Київрада не стала розглядати скандальні земельні питання (доповнено)

Київрада у четвер зняла з розгляду низку земельних питань, які викликали негативний резонанс у суспільстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зняття підтвердив депутат від "ЄС" Леонід Ємець.

Питання були зняті при обговоренні порядку денного на погоджувальній нараді. Хоча перед тим лідери фракцій, за словами співрозмовників в Київраді, погодились розглянути спершу земельні питання, а потім усі інші.

"Ці земельні питання стоять в переліку сесії вже багато місяців. Але велика кількість депутатів не вважають, що під час війни треба першочергово розглядати ці питання. Тому була пропозиція в тому числі від мера відмовитись від розгляду цих питань, оскільки є багато нагальних господарських", - пояснив Цензор.НЕТ голова фракції "ЄС" у Київраді Володимир Прокопів.

Напередодні Цензор.НЕТ писав, що Київрада планує розглянути у четвер низку земельних питань на користь депутатів Київради чи відомих забудовників.

Також читайте: Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими

Серед цих питань - продовження оренди 2 гектарів на Броварському проспекті компанії дружини депутата Київради Михайла Царенка. А також зміна цільового призначення землі на вулиці Брановицького,3 на Печерську, де компанія "Расмус" хоче будувати 25-поверхівку.