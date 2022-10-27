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Київрада не стала розглядати скандальні земельні питання (доповнено)

киевсовет,кмда,київрада

Київрада у четвер зняла з розгляду низку земельних питань, які викликали негативний резонанс у суспільстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зняття підтвердив депутат від "ЄС" Леонід Ємець.

Питання були зняті при обговоренні порядку денного на погоджувальній нараді. Хоча перед тим лідери фракцій, за словами співрозмовників в Київраді, погодились розглянути спершу земельні питання, а потім усі інші.

"Ці земельні питання стоять в переліку сесії вже багато місяців. Але велика кількість депутатів не вважають, що під час війни треба першочергово розглядати ці питання. Тому була пропозиція в тому числі від мера відмовитись від розгляду цих питань, оскільки є багато нагальних господарських", - пояснив Цензор.НЕТ голова фракції "ЄС" у Київраді Володимир Прокопів.

Напередодні Цензор.НЕТ писав, що Київрада планує розглянути у четвер низку земельних питань на користь депутатів Київради чи відомих забудовників.

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Серед цих питань - продовження оренди 2 гектарів на Броварському проспекті компанії дружини депутата Київради Михайла Царенка. А також зміна цільового призначення землі на вулиці Брановицького,3 на Печерську, де компанія "Расмус" хоче будувати 25-поверхівку.

Автор: 

Київ (19457) Київрада (794) забудова (580) Ємець Леонід (88)


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Шось згадався Альхєн-застенчівий галубой ворішка.Он крал і стєснялся,стєснялся но крал...
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27.10.2022 20:09 Відповісти
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31.10.2022 23:56 Відповісти
Не на часі.
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27.10.2022 20:10 Відповісти
Мразь...
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27.10.2022 20:21 Відповісти
А чому ж не стала? Почвари не захотіли наживатися під час війни?
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27.10.2022 21:46 Відповісти
Украінці в окопах кров'ю ЗАХИЩАЮТЬ землю України, а гниди рашистів в тилу наживаються, торгуючи нею!!
Вішати цих падлюк прямо на площах, оберігаючи молоді дерева!!
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27.10.2022 22:01 Відповісти
А з часом виявиться, що і розглядати вже нічого...все опинеться де "потрібно" і, головне, все буде "законно"...наші суди не дадуть збрехати
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28.10.2022 07:08 Відповісти
 
 