США продовжуватимуть контакти з Росією задля деескалації в Україні, - Остін

Сполучені Штати стурбовані ескалацією від самого нападу Росії на Україну.

Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.

"Ось чому ми вважаємо, що важливо спілкуватися з нашими союзниками та партнерами, а також з нашими супротивниками. Поки у нас відкриті канали зв’язку і ми можемо повідомляти те, що для нас важливо, я думаю, у нас є можливість керувати ескалацією", - сказав він.

Якби Росія вирішила застосувати якийсь тип ядерної зброї, "ви побачили б дуже значну реакцію міжнародної спільноти… і ми збираємося продовжувати повідомляти, що будь-який тип використання зброї такого роду, або навіть розмови про використання зброї такого роду є небезпечним і безвідповідальним", - підкреслив Остін.

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Міністерство оборони не побачило нічого, що вказувало б на те, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення використати брудну бомбу, а також департамент не побачив жодних ознак того, що українці планують таке, сказав Остін.

Секретар сказав, що відомство буде зосереджено на тому, щоб зробити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію. "Ми збираємося продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно".

Остін зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення на початку року більшість людей сумнівалися, що українські сили зможуть протистояти росіянам, які мають набагато більший військовий потенціал.

"Я думаю, що вони перевершили очікування більшості людей. І вони зробили це, тому що ми в міжнародному співтоваристві справді наполегливо працювали та рухалися дуже швидко, щоб забезпечити Україну спроможністю, необхідною для захисту своєї суверенної території, і вони використали це дуже, дуже добре", - додав він.

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Остін також зазначив, що зараз найгострішою потребою для України є потенціал ППО. США та міжнародні партнери працюють над цим запитом, який може бути надісланий уже наступного місяця разом із відповідними навчаннями.