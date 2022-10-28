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демонтаж (190) пам'ятник (922) Пушкін (47) Харків (5428)

Харківська ОВА відмовилися демонтувати погруддя Пушкіна та перенести його до музею

пушкін

Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості щодо демонтажу погруддя Пушкіну та перенесення його до музею у Харкові.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова громадської організації "Декомунізація. Україна", активіст Вадим Поздняков.

За словами Позднякова, обласна адміністрація порадила звернутися до Мінкульту.

Як зазначено у відповіді Харківської ОВА, пам'ятник Пушкіну внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, як пам'ятку монументального мистецтва національного значення. Також, посилаючись на Закон України "Про охорону культурної спадщини", адміністрація повідомила, що перенесення таких пам'яток заборонене. Надати такий дозвіл може лише Міністерство культури та інформаційної політики України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти, тікаючи з Херсона, вкрали пам’ятники Суворову та Ушакову. ФОТО

"Враховуючи вищевикладене рекомендуємо Вам звернутися з вищевикладеного питання до Міністерство культури та інформаційної політики України", - йдеться у відповіді обласної адміністрації.

За словами Позднякова, адміністрація могла б підтримати позицію громадськості та направити від себе листа до Міністерства.

"Звернення до Мінкульту буде. А ось позиція дуже неприємна", - додав активіст.

Нагадаємо, наприкінці вересня пам'ятник Пушкіну невідомі облили червоною фарбою. Крім того, на сесії обласна рада не змогла перейменувати театр російської драми імені Пушкіна. Депутати Харківської облради не змогли виключити з назви російського драмтеатру ані слово "російський", ані ім'я Пушкіна.

Також дивіться: Бюст Пушкіна вкрали в Чернігові. ФОТО

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Топ коментарі
+37
То розбийте к бісовій матері те лайно!
Або, приліпіть термітну шашку і підпаліть.
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28.10.2022 15:04
+25
А ОВА це вже Зе влада, а не Тєрєхов, то б то на восьмий місяць війни Зе влада готує України до прийняття риторики руського миру апологетом якої і був пушкін
ТЕПЕР МИ БАЧИМО ХТО СПРАВЖНІЙ ВОРОГ УКРАЇНИ.
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28.10.2022 15:06
+23
а що, активістів немає у Харкові? Просто скинути.
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28.10.2022 15:05
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28.10.2022 15:03 Відповісти
То розбийте к бісовій матері те лайно!
Або, приліпіть термітну шашку і підпаліть.
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28.10.2022 15:04 Відповісти
Ніззя, а то прийдуть асвабадітєлі а бюстіка Пушкіна і нема. Розстрояться...
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28.10.2022 15:11 Відповісти
підгнати БТР, кинути трос і до грунту !!!
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28.10.2022 15:42 Відповісти
маячок на нього причепити - хоч одна ракета прилетить на Харків з користю
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28.10.2022 17:04 Відповісти
В Миколаєві теж забороняли, і що сталося з пам'ятником чекістам?
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28.10.2022 17:16 Відповісти
Пам"ятник чекістам ето шото одно,а пам"ятник Пушкіну ето шото совсєм другоє...Цей поет не належав до москальні не те що по національності - навіть расово...По суті був антиросіянином,виступав проти імперського режиму,царського укладу за що і був убитий...В таких речах потрібно розбиратись,не рубати з плеча,не давати пропагандонській русні лишнього аргументу проти нас,досить вагомого аргументу,до речі...
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28.10.2022 17:27 Відповісти
Видать, що ви із творчістю і діяльністю О. С. П. знайомі по шкільній програмі радянських часів.
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28.10.2022 18:33 Відповісти
він не працював, писав реп та був убитий в перестрілці
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28.10.2022 18:48 Відповісти
а що, активістів немає у Харкові? Просто скинути.
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28.10.2022 15:05 Відповісти
Проблема в тому, що активісти зараз на фронті, або волонтерством займаються і їм, банально не вистачає часу.
Звичайно є «активісти», основна робота яких полягає у фотосессіях, де вони у військовому спорядженні, зі зброєю в руках, фотографуються на фоні підбитої кацапської техніки…
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28.10.2022 15:10 Відповісти
Ви праві. Тому люд має керувати. Не вірю, що у мільйоннику одні зрадники і прорашисти. Просто дрьома їх гальмує...
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28.10.2022 16:17 Відповісти
Тут питання виключно до влади має бути. Не місце на території України символам ворога.
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28.10.2022 15:13 Відповісти
так влада ж...того.... Точно не проукраїнська!. Але повинна бути СЛУГОЮ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА!!! А не слугою каломойші й рашних покидьків! Тому НАРОД головний. Піти і скинути на хрін... на той, що рояльний...
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28.10.2022 16:14 Відповісти
У Харкові кермують однодумці Гепи.
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28.10.2022 18:34 Відповісти
є в Харкові прорашистські " зелені поцріоти" ,котрим український народ платить зарплату, і за котрих українські захисники складають життя.
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28.10.2022 15:55 Відповісти
А ОВА це вже Зе влада, а не Тєрєхов, то б то на восьмий місяць війни Зе влада готує України до прийняття риторики руського миру апологетом якої і був пушкін
ТЕПЕР МИ БАЧИМО ХТО СПРАВЖНІЙ ВОРОГ УКРАЇНИ.
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28.10.2022 15:06 Відповісти
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

