УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12251 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 892 61
допомога (7871) волонтери (1309) ЗСУ (7197)

Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна збирають на САУ "Гвоздика"

сау,гвоздика

Оголошено збір на САУ "Гвоздика" для військовослужбовців Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Богуна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Бригади

"Росіяни досі люблять кричати, що в Україні їх чекають із квітами в руках. А реальність така, що єдині квіти, з якими їх тут зустрічають, це артилерійські установки "Гвоздики", зокрема за допомогою яких ЗСУ женуть ворога з нашої землі. Тому, щоб ще раз нагадати окупантам, на який букет люті від українців вони дійсно заслуговують, ми запускаємо цей збір", - йдеться в повідомленні. 

Військовослужбовці Бригади успішно працювали на Харківщині, Київщині, Херсонщині. Саме вони зруйнували окупантські блокпости "Москва" та "Пітєр", а потім ідуть далі боротися з ворогом.

Реквізити для фінансової допомоги:

Номер монобанку (можна зробити переказ прямо в Приват24): 5375 4112 0008 4361

Посилання на Монобанку: https://send.monobank.ua/jar/7QACNBEoyV

IBAN — ГО "ВИ.МОВА"

UA553204780000026003924897387

АБ "УКРГАЗБАНК" Код банку: UGAS

PayPal: [email protected]

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні дронів й тепловізорів для фронту. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Ееее... Не зовсім зрозуміло:
Яка юридична особа мае дозволи купувати САУ (і дарувати її бригаді) і яка юридична особа мае дозволи продавати САУ (і мае ці самі САУ)?
Чи це державний УкрОборонПром торгує САУ з ЗСУ?
показати весь коментар
28.10.2022 11:41
+25
З тексту незрозуміло яким чином та у кого будуть купувати Гвоздику. Це ж не квадрик, на який збирають.
показати весь коментар
28.10.2022 11:37
+18
Два епізоди експорту двигунів до військових гелікоптерів, що інкримінують президенту АТ "Мотор Січ" Богуслаєву мають хронологічні точки 2008 (Ющенко) і 2021 (Зеленський) роки. Якщо з 2008 роком це ще якось можна зрозуміти, то продаж Росії 43 двигунів у 2021 можна сміливо ставити поряд з розмінуванням Чонгаром і роззброєнням ВСУ напередодні війни. Це державна зрада. І не тільки Богуслаєва, а саме головне - Зеленського і його поплічників.

