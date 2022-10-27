Російський канал ТНТ припинив знімати комедійні шоу: гумористи втекли з країни, - ЗМІ

Телеканал призупинив виробництво комедійних шоу "Імпровізація", "Де логіка" та "Двоє на мільйон", а шоу "Comedy Баттл" не запустили, бо гумористи залишили Росію через мобілізацію.

Про це пише російський телеграм-канал Baza, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, зміни на телеканалі почалися, відколи його очолила ведуча Тіна Канделакі - відкрита прибічниця агресивної політики Кремля.

Джерела видання повідомляють, що вона вирішила випускати більше серіалів, тому ТНТ призупинив виробництво низки комедійних шоу: "Імпровізація", "Імпровізація. Команди", "Де логіка" та "Двоє на мільйон".

Новий сезон "Comedy Баттл" також перенесли на наступний рік, оскільки через початок війни з Україною та мобілізацію частина коміків покинула країну.

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При цьому в серпні канал оголошував кастинг, але про його результати нічого невідомо, а на сторінці з анкетою для участі тепер з'являється помилка 404.