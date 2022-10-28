Минулої доби росіяни продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення, - Синєгубов
Протягом минулої доби російські війська продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та кордону з РФ.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ
"З території РФ обстрілювалися населені пункти Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Чугуївського та Куп'янського районів. Крім того, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти вели обстріли районів населених пунктів Дружелюбівка та Петро-Іванівка в Ізюмському та Куп'янському районах. Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано", - повідомив Синєгубов.
У Харківській області продовжуються роботи з розмінування звільнених територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів.
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