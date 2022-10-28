Понад 300 дронів-камікадзе ворога збили Сили оборони, - Повітряні сили

З 13 вересня сили оборони збили понад 300 таких безпілотників.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, з 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе був збитий на Харківщині, сили оборони збили понад 300 таких безпілотників", - сказав речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що противник запускає такі дрони хвилями, виснажуючи ППО України. Також зараз помітне зменшення використання таких БПЛА. Наразі невідомо скільки їх отримала Росія. Приблизна цифра замовлення агресором 2400, але є ймовірність, що Росія всі їх не отримала.

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