Справу звичайно замнуть. Богуслаєва обміняють на чергову партію військовополонених ВСУ, але такі речі не мають терміну давності.
показати весь коментар
28.10.2022 11:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зберем.... то наше. Тільки, ****, де бабло, те шо ШЕВЧЕНКО сп...в нацбанкірщик хренов...Ну нічого підари, гикнеться все це вам
показати весь коментар
28.10.2022 11:36 Відповісти
А где интересно можно такое купить? А вы знаете ,что только одна частная фирма получила разрешение на покупку и передачу ВСУ оружия ? и она принадлежит Порошенко. Мы скидуем на прямую деньги ВСУ. Только удивил пост , мы купим сау ,давайте сразу авианосец со ста ф-18
показати весь коментар
28.10.2022 16:07 Відповісти
З тексту незрозуміло яким чином та у кого будуть купувати Гвоздику. Це ж не квадрик, на який збирають.
показати весь коментар
28.10.2022 11:37 Відповісти
В воєнторзі.
показати весь коментар
28.10.2022 11:44 Відповісти
У кацапів 😂😆
показати весь коментар
28.10.2022 11:54 Відповісти
Шутки шутками а в Приднестровье можно куча всего купить у кацапни. Там сплошные барыги, которые за деньги и бутылку водки готовы и технику с боеприпасами и свой русский мир продать.
показати весь коментар
28.10.2022 14:37 Відповісти
І, якзавозити в Україну куплену в Придністров'ї САУ?
показати весь коментар
28.10.2022 15:08 Відповісти
Навіть без зупинки на кордоні.
показати весь коментар
28.10.2022 16:38 Відповісти
Так само як євробляхи.
показати весь коментар
28.10.2022 19:44 Відповісти
з тексту про "квіти", чистійша спекуляція, маніпуляція і лажа... чому не танк т-72, "абрамс" або "хаймарс"?
показати весь коментар
28.10.2022 13:26 Відповісти
похоже у бариг із укроборонпрому і не факт що трофейні із Харківського напрямку. інакше нігде сау в гаражах не виробляють .
показати весь коментар
28.10.2022 13:27 Відповісти
Це більше схоже на стьоб. Типу: "Ану, знайдуться дурачки, що поведуться?"
показати весь коментар
28.10.2022 15:00 Відповісти
добра справа
а можливо краще замахнутись на французський cesar чи словацьку zuzannu?
показати весь коментар
28.10.2022 11:38 Відповісти
шахрайство ніколи не було доброю справою.
показати весь коментар
28.10.2022 13:28 Відповісти
может сразу на ф35?)
показати весь коментар
28.10.2022 11:39 Відповісти
Гвоздики ще виробляють, чи хтось продає?
показати весь коментар
28.10.2022 11:41 Відповісти
Свинарчук викраде на російському заводі та контрабандою переправить через кордон.
показати весь коментар
28.10.2022 11:44 Відповісти
Свинарчуки, честь їм і хвала, нічого не крали на кацапських заводах, вони потрібні комплектуючі купували на тих заводах(як, це не наша справа) і контрабандою, через кацапський кордон постачали в Україну - заслуговують державних нагород.
показати весь коментар
28.10.2022 13:31 Відповісти
А шо,у кацапів не намутили? А купляти в кого? В МО?😦
показати весь коментар
28.10.2022 11:41 Відповісти
Ееее... Не зовсім зрозуміло:
Яка юридична особа мае дозволи купувати САУ (і дарувати її бригаді) і яка юридична особа мае дозволи продавати САУ (і мае ці самі САУ)?
Чи це державний УкрОборонПром торгує САУ з ЗСУ?
показати весь коментар
28.10.2022 11:41 Відповісти
Теоретически, Гвоздику можно купить у поляков, или чехов. Но вот как это оформлено юридически, хз. Возможно, через фонд ПЖ, или иную организацию, имеющую соответствующие лицензии.
показати весь коментар
28.10.2022 12:24 Відповісти
Я б задонатив але якось дивно виглядають такі запроси. Волонтери мають закривати дірки і нагальні потреби в речах, які МО не поставляє через бюрократію або постачає довго.
САУ це те що МО замовить з бюджету.
Напишіть більше подробиць про цей збір і яким чином будуть купувати. Може це у приватної компанії з умовної Чехії?
показати весь коментар
28.10.2022 11:42 Відповісти
Це проблема Укроборони, Резніченко і оп. Фінанси на зброю виділено, може уже пора не відео зе купляти,а реально зброю.
показати весь коментар
28.10.2022 11:42 Відповісти
нічого не розумію, "Гвоздика" в воєнторзі продається?
показати весь коментар
28.10.2022 11:46 Відповісти
Выглядит это как: "Без лоха и жизнь плоха"
показати весь коментар
28.10.2022 11:49 Відповісти
Это типа как если бы я купил ударный дрон камкамидзе, и как частное лицо, ***** бы по мозырьскому НПЗ. выходит так можно, почему гражданские не купляют и не мастерят дроны и не атакуют беларусь? Ведь государству ничего за это не будет - скажут это не мы
показати весь коментар
28.10.2022 11:51 Відповісти
Если это не тайна,каким волонтерам доверяете,если можно имя.Кому последний раз переводили деньги?
показати весь коментар
28.10.2022 11:58 Відповісти
Тарас Чмут - фонд Повернись Живым, и не надо ничего выдумывать
показати весь коментар
28.10.2022 14:09 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2022 11:49 Відповісти
Два епізоди експорту двигунів до військових гелікоптерів, що інкримінують президенту АТ "Мотор Січ" Богуслаєву мають хронологічні точки 2008 (Ющенко) і 2021 (Зеленський) роки. Якщо з 2008 роком це ще якось можна зрозуміти, то продаж Росії 43 двигунів у 2021 можна сміливо ставити поряд з розмінуванням Чонгаром і роззброєнням ВСУ напередодні війни. Це державна зрада. І не тільки Богуслаєва, а саме головне - Зеленського і його поплічників.