https://www.president.gov.ua/documents/586-xiv-709#:~:text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F,%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC ЗАКОН УКРАЇНИ №586-XIV
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28.10.2022 18:05 Відповісти
партизанам на замітку... після роботи не забувайте прибирати за собою сміття і бажано в піч, на переплавку. для гіпсу і граніту використовуйте кувалди.
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28.10.2022 18:13 Відповісти
Сепаратисти. Це реально шкідники
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28.10.2022 15:07 Відповісти
Хорошо что в Херсоне кацапы сами всё поснимали
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28.10.2022 15:07 Відповісти
Та в'їбіть вже кувалдою це лайно і разом місцевих зелених.
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28.10.2022 15:08 Відповісти
Харків завжди був проросійським тому і не хочуть демонтувати пам'ятник але треба не тільки Пушкіна демонтувати але і радянських діячів також.
В Україні така ситуація де живе багато людей які ностальгують по СРСР тому і важко вести війну бо ці люди стають колаборантами із закликами за Росію.
Ось коли це покоління зникне коли вимруть до останньої людини що любить Росію -тоді Україні буде жити набагато краще бо не буде радянських пережитків.
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28.10.2022 15:09 Відповісти
апсолютно вірно !!! усе кацапське, совкове, кацапо-совкове, комуно-нацистьке лайно має бути демонтовано та викенено на смітник по усій Україні, особливо так звані "памʼятники" так званим "асвабадітелям" на кшталт жукова, ватутіна чи запроданцям колоборантам на кшталт щорса, котовського, ковпака !!!
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28.10.2022 15:46 Відповісти
Всі ж знають, що Пушкін був видатним харків'янином?

Може Харківська ОВА роскаже про культурну цінність цього пам'ятника саме в Харкові?

Що він символізує, про що нагадує харків'янам та гостям міста?

