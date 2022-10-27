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Новини Війна
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США продовжуватимуть контакти з Росією задля деескалації в Україні, - Остін

остін,ллойд

Сполучені Штати стурбовані ескалацією від самого нападу Росії на Україну.

Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.

"Ось чому ми вважаємо, що важливо спілкуватися з нашими союзниками та партнерами, а також з нашими супротивниками. Поки у нас відкриті канали зв’язку і ми можемо повідомляти те, що для нас важливо, я думаю, у нас є можливість керувати ескалацією", - сказав він.

Якби Росія вирішила застосувати якийсь тип ядерної зброї, "ви побачили б дуже значну реакцію міжнародної спільноти… і ми збираємося продовжувати повідомляти, що будь-який тип використання зброї такого роду, або навіть розмови про використання зброї такого роду є небезпечним і безвідповідальним", - підкреслив Остін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили про провокації Росії з "брудною бомбою" та нову допомогу Києву, - Резніков провів перемовини з Остіном

Міністерство оборони не побачило нічого, що вказувало б на те, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення використати брудну бомбу, а також департамент не побачив жодних ознак того, що українці планують таке, сказав Остін.

Секретар сказав, що відомство буде зосереджено на тому, щоб зробити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію. "Ми збираємося продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно".

Остін зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення на початку року більшість людей сумнівалися, що українські сили зможуть протистояти росіянам, які мають набагато більший військовий потенціал.

"Я думаю, що вони перевершили очікування більшості людей. І вони зробили це, тому що ми в міжнародному співтоваристві справді наполегливо працювали та рухалися дуже швидко, щоб забезпечити Україну спроможністю, необхідною для захисту своєї суверенної території, і вони використали це дуже, дуже добре", - додав він.

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Остін також зазначив, що зараз найгострішою потребою для України є потенціал ППО. США та міжнародні партнери працюють над цим запитом, який може бути надісланий уже наступного місяця разом із відповідними навчаннями.

Автор: 

ППО (3188) росія (65162) США (22818) Остін Ллойд (521) переговори з Росією (1083)


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Топ коментарі
+8
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27.10.2022 22:25
+4
Поки у нас відкриті канали зв'язку і ми можемо повідомляти те, що для нас важливо, я думаю, у нас є можливість керувати ескалацією", - сказав він. з 24 лютого в Україні керована екскалація, котра нищить і українців і Україну
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27.10.2022 22:23
+3
То есть уничтожение энергетической ифраструктуры это в рамках управления эскалации? А США точно наши союзники?
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27.10.2022 22:29
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Законтачте кацапів по саме німагу.
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27.10.2022 22:20 Відповісти
Поки у нас відкриті канали зв'язку і ми можемо повідомляти те, що для нас важливо, я думаю, у нас є можливість керувати ескалацією", - сказав він. з 24 лютого в Україні керована екскалація, котра нищить і українців і Україну
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27.10.2022 22:23 Відповісти
вустами мурина говорить сувора правда життя: для нього ескалацією є те, що українці досі не здалися кацапам

коли-небудь (а точніше - ніколи) випливе інформація про перемовини Байдена та ***** у році 21-му, чи був те розподіл сфер впливу, чи гарантії невтручання Заходу, чи визнання за Україною статусу НЕ частини европейської цивілізації ---- все це буде дуже цікавим для дослідників
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27.10.2022 22:30 Відповісти
"сувора правда життя: для нього ескалацією є те, що українці досі не здалися кацапам" - що має бути у голові у писаки, щоб про Остіна таке видати? Ти краще поцікався хто він і що робить для України, гєополітік диванний. Якщо не розумієш для чого і для кого робляться певні заяви, то навчись трохи думати та аналізувати інформацію, замість того, щоб лити помиї на одного з найбільших союзників України.
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27.10.2022 23:16 Відповісти
Это Ваш вольный пересказ визгов срусских юрия табаха, вайнштейна и илларионова?
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27.10.2022 23:41 Відповісти
я не читаю тих, кого Ви перерахували тут

можна ж і самому поміркувати про деякі дивні речі в цьому світі, ні?
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27.10.2022 23:45 Відповісти
Угу, я вам верю.Вы совершенно случайно пришли к тем же идиотским выводам, шо и окопавшаяся в США русня. Кстати, шарий о том же мычал не так давно.
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27.10.2022 23:49 Відповісти
я навіть (не дивуйтеся так, прошу дуже) не знаю, хто такий шарій )

