Понад 300 дронів-камікадзе ворога збили Сили оборони, - Повітряні сили
З 13 вересня сили оборони збили понад 300 таких безпілотників.
Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні, з 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе був збитий на Харківщині, сили оборони збили понад 300 таких безпілотників", - сказав речник Повітряних сил.
Ігнат додав, що противник запускає такі дрони хвилями, виснажуючи ППО України. Також зараз помітне зменшення використання таких БПЛА. Наразі невідомо скільки їх отримала Росія. Приблизна цифра замовлення агресором 2400, але є ймовірність, що Росія всі їх не отримала.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар28.10.2022 14:26 Відповісти Мені подобається 3
Fox Zeint 4b8d7570
показати весь коментар28.10.2022 14:29 Відповісти Мені подобається 2
Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар28.10.2022 14:32 Відповісти Мені подобається 2
Mykola Korzh
показати весь коментар28.10.2022 15:15 Відповісти Мені подобається 0
Fox Zeint 4b8d7570
показати весь коментар28.10.2022 15:30 Відповісти Мені подобається 0
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар28.10.2022 14:55 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...