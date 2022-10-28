Харківська ОВА відмовилися демонтувати погруддя Пушкіна та перенести його до музею

Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості щодо демонтажу погруддя Пушкіну та перенесення його до музею у Харкові.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова громадської організації "Декомунізація. Україна", активіст Вадим Поздняков.

За словами Позднякова, обласна адміністрація порадила звернутися до Мінкульту.

Як зазначено у відповіді Харківської ОВА, пам'ятник Пушкіну внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, як пам'ятку монументального мистецтва національного значення. Також, посилаючись на Закон України "Про охорону культурної спадщини", адміністрація повідомила, що перенесення таких пам'яток заборонене. Надати такий дозвіл може лише Міністерство культури та інформаційної політики України.

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"Враховуючи вищевикладене рекомендуємо Вам звернутися з вищевикладеного питання до Міністерство культури та інформаційної політики України", - йдеться у відповіді обласної адміністрації.

За словами Позднякова, адміністрація могла б підтримати позицію громадськості та направити від себе листа до Міністерства.

"Звернення до Мінкульту буде. А ось позиція дуже неприємна", - додав активіст.

Нагадаємо, наприкінці вересня пам'ятник Пушкіну невідомі облили червоною фарбою. Крім того, на сесії обласна рада не змогла перейменувати театр російської драми імені Пушкіна. Депутати Харківської облради не змогли виключити з назви російського драмтеатру ані слово "російський", ані ім'я Пушкіна.

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