Чому б на його місто не поставити пам'ятник мурахоїду, який до України та Харкова має таке ж відношення, як Пушкін?
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28.10.2022 15:11 Відповісти
Это борьба за ватный электорат....
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28.10.2022 15:42 Відповісти
терехов как и труханов, вилкул это все люди фсбшника ермака и они все ждут прихода рускаго мира. Надо что-то с этим делать. Может зеленскому рассказать?
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28.10.2022 15:13 Відповісти
ОВА - это Синегубов, а не Терехов. Так что, думаю, Володька уже в курсе.
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28.10.2022 15:44 Відповісти
Зе своїх не здає.
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28.10.2022 18:27 Відповісти
З Білкорода кожен день на Харків летять книжки "Сказкі Пушкіна"...
Можно вже було за 8 місяців роздуплитися.
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28.10.2022 15:14 Відповісти
ви нє панімаєтє, бамбят - значіт любьят
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28.10.2022 19:02 Відповісти
Пук-шкін - пАслідНій рубєж абарони тупопилих дебілів.. дєржитєсь, ідіоти, хйло і до вас, тєрпіл, добереться
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28.10.2022 15:16 Відповісти
Судячи багато козлів* в керівництві Украіни,і міняти свою козлину сутність не бажають
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28.10.2022 15:17 Відповісти
то за леніна тримались,тепер за пушкіна вцепились,через роки 2 прийде сбу:ой а вони зрадники.
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28.10.2022 15:21 Відповісти
Кажете пів року обстрілів додали розуму? *****. Як були хохлами в тому Харкові, так і лишились.
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28.10.2022 15:23 Відповісти
Ракети нічому не вчать, що треба, щоб дійшло....ТЯЗ?
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28.10.2022 15:25 Відповісти
таким затятим совкодрочерам і ядерний удар пох! Мать рассея!
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28.10.2022 15:42 Відповісти
Ничего никого не учит. Жена-иностранка каждый раз бежит смотреть, когда по улице везут военную технику. Не хватило войны, видимо. В такие моменты хочется отправить её в Бахмут.
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28.10.2022 15:47 Відповісти
Синегубов и Терехов получили награды из рук преЗЕдента и уверовали в свою безнаказанность...
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28.10.2022 15:28 Відповісти
так МОНУМЕНТАЛЬНО і знищити - кран, КрАЗ, тротил!!!!
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28.10.2022 15:29 Відповісти
жи@івські пі@араси досі чекають москалів в Харкові
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28.10.2022 15:30 Відповісти
харківське ова готуються до зустрічи з свинособаками. тому і пушкін.
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28.10.2022 15:30 Відповісти
Мабуть за це Зеленский нагородив Терехова
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28.10.2022 15:35 Відповісти
Не хочуть переносити до музею - активісти перенесуть його до смітника!
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28.10.2022 15:37 Відповісти
Справа пархатого кернеса "цвіте і пахне" навіть під обстрілами "братьев -орків"!
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28.10.2022 15:40 Відповісти
Дехто народжується українцем, до когось доходить після того як бачить братські обійми свиней, а до інших і під бомбами не дійде
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28.10.2022 15:44 Відповісти
А чого ви очікували від намісників пострадянської барижно-окупаційної влади?
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28.10.2022 15:49 Відповісти
Вам нечем заняться
Не время лучше помощь ВСУ организуйте
Вместо сноса памятника -- отремонтируйте школу, больницу
Из 12 опрошенных в г. Сумы --8 не знали отчество Пушкина
Хотя во всех случаях говорят Александр Сергеевич
И я думаю они никогда и не читали Пушкина
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28.10.2022 16:08 Відповісти
Можна робити одночасно.Одне іншому не заважає, так само як і дерусифікація економіці.
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28.10.2022 21:19 Відповісти
Не тупи, ватане москворотий.
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29.10.2022 01:02 Відповісти
путін-схвалює!
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28.10.2022 16:15 Відповісти
чекаємо наказу, ова? купка руснявого лайна? ню-ню...
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28.10.2022 16:22 Відповісти
Підігнати танка та ****** по харківській ОВА.
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28.10.2022 16:54 Відповісти
до речі.у Києві,біля т.з. Пушкінскава парка стоїть цілий пам"ятник Пушкіну,там і написано "ПушкінуАС від українського наріду"...А в Харьковє пам"ятник Жукову теж стоїть? Здається,найкрутіші поцреоти України т.з. Національний Корпус Бєлєцкого теж з Харкова....а пам2ятники і тамтешня русня-колаборанти у повному шоколаді....Співпадіння?
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28.10.2022 17:25 Відповісти
Харківські підародєпутати мабуть непроти і жюкАвА повернути та й якусь вулицю іменем ***** назвати...
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28.10.2022 17:37 Відповісти
І перенести їх усіх до в'язниці
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28.10.2022 17:47 Відповісти
проспект жукова?? пушкінда?
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28.10.2022 18:04 Відповісти
Всю харківську ОВА призвати на фронт і направити на передову, краще під Бахмут. А крім ОПЗЖ там чиї ще депутати?
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28.10.2022 20:16 Відповісти
Вот где сидят половина предателей!!! В харькове Днепре, Запорожь и продажной Одессе!!...Только и ждут прихода путина... Суки продажные!! Не удивительно , что с окупированных территорий сегодня столько добровольцев воюют против УКраины!!! Надо этих пророссийских ****** по жесче наказывать!!
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29.10.2022 21:42 Відповісти
 
 