Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна збирають на САУ "Гвоздика"
Оголошено збір на САУ "Гвоздика" для військовослужбовців Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Богуна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Бригади.
"Росіяни досі люблять кричати, що в Україні їх чекають із квітами в руках. А реальність така, що єдині квіти, з якими їх тут зустрічають, це артилерійські установки "Гвоздики", зокрема за допомогою яких ЗСУ женуть ворога з нашої землі. Тому, щоб ще раз нагадати окупантам, на який букет люті від українців вони дійсно заслуговують, ми запускаємо цей збір", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовці Бригади успішно працювали на Харківщині, Київщині, Херсонщині. Саме вони зруйнували окупантські блокпости "Москва" та "Пітєр", а потім ідуть далі боротися з ворогом.
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Будь ласка, зачекайте...
а можливо краще замахнутись на французський cesar чи словацьку zuzannu?
Яка юридична особа мае дозволи купувати САУ (і дарувати її бригаді) і яка юридична особа мае дозволи продавати САУ (і мае ці самі САУ)?
Чи це державний УкрОборонПром торгує САУ з ЗСУ?
САУ це те що МО замовить з бюджету.
Напишіть більше подробиць про цей збір і яким чином будуть купувати. Може це у приватної компанії з умовної Чехії?
Справу звичайно замнуть. Богуслаєва обміняють на чергову партію військовополонених ВСУ, але такі речі не мають терміну давності.
Для закупівлі такої техніки потрібен "Сертифікат кінцевого користувача". Цей сертифікат видають державні установи (раніше було "Укроборонресурс", "Укрспецекспорт"). Якщо то держава, навіфщо з населення збирати кошти, якщо приватна компанія - порушення торгівлі зброєю.
Повна лажа!!
Сертифікат укладається на 2/3 мовах. Англійська, країна отримувач, країна постачальник.
Це все дуже жорстоко контролюється. Скільки ********* загинуло за продаж БП до Африки по підробним сертифікатам (в основному ДТП), я тільки знаю 32 -х осіб.
а після війни ті гвоздики на гражданку забрать можна?
город орати чи з сусідами розбиратися за межу?
Де шалені гроші від западного світу?
@Punisher_Cat
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https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1585916495195955200 32 мин
Піхота іздить на тому, що є. Волгі чи Жигулі. Якщо повезло, то старенькі джипи які волонтери подарували! Але то піхота. Їх підготували до війни, нехай їздять.
Поважні дупи з Банковій мусять їздити згідно статусу, на амеріканській гуманітарці, себто Shevrolet Tahoе.
Кожному своє!
Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "руськаго міра" у якої батько за нього задвухсотився Яка несподіванка
https://twitter.com/i/status/1585898843090165760
Питання до них, а ви для чого по телебаченню губами плямкаєте, а Украінці, у цей час, гроші збирають на обладнання та озброєння ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!
Нетямущий уряд та привладних крадіїв, треба відсторонювати від влади і проводити судові розслідування, куди діли гроші під час ВІЙНИ!!
Можливо, це збирають гроші БЗДІЖенці з батальйонів в країнах ЄС!!!??
Купить сау можно ГДЕ???
Может это:
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