і вже точно не викопав собі зручних шанців у США

проте сьогодні з великим задоволенням слухав промову Буша-старшого в день початку операції Буря в пустелі; якщо Вас тоді ще не було, то там ішлося про захист та відвоювання Кувейту, який був захоплений Іраком --- цей Буш все дуже правильно казав: і про захист демократії, і про непорушність світового правопорядку, і про недопущення ситуації, коли агресор діяв би безкарно

просто поема )
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27.10.2022 23:58 Відповісти
ага, ледь не забув, якщо Вам потраплять на око стенограми тих перемовин, будь ласка, скиньте посилання
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27.10.2022 23:48 Відповісти
А Вы уже нашли стенограмму договорняка Байдена с ******, судя по всему. Можно взглянуть?
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27.10.2022 23:51 Відповісти
якщо Ви читаєте та звертаєте увагу на зміст, тоді частка "чи" вживається щодо питання, на яке автор тексту не має відповіді

стенограма зняла б усі сумніви, якщо вони виникають

живучи у вільній країні, Ви просто повинні сумніватися та запитувати, коли Вам щось не байдуже

важко сказати, наскільки США вільніші за Львів, але всяке буває )
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28.10.2022 00:02 Відповісти
Ну, «так собі» відкриті :

Байден не має наміру зустрічатися з путіним на саміт G20, - Білий дім
Як заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, у Байдена немає бажання проводити час віч-на-віч із путіним.
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27.10.2022 23:13 Відповісти
Те що Байден не має наміру зустрічатися з куйлом на саміті G-20,зовсім не означає,що він ,в той самий час ,не дає команду Остіну , або Блінкену обговорювати(контачити) з рашистами про -"у нас є можливість керувати ескалацією",
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28.10.2022 00:01 Відповісти
Нехай контактують з «технічних» питань.
ми ж по зерновому коридору контактуємо на якось рівні…
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28.10.2022 00:05 Відповісти
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27.10.2022 22:25 Відповісти
Вони й досі не зрозуміли, що кремлівський недопалок не сяде за стіл перемовин з Україною - це для нього програш, поразка. Він всіми засобами вимагає перемовин з США та НАТО, бо на менше "вялічіє" не налазить і вдома не зрозуміють. А це для нього - смерть (у всіх поняттях).
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27.10.2022 22:28 Відповісти
То есть уничтожение энергетической ифраструктуры это в рамках управления эскалации? А США точно наши союзники?
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27.10.2022 22:29 Відповісти
Не перекручуйте, мова йде про ескалацію у вигляді використання заборонених видів озброєння, в донному випадку ЯЗ.
ну от нещодавно оленевод звонив Остіну, і що? Що змінилось? Тільки те що США розмістить оновлені носії ТЯЗ в ЄС у грудні. Це ескалація чи ні з боку США?
і звісно вони про це повідомили кацапів)))

Поки у нас відкриті канали зв'язку і ми можемо повідомляти те, що для нас важливо, я думаю, у нас є можливість керувати ескалацією", -Джерело:
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27.10.2022 22:43 Відповісти
А касетні вже були, а фосфорні? Чи це одне і те?
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28.10.2022 04:58 Відповісти
не буде ніякої деескалації...
***** натякнули про репарації Україні за все що він зробив з 2014 року
тому, припинення бойових дій рашою, це підготовка до наступного нападу,
все, млять........
він, ****, ніколи не змириться з тим що був найвпливовішим політиком в світі, захотів ще маленьку (победоносну)війну для лохтората і просрав все
тому ні яких перемовин а тільки видворення з України
ізоляція, санкції, позови та арешти винних, арешти майна рф та винуватих
відбудова України......
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27.10.2022 22:35 Відповісти
для деескалації достатньо раз контактнути Minuteman III по крисиному бункеру
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27.10.2022 22:35 Відповісти
Тьфу,бл.
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27.10.2022 22:36 Відповісти
А якщо вони завтра ваші супутники позбивають? Як спілкуватися будете?
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27.10.2022 23:23 Відповісти
Хм, то може натякніть їм, що за террор проти критичної інфраструктури - яйця відірвете?
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28.10.2022 00:19 Відповісти
предохраняйтесь при этих ваших "контактах", а то сифон схватить можно когда в сраку драть их будете ))))
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28.10.2022 00:42 Відповісти
 
 