США продовжуватимуть контакти з Росією задля деескалації в Україні, - Остін
Сполучені Штати стурбовані ескалацією від самого нападу Росії на Україну.
Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.
"Ось чому ми вважаємо, що важливо спілкуватися з нашими союзниками та партнерами, а також з нашими супротивниками. Поки у нас відкриті канали зв’язку і ми можемо повідомляти те, що для нас важливо, я думаю, у нас є можливість керувати ескалацією", - сказав він.
Якби Росія вирішила застосувати якийсь тип ядерної зброї, "ви побачили б дуже значну реакцію міжнародної спільноти… і ми збираємося продовжувати повідомляти, що будь-який тип використання зброї такого роду, або навіть розмови про використання зброї такого роду є небезпечним і безвідповідальним", - підкреслив Остін.
Міністерство оборони не побачило нічого, що вказувало б на те, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення використати брудну бомбу, а також департамент не побачив жодних ознак того, що українці планують таке, сказав Остін.
Секретар сказав, що відомство буде зосереджено на тому, щоб зробити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію. "Ми збираємося продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно".
Остін зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення на початку року більшість людей сумнівалися, що українські сили зможуть протистояти росіянам, які мають набагато більший військовий потенціал.
"Я думаю, що вони перевершили очікування більшості людей. І вони зробили це, тому що ми в міжнародному співтоваристві справді наполегливо працювали та рухалися дуже швидко, щоб забезпечити Україну спроможністю, необхідною для захисту своєї суверенної території, і вони використали це дуже, дуже добре", - додав він.
Остін також зазначив, що зараз найгострішою потребою для України є потенціал ППО. США та міжнародні партнери працюють над цим запитом, який може бути надісланий уже наступного місяця разом із відповідними навчаннями.
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коли-небудь (а точніше - ніколи) випливе інформація про перемовини Байдена та ***** у році 21-му, чи був те розподіл сфер впливу, чи гарантії невтручання Заходу, чи визнання за Україною статусу НЕ частини европейської цивілізації ---- все це буде дуже цікавим для дослідників
можна ж і самому поміркувати про деякі дивні речі в цьому світі, ні?
і вже точно не викопав собі зручних шанців у США
проте сьогодні з великим задоволенням слухав промову Буша-старшого в день початку операції Буря в пустелі; якщо Вас тоді ще не було, то там ішлося про захист та відвоювання Кувейту, який був захоплений Іраком --- цей Буш все дуже правильно казав: і про захист демократії, і про непорушність світового правопорядку, і про недопущення ситуації, коли агресор діяв би безкарно
просто поема )
стенограма зняла б усі сумніви, якщо вони виникають
живучи у вільній країні, Ви просто повинні сумніватися та запитувати, коли Вам щось не байдуже
важко сказати, наскільки США вільніші за Львів, але всяке буває )
Байден не має наміру зустрічатися з путіним на саміт G20, - Білий дім
Як заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, у Байдена немає бажання проводити час віч-на-віч із путіним.
ми ж по зерновому коридору контактуємо на якось рівні…
ну от нещодавно оленевод звонив Остіну, і що? Що змінилось? Тільки те що США розмістить оновлені носії ТЯЗ в ЄС у грудні. Це ескалація чи ні з боку США?
і звісно вони про це повідомили кацапів)))
Поки у нас відкриті канали зв'язку і ми можемо повідомляти те, що для нас важливо, я думаю, у нас є можливість керувати ескалацією", -Джерело:
***** натякнули про репарації Україні за все що він зробив з 2014 року
тому, припинення бойових дій рашою, це підготовка до наступного нападу,
все, млять........
він, ****, ніколи не змириться з тим що був найвпливовішим політиком в світі, захотів ще маленьку (победоносну)війну для лохтората і просрав все
тому ні яких перемовин а тільки видворення з України
ізоляція, санкції, позови та арешти винних, арешти майна рф та винуватих
відбудова України......