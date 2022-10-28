Пальне дорожчатиме до 20% на рік, – НБУ
Зростання цін на пальне в Україні сповільнювалося, хоча стабілізувався на високому рівні. Надалі пальне дорожчатиме до 20% на рік.
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
У Нацбанку підкреслюють, що збільшення витрат, спричинене війною, та дорогі енергоносії залишатимуться вагомими чинниками прискорення інфляції, зокрема продовольчої.
"Збільшення витрат бізнесу, у тому числі на енергоносії, окупація територій, ускладнена логістика та скорочення поголів’я зумовлювали подальше пришвидшення небазової інфляції, зокрема продовольчої. Крім того, посилювався й тиск з боку світових цін. Вищими темпами зростали ціни на фрукти, переважно імпортні цитрусові та банани, унаслідок ускладненої логістики, подорожчання цих продуктів у світі та коригування офіційного курсу гривні в липні 2022 року", - йдеться у звіті.
У Нацбанку додали, що подорожчання енергоносіїв залишається одним з ключових чинників зростання собівартості енергоємних
товарів.
"Це підтверджується посиленням впливу чинника "ціни на енергоносії" на формування майбутніх цін підприємствами. Вищими темпами зростали ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом цього чинника та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор.
Дорогі енергоносії впливали і на вартість виробництва непродовольчих товарів, зокрема будівельних матеріалів та скляних виробів, що в результаті прямо чи опосередковано впливало на загальну інфляцію. Вагомими чинниками зростання цін залишаться високі ризики та витрати бізнесу, що посиляться в зимовий період через дорогі енергоносії", - підкреслили в НБУ.
Нацбанк прогнозує, що у наступному році продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни. Крім того, кажуть в НБУ, дезінфляційним чинником стане очікуване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.
Підкреслюється, що зростання цін на пальне суттєво сповільнювалося (до 66.2% р/р у вересні), хоча їх рівень стабілізувався на високому рівні. Це пояснюється зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС. Надалі пальне дорожчатиме повільніше (до 20% на рік), прогнозують в НБУ.
З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту. З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими.
"Проте ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію", - резюмують в НБУ.
Будь ласка, зачекайте...
где купить коня и телегу?
Сидите молча, я Вам не задавал вопросов!
И если сравнивать НАС с Европой, то делайте ЭТО логическим путём, а не вырывая клочьями то, что Вам вкуснее))
Кушайте колбаску, приятного))
Насчет говорить про поднятие пенсий и зарплат - зеленский говорил. И что дальше? Экономика немного не так устроена. Нужно не говорить, а делать. И не повышать зарплаты, а создавать условия для их повышения. Те же суды, кривенькие законы и поголовная коррупция являются огромной преградой на пути многих западных компаний с деньгами, которые не хотят их вливать в Украину. Да и многие успешные наши компании юридически переезжают в места с работающими судами, а в Украине создают типа своих дочек и денег присылают ровно на оплату труда и аренду.
Для повышения зарплат и пенсий нужно создать условия для успешных прибыльных компаний. Менять суды, бороться с коррупцией, привести налоговую систему во вменяемое состояние. Но кому оно надо, когда зеля в телевизоре пообещал 4 тыщи долларов зарплаты у учителей и космические пенсии. А как это хотя бы теоретически можно выполнить никого не волнует...
Й взігалі... це питання НЕ до мене! Але коли вже ставити у приклад Европу й її ціни, тарифи, треба згадати й про статки людей в країні!
У Фінляндії зараплатня дуже висока, але вартість послуг сягає лише декілька відсотків від статку. Можна давати приклади ще довго. Та ж Польща.
До речі. Ви якщо маєте бажання, то й сідайте на лісапет, а є ЛЮДИ В КРАЇНІ, котрим потрібне авто! Хіба Ви не знаєте, скільки в країні інвалідів? Ото ж.
Давайте цю тему на рівні нас з Вами облишим. На все добре.
Если хотите низкие цены, то придется субсидировать это дело. Из налогов оставшихся работающих людей и предприятий. Не государство зарабатывает деньги, а люди. Так откуда им взять деньги на субсидирование цен для абсолютно всех, если не хватает денег на повышение зарплат?
Я понимаю эту злость, но без конкретики - это популизм. Зеленский тоже кричал перед выборами что как же так, цены европейские, а зарплаты - нет. Ну либо ваш комментарий "А які в Европі люди мають зарплатні та пенсії?)" был шуточный, а я шутку не понял. Тогда мы создали очень бесполезную ветку обсуждения)
Враховуючи розмір зарплат, і перераховуючи в процентному відношенні вартість послуг до рівня зарплат, ми вже давно платимо в рази більше європейців.
Сподіваюсь, тепер ви розумієте, чому на наш "депресивний" ринок неможливо зайти для всіх, крім "своїх".
Немає сенсу ані порювнювати наш транспорт та їх, ані якось бичить на тих, хто заробляє на паливо і може собі дозволить їздити і оплачувати паркінг.
Тема була виключно про те, що ми платимо за все більше, ніж європейці. Із коробки. Тобто, кусок м'яса у вас в магазині вартує більше ніж в німеччині. Айфон - більше ніж в німеччині. Холодильник - дорожчий. І так на всьому. А потім дивуємося що ми бідні.
Питання тут одне - ЩО ще не спи...дили? от ЩО саме ще не вкрали
Може, й правда то є менталітет. Бо знаєте, от в Європ тобі треба до лікаря - записався на прийом через 3 дні на такий-то час, прийшов, зробив шо треба, пішов задоволений. А в Україні як? Прийом з 8:30. Отже, міркує пересічний Шевченків нащадок, прийду на 8, буду першим. Приходить на 8, а там сто хмирів які припхалися в 7:30, бу **** дуже хитрожопі і взагалі пенсіонери, яким нема що робить... І що в сухому залишку? Проторчав в черзі півдня. Пересварився з усіма пенсіонерами. яким ***** що ти записаний в електронну чергу, воно припхалося на хвилину раньше тому йде вже, а ти почекаєш, ******* айтішнік. І як підсумок відчуваєш себе ідіотом і лошарою...
По финалу: + 73%.
Ну, чтоб преЗеденту цифра приятно резала ухо....
Не то шо було при шоколадному баризі! Кінець епохи гідності, однозначно!
Овва!
Якщо цінами керує ринок, то звіки йому знати майбутнє, та ще й з такою точністю?
А-а-а, здогадавсь: це той наш рідний ринок, який має конкретні імена та прізвища!
Ну а потом остановится, только вряд ли кто выдержит.
Ручное управление, конечно хреново, но сглаживает экономическое падение.
Просто если улучшения не будет, это приведет к ж..пе
Атож, атож!
Існує тільки економічна доцільність!
Жадібність нових "хазяїв життя" - то совєцькі міфи!
А в кінці всі помруть...