Справу звичайно замнуть. Богуслаєва обміняють на чергову партію військовополонених ВСУ, але такі речі не мають терміну давності.
показати весь коментар
28.10.2022 11:50 Відповісти
Навіщо та Гвоздика? Краще у Байдена Паладін купити. Такий собі ленд-ліз.
показати весь коментар
28.10.2022 11:57 Відповісти
Муйня якась
Для закупівлі такої техніки потрібен "Сертифікат кінцевого користувача". Цей сертифікат видають державні установи (раніше було "Укроборонресурс", "Укрспецекспорт"). Якщо то держава, навіфщо з населення збирати кошти, якщо приватна компанія - порушення торгівлі зброєю.
Повна лажа!!
показати весь коментар
28.10.2022 11:58 Відповісти
Есть общественные организации, получившие право на импорт вооружений.
показати весь коментар
28.10.2022 12:25 Відповісти
Ви не розумієте поняття "Сертифікату кінцевого користувача". основний принцип - відповідальність про неможливість перепродажу. Який нахрєн у громадської організації може бути факт несення відповідальності? Ви у цій муйні не працювали і не знаєте.
Сертифікат укладається на 2/3 мовах. Англійська, країна отримувач, країна постачальник.
Це все дуже жорстоко контролюється. Скільки ********* загинуло за продаж БП до Африки по підробним сертифікатам (в основному ДТП), я тільки знаю 32 -х осіб.
показати весь коментар
28.10.2022 12:47 Відповісти
Почитайте про фонд Повернись живим. Может часть ваших сомнений развеется. Они уже закупали броневики и Байрактары. От производителя. Со всеми разрешительными документами.
показати весь коментар
28.10.2022 15:49 Відповісти
е-е-е-е...що?

а після війни ті гвоздики на гражданку забрать можна?

город орати чи з сусідами розбиратися за межу?
показати весь коментар
28.10.2022 11:59 Відповісти
+
показати весь коментар
28.10.2022 11:59 Відповісти
скоро на ТЭЦ с ЛЕП собирать начнут....
показати весь коментар
28.10.2022 12:00 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2022 12:04 Відповісти
І така практика напевно триватиме до тих пір поки українці не почнуть вчиняти самосуд. (владоохоронна система -рідня таким негідникам?)
показати весь коментар
28.10.2022 12:13 Відповісти
Нащо нам державні діячи та влада якщо ми сами купляемо важку зброю?!!
Де шалені гроші від западного світу?
показати весь коментар
28.10.2022 12:05 Відповісти
Не удивлюсь если обьявят сбор на атомную боеголовку. Я понимаю собирают на дрон, который надо купить, но на металобрухт собирать то конечно новое слово в науке и технике
показати весь коментар
28.10.2022 12:08 Відповісти
Alex Petrov

@Punisher_Cat

·

https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1585916495195955200 32 мин

Піхота іздить на тому, що є. Волгі чи Жигулі. Якщо повезло, то старенькі джипи які волонтери подарували! Але то піхота. Їх підготували до війни, нехай їздять.
Поважні дупи з Банковій мусять їздити згідно статусу, на амеріканській гуманітарці, себто Shevrolet Tahoе.
Кожному своє!
показати весь коментар
28.10.2022 12:22 Відповісти
Мисливець за зорями



Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "руськаго міра" у якої батько за нього задвухсотився Яка несподіванка

