповісти
Ужоссссс ....
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27.10.2022 20:06 Відповісти
максим пешков, той що Горькій написав роман *** т....... м...... Цензори викреслили два перших слова і так появився роман мать. Потім максим відчув вкус грошей і почав жити чисто по руські на острові. Частину грошей віддавав на розвиток есдеків. Однак потім одеський єврей парвус облапошив його. Лапті тепер навіть і не згадують цього пролетаря. Їм Достоєвського подавай. Той давним давно написав і Беси і Ідіота. Вибирайте, лапті.
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28.10.2022 06:43 Відповісти
 
 