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Понад 300 дронів-камікадзе ворога збили Сили оборони, - Повітряні сили

дрони

З 13 вересня сили оборони збили понад 300 таких безпілотників.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, з 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе був збитий на Харківщині, сили оборони збили понад 300 таких безпілотників", - сказав речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що противник запускає такі дрони хвилями, виснажуючи ППО України. Також зараз помітне зменшення використання таких БПЛА. Наразі невідомо скільки їх отримала Росія. Приблизна цифра замовлення агресором 2400, але є ймовірність, що Росія всі їх не отримала.

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Дууууже добре, слава ВПС, ППО та всім хто до цього долучився.
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28.10.2022 14:26 Відповісти
Да, тока осталось ещё тысячи две у орков
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28.10.2022 14:29 Відповісти
Так, але вже маємо досвід, завдяки якому долітає один з десяти і то не прицільно. Далі буде.
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28.10.2022 14:32 Відповісти
2100
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28.10.2022 15:15 Відповісти
Ну 300 сбили, но какое-то ж количество и попадало...
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28.10.2022 15:30 Відповісти
І напевне всі іранські.
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28.10.2022 14:55 Відповісти
 
 