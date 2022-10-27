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Україна тестово імпортувала електрику зі Словаччини

електроенергія

Державний трейдер "Енергетична компанія України" сьогодні провела тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Тестове імпортне постачання було проведено з метою підтримки енергосистеми України. Перша поставка була потужністю 1 МВт. З її допомогою відпрацювали алгоритм покриття можливого дефіциту через ракетні удари та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Також повідомляється, що компанія отримала право на імпорт за результатом відкритого аукціону щодо доступу до міждержавних електромереж.

Також читайте: Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими

"Як державний трейдер ми шукаємо можливості та інструменти, які дають змогу знизити ці ризики. Здійснення тестових поставок - частина роботи. Технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України - це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження", - наголосив генеральний директор ЕКУ Віталій Бутенко.

Автор: 

імпорт (2599) Словаччина (1102) електроенергія (6197) Укренерго (2695)


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Топ коментарі
+10
Наша влада нічого не передбачила і нічого не зробила для того ,
щоби наша армія стала сильнішою і обороноздатність успішнішою , а все було зроблено навпаки - готувались до шашликів
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27.10.2022 21:57
+9
Влада готувалась до шашликів та пиляла бабло на великому крадівництві.
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27.10.2022 21:57
+6
Невже влада не могла передбачити про знищення енергосистеми і якось охороняти бодай великі об'єкти.
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27.10.2022 21:53
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Невже влада не могла передбачити про знищення енергосистеми і якось охороняти бодай великі об'єкти.
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27.10.2022 21:53 Відповісти
Влада готувалась до шашликів та пиляла бабло на великому крадівництві.
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27.10.2022 21:57 Відповісти
Наша влада нічого не передбачила і нічого не зробила для того ,
щоби наша армія стала сильнішою і обороноздатність успішнішою , а все було зроблено навпаки - готувались до шашликів
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27.10.2022 21:57 Відповісти
Влада робила все аби послабити армію
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27.10.2022 21:59 Відповісти
Я не захищаю нашу владу,але до зеленського ніхто нічого не робив взагалі.хіба при Порошенко не було війни,?перехідна влада і його теж ,просрали те,що відвойовуемо сьогодні.хіба Кучма не зав на металобрухт купу літаків?чи Кравчук -здав ядерну зброю.і ти думаєш що Зеленський тобі то все побудує за пару років?.......
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27.10.2022 23:13 Відповісти
А розбиті ектромережі теж імпортуватиме?
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27.10.2022 22:07 Відповісти
Для чого, їм потрібна лише підстава.....
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28.10.2022 07:44 Відповісти
Витягти косоглазу наволоч геруса з бункера , де він ховається і тісно познайомити з самим високим каштаном,щоб всі бачили скільки коштують оборудки із закупівлею електроенергії у ********** і кацапів.
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27.10.2022 22:14 Відповісти
Ще всім розкажіть звідки імпорт електроенергії буде😡Щоб ще туди орки влупили. Та закрийте вже нарешті ті роти!
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27.10.2022 22:44 Відповісти
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28.10.2022 01:33 Відповісти
Зелені-макаки , де поділася наша енергетика ?
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28.10.2022 02:27 Відповісти
Читаємо початок теми, уважно, ( державний трейдер) і маємо відповідь....
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28.10.2022 07:41 Відповісти
Простими словами - створений "карман для відкатів"
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28.10.2022 08:12 Відповісти
Tse garno sho stvoryuyetsya rezernyi kanal!
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28.10.2022 08:51 Відповісти
 
 