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Новини
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інфляція (823) НБУ (10162) ціни (3758) паливо (887) водневе пальне (117)

Пальне дорожчатиме до 20% на рік, – НБУ

бензин

Зростання цін на пальне в Україні сповільнювалося, хоча стабілізувався на високому рівні. Надалі пальне дорожчатиме до 20% на рік.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

У Нацбанку підкреслюють, що збільшення витрат, спричинене війною, та дорогі енергоносії залишатимуться вагомими чинниками прискорення інфляції, зокрема продовольчої.

"Збільшення витрат бізнесу, у тому числі на енергоносії, окупація територій, ускладнена логістика та скорочення поголів’я зумовлювали подальше пришвидшення небазової інфляції, зокрема продовольчої. Крім того, посилювався й тиск з боку світових цін. Вищими темпами зростали ціни на фрукти, переважно імпортні цитрусові та банани, унаслідок ускладненої логістики, подорожчання цих продуктів у світі та коригування офіційного курсу гривні в липні 2022 року", - йдеться у звіті.

У Нацбанку додали, що подорожчання енергоносіїв залишається одним з ключових чинників зростання собівартості енергоємних
товарів.

"Це підтверджується посиленням впливу чинника "ціни на енергоносії" на формування майбутніх цін підприємствами. Вищими темпами зростали ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також, під впливом цього чинника та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор.

Дорогі енергоносії впливали і на вартість виробництва непродовольчих товарів, зокрема будівельних матеріалів та скляних виробів, що в результаті прямо чи опосередковано впливало на загальну інфляцію. Вагомими чинниками зростання цін залишаться високі ризики та витрати бізнесу, що посиляться в зимовий період через дорогі енергоносії", - підкреслили в НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інфляція пришвидшилася до 24,6%, ціни ростуть через війну, - НБУ

Нацбанк прогнозує, що у наступному році продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни. Крім того, кажуть в НБУ, дезінфляційним чинником стане очікуване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.

Підкреслюється, що зростання цін на пальне суттєво сповільнювалося (до 66.2% р/р у вересні), хоча їх рівень стабілізувався на високому рівні. Це пояснюється зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС. Надалі пальне дорожчатиме повільніше (до 20% на рік), прогнозують в НБУ.

З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту. З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими.

"Проте ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію", - резюмують в НБУ.

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Топ коментарі
+25
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28.10.2022 16:59
+17
Какие проблемы, граница откроется и народ ломанётся в Европу за индивидуальным членством в Евросоюзе. Так как не возможно долго сидеть при европейских ценах и советской зарплате одновременно и слушать 30 лет лапшу на уши о реформах. Бананы на севере Германии 1.09 евро, а у нас в АТБ 65 грн, о чём тут говорить?
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28.10.2022 17:03
+15
Я вам великий секрет розкажу.
Враховуючи розмір зарплат, і перераховуючи в процентному відношенні вартість послуг до рівня зарплат, ми вже давно платимо в рази більше європейців.
Сподіваюсь, тепер ви розумієте, чому на наш "депресивний" ринок неможливо зайти для всіх, крім "своїх".
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28.10.2022 16:58
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у нас і так вже ціни Европійськи
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28.10.2022 16:56 Відповісти
2 євро в Європі, в нас менше
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28.10.2022 17:02 Відповісти
А які в Европі люди мають зарплатні та пенсії?)
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28.10.2022 17:04 Відповісти
Уже надоели эти разговоры. Как вы себе это представляете, что для всех цена одна, а для нас специально будут себе в убыток продавать? За колбасой по 2.20 вам в рашку или китай
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28.10.2022 17:12 Відповісти
уррряяя! все на лисапеты!!!
где купить коня и телегу?
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28.10.2022 17:20 Відповісти
За парєбріком... За&балі вже тролі....
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28.10.2022 17:36 Відповісти
Шо такое? Кто Вас обидел? А-я-яй))

Сидите молча, я Вам не задавал вопросов!
И если сравнивать НАС с Европой, то делайте ЭТО логическим путём, а не вырывая клочьями то, что Вам вкуснее))

Кушайте колбаску, приятного))
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28.10.2022 17:39 Відповісти
Таракан ,тогда и говорить не надо про топливо ,а надо говорить про поднятие пенсий и зарплат!! Деньги есть на все, даже на постройку нового завода, только кому оно надо, когда и так хорошо воруется и живется на откатах...
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28.10.2022 18:05 Відповісти
Так я и согласен. Проблема действительно в низких зарплатах, а не высоких ценах. В Швейцарии цены на многие вещи выше, чем у соседей. Но местные не парятся по этому поводу.

Насчет говорить про поднятие пенсий и зарплат - зеленский говорил. И что дальше? Экономика немного не так устроена. Нужно не говорить, а делать. И не повышать зарплаты, а создавать условия для их повышения. Те же суды, кривенькие законы и поголовная коррупция являются огромной преградой на пути многих западных компаний с деньгами, которые не хотят их вливать в Украину. Да и многие успешные наши компании юридически переезжают в места с работающими судами, а в Украине создают типа своих дочек и денег присылают ровно на оплату труда и аренду.

Для повышения зарплат и пенсий нужно создать условия для успешных прибыльных компаний. Менять суды, бороться с коррупцией, привести налоговую систему во вменяемое состояние. Но кому оно надо, когда зеля в телевизоре пообещал 4 тыщи долларов зарплаты у учителей и космические пенсии. А как это хотя бы теоретически можно выполнить никого не волнует...
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28.10.2022 18:43 Відповісти
Якщо у людини немає грошей на бензин, то чому б їй не перейняти європейський досвід і не пересісти на лісапєд.
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28.10.2022 17:45 Відповісти
А лісапет де взяти, коли у людини немає грошей)))? Він коштує немало!
Й взігалі... це питання НЕ до мене! Але коли вже ставити у приклад Европу й її ціни, тарифи, треба згадати й про статки людей в країні!
У Фінляндії зараплатня дуже висока, але вартість послуг сягає лише декілька відсотків від статку. Можна давати приклади ще довго. Та ж Польща.

До речі. Ви якщо маєте бажання, то й сідайте на лісапет, а є ЛЮДИ В КРАЇНІ, котрим потрібне авто! Хіба Ви не знаєте, скільки в країні інвалідів? Ото ж.
Давайте цю тему на рівні нас з Вами облишим. На все добре.
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28.10.2022 17:57 Відповісти
Так а какие ваши предложения? Повысить всем зарплаты в 22 раза? Как вы себе это представляете? Государство и так платит бешенные зарплаты гос служащим за то что они кое-как работают 3 часа в день с 9 до 12. А потом у них обед, совещание, еще какая-то фигня. Но им еще повысить может. А частный сектор откуда деньги возьмет на резкое повышение зарплаты?

Если хотите низкие цены, то придется субсидировать это дело. Из налогов оставшихся работающих людей и предприятий. Не государство зарабатывает деньги, а люди. Так откуда им взять деньги на субсидирование цен для абсолютно всех, если не хватает денег на повышение зарплат?

Я понимаю эту злость, но без конкретики - это популизм. Зеленский тоже кричал перед выборами что как же так, цены европейские, а зарплаты - нет. Ну либо ваш комментарий "А які в Европі люди мають зарплатні та пенсії?)" был шуточный, а я шутку не понял. Тогда мы создали очень бесполезную ветку обсуждения)
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28.10.2022 18:56 Відповісти
Тьі понимаешь, они же все хотят вьісоких зарплат, но не понимают, что зарплатьі состоят из расходов кого то там, кто приходит и платитза стрижку 40евро, а не 400грн... И тогда парикмахер идет и покупает кофе за 3евро, а не за 30грн... Но ни один из них не хочет заплатить вьісокую ценуза услуги... Все хотят только получать много, а так не бьівает....
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28.10.2022 19:39 Відповісти
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28.10.2022 17:04 Відповісти
Я вам великий секрет розкажу.
Враховуючи розмір зарплат, і перераховуючи в процентному відношенні вартість послуг до рівня зарплат, ми вже давно платимо в рази більше європейців.
Сподіваюсь, тепер ви розумієте, чому на наш "депресивний" ринок неможливо зайти для всіх, крім "своїх".
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28.10.2022 16:58 Відповісти
Какие проблемы, граница откроется и народ ломанётся в Европу за индивидуальным членством в Евросоюзе. Так как не возможно долго сидеть при европейских ценах и советской зарплате одновременно и слушать 30 лет лапшу на уши о реформах. Бананы на севере Германии 1.09 евро, а у нас в АТБ 65 грн, о чём тут говорить?
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28.10.2022 17:03 Відповісти
Так вас і випустять. Хто тоді тут економити електроенергію буде?
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28.10.2022 17:05 Відповісти
Згоден, 100 відс....та ще й джерело НБУ - ви підари дайте суспільству звіт де 200 мільйонів попереднього Шеченка, ****...НБУ *****, наступному 300 треба буде, чи скільки, підармоти?
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28.10.2022 17:06 Відповісти
Ще треба щороку 'докапіталізувати москальський альфабанк"...
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28.10.2022 17:16 Відповісти
Підтверджую! Ціни на багато видів продуктів та послуг вже вище європейських. Племінниця навчається та живе в Німеччині. Літр олії виробництва Україна коштує 1 євро. У нас 800 мл коштує майже два євро по курсу. І так все інше.
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28.10.2022 17:38 Відповісти
При цьому європейці їздять на трамвайчиках і велосипедах круглий рік, навіть в холодній Швеції, а нам обов'язково треба своє корито вивозити і бажано лишати в місті на весь день.
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28.10.2022 17:04 Відповісти
До чого це?
Немає сенсу ані порювнювати наш транспорт та їх, ані якось бичить на тих, хто заробляє на паливо і може собі дозволить їздити і оплачувати паркінг.
Тема була виключно про те, що ми платимо за все більше, ніж європейці. Із коробки. Тобто, кусок м'яса у вас в магазині вартує більше ніж в німеччині. Айфон - більше ніж в німеччині. Холодильник - дорожчий. І так на всьому. А потім дивуємося що ми бідні.
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28.10.2022 17:08 Відповісти
Так в Україні війна.
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28.10.2022 17:47 Відповісти
Очевидно, з 1991 року?
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28.10.2022 18:46 Відповісти
Тут питання не в паливі, а в тому, що все місто заставлене коритами - і тротуари, і правий ряд, пішоходи (яких значно більше) не можуть користуватись вулицями, тому що в нас ще досі чомусь прийнято займати міський простір своїм металоломом.
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28.10.2022 22:55 Відповісти
Ну от навіщо секрети розказувать? А ще, в мене одне питання для загалу - достатньо, про цн все переговорено 1001 разів, ціни співвідношення, середньостатистичне і т.д. і т.п. Не крали б - трохи інша ситуація була б.
Питання тут одне - ЩО ще не спи...дили? от ЩО саме ще не вкрали
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28.10.2022 18:55 Відповісти
Я не спеціаліст, як на мене то не крали тільки 1 рік при Ющенку і 1 рік при Порошенку. Весь інший час у нас було дві країни, одна - для українців, і друга - для них.
Може, й правда то є менталітет. Бо знаєте, от в Європ тобі треба до лікаря - записався на прийом через 3 дні на такий-то час, прийшов, зробив шо треба, пішов задоволений. А в Україні як? Прийом з 8:