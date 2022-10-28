Воїнам Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім.Богуна збирають на САУ "Гвоздика"

Оголошено збір на САУ "Гвоздика" для військовослужбовців Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Богуна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Бригади.

"Росіяни досі люблять кричати, що в Україні їх чекають із квітами в руках. А реальність така, що єдині квіти, з якими їх тут зустрічають, це артилерійські установки "Гвоздики", зокрема за допомогою яких ЗСУ женуть ворога з нашої землі. Тому, щоб ще раз нагадати окупантам, на який букет люті від українців вони дійсно заслуговують, ми запускаємо цей збір", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці Бригади успішно працювали на Харківщині, Київщині, Херсонщині. Саме вони зруйнували окупантські блокпости "Москва" та "Пітєр", а потім ідуть далі боротися з ворогом.

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