https://twitter.com/i/status/1585898843090165760

показати весь коментар
28.10.2022 12:25 Відповісти
Чего?? Это или развод лохов, или полный ****** министерства обороны. Полный провал зеленой власти. В любом случае, я не буду на такое донатить.
показати весь коментар
28.10.2022 12:30 Відповісти
А для чого нам оборонпром? Чим вони там займаються?!
показати весь коментар
28.10.2022 12:31 Відповісти
Може цю САУ хочуть купити у кацапів? Кацапи ж перед здачею в полон можуть продавати свою техніку, на якій приїдуть здаватися?
показати весь коментар
28.10.2022 12:34 Відповісти
то чиста маніпуляція і шахрайство. не купіться.
показати весь коментар
28.10.2022 13:22 Відповісти
Видно Стефанчук-Зеленський дорулювалися з бюджетом до краю, що треба Українцям на САУ донатити та збирати шапкою гроші!!
Питання до них, а ви для чого по телебаченню губами плямкаєте, а Украінці, у цей час, гроші збирають на обладнання та озброєння ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ !!
Нетямущий уряд та привладних крадіїв, треба відсторонювати від влади і проводити судові розслідування, куди діли гроші під час ВІЙНИ!!
Можливо, це збирають гроші БЗДІЖенці з батальйонів в країнах ЄС!!!??
показати весь коментар
28.10.2022 12:51 Відповісти
На тепловізори збери , на Байрактари збери, там в ОП не прихуйли, де ці усі мільярди макрофінансової допомоги від заходу 🤬
показати весь коментар
28.10.2022 13:13 Відповісти
Каждое сообщение о сборе народных средств на вооружение и амуницию - это свидетельство коррупции зелёных и наглого воровства помощи Запада... это вурдалачий пир на крови и беде своих сограждан...
показати весь коментар
28.10.2022 13:19 Відповісти
Збирають кошти на сау "гвоздика".... стоп!!! це як?? шахрайство на 99,9 %. не купіться!!!! може вже пора збирати кошти на F-35, F-22, Томогавки, міг-29, Су-35... Головне, не забути в черзі на отримання місце зайняти...
показати весь коментар
28.10.2022 13:20 Відповісти
З такою подачею запиту вибачте, але донатити не буду. Волонтерство все більше перетворюється в якесь доїння без пояснень і звітів. Довіра там, де є конкретне пояснення де, звідки, куди і після закупівлі хочь якісь звіти або результати роботи. Все це в рамках дозволеного звичайно. Всі мої попередні масштабні донати за останні два місяці лишились без будь яких звітів і підтверджень. Тож переключаюсь на дрібніші збори по конкретним бригадам і довіреним людям. А оцей весь треш із супутниками, байрактарами, САУ, в дупу. Я не знаю куди йдуть мої гроші. Можете мене заспамити, видалити комент, назвати зрадо@обом. Мені всеодно. Написав що думаю.
показати весь коментар
28.10.2022 13:38 Відповісти
А може це розвідувальний космічний супутник 5-9 покоління "ГВОЗДИКОЮ" нарікли,щоб кацапів заплутати.
показати весь коментар
28.10.2022 13:51 Відповісти
Ой, щось воно пахне шахрайством...
показати весь коментар
28.10.2022 14:08 Відповісти
Более чем странное сообщение...
Купить сау можно ГДЕ???
Может это:

https://prom.ua/Sau-gvozdika.html Сау гвоздика в категории "Товары для детей" - Prom.ua

https://prom.ua › Sau-gvozdika

Боекомплект для гаубицы Д-30 и САУ ГВОЗДИКА. 1/35 SKIF MK503. На складе в г. Запорожье. Доставка по Украине. 209 грн. Купить ...

https://bestmodels.ua/ua/catalog/********-tehnika/bronetehnika/bronetehnika-1-35/sau-2s1-gvozdika.htm САУ 2С1 Гвоздика купити за низькою ... - BestModels!

https://bestmodels.ua › bronetehnika

САУ 2С1 "Гвоздика" ; Коробка, товщина, см: 5 ; Коробка, ширина, см: 33 ; Масштаб: 1/35 ; Виробник: Skif ; Рівень складності: легкий.

https://bestmodels.ua/ru/catalog/********-tehnika/bronetehnika/bronetehnika-1-35/sau-2s1-gvozdika.htm
САУ 2С1 Гвоздика купить по низкой цене ... - BestModels!

https://bestmodels.ua › bronetehnika

Хотите купить САУ 2С1 ГвоздикаХотите купить САУ 2С1 Гвоздика. Лучший выбор Бронетехника 1/35.
показати весь коментар
28.10.2022 14:19 Відповісти
Можливо і собі замахнутись та розпочати збір коштів хочаб на сонячну панель, пардон, протитанкова гармата "Рапіра". А, що починаються відключення світла, а так перезимую.
показати весь коментар
28.10.2022 15:07 Відповісти
 
 