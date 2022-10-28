Харківська ОВА відмовилися демонтувати погруддя Пушкіна та перенести його до музею
Харківська ОВА відмовилася підтримати звернення громадськості щодо демонтажу погруддя Пушкіну та перенесення його до музею у Харкові.
Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова громадської організації "Декомунізація. Україна", активіст Вадим Поздняков.
За словами Позднякова, обласна адміністрація порадила звернутися до Мінкульту.
Як зазначено у відповіді Харківської ОВА, пам'ятник Пушкіну внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, як пам'ятку монументального мистецтва національного значення. Також, посилаючись на Закон України "Про охорону культурної спадщини", адміністрація повідомила, що перенесення таких пам'яток заборонене. Надати такий дозвіл може лише Міністерство культури та інформаційної політики України.
"Враховуючи вищевикладене рекомендуємо Вам звернутися з вищевикладеного питання до Міністерство культури та інформаційної політики України", - йдеться у відповіді обласної адміністрації.
За словами Позднякова, адміністрація могла б підтримати позицію громадськості та направити від себе листа до Міністерства.
"Звернення до Мінкульту буде. А ось позиція дуже неприємна", - додав активіст.
Нагадаємо, наприкінці вересня пам'ятник Пушкіну невідомі облили червоною фарбою. Крім того, на сесії обласна рада не змогла перейменувати театр російської драми імені Пушкіна. Депутати Харківської облради не змогли виключити з назви російського драмтеатру ані слово "російський", ані ім'я Пушкіна.
Будь ласка, зачекайте...
Або, приліпіть термітну шашку і підпаліть.
Звичайно є «активісти», основна робота яких полягає у фотосессіях, де вони у військовому спорядженні, зі зброєю в руках, фотографуються на фоні підбитої кацапської техніки…
ТЕПЕР МИ БАЧИМО ХТО СПРАВЖНІЙ ВОРОГ УКРАЇНИ.
https://www.president.gov.ua/documents/586-xiv-709#:~:text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F,%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC ЗАКОН УКРАЇНИ №586-XIV
В Україні така ситуація де живе багато людей які ностальгують по СРСР тому і важко вести війну бо ці люди стають колаборантами із закликами за Росію.
Ось коли це покоління зникне коли вимруть до останньої людини що любить Росію -тоді Україні буде жити набагато краще бо не буде радянських пережитків.
Може Харківська ОВА роскаже про культурну цінність цього пам'ятника саме в Харкові?
Що він символізує, про що нагадує харків'янам та гостям міста?
Чому б на його місто не поставити пам'ятник мурахоїду, який до України та Харкова має таке ж відношення, як Пушкін?
Можно вже було за 8 місяців роздуплитися.
Не время лучше помощь ВСУ организуйте
Вместо сноса памятника -- отремонтируйте школу, больницу
Из 12 опрошенных в г. Сумы --8 не знали отчество Пушкина
Хотя во всех случаях говорят Александр Сергеевич
И я думаю они никогда и не читали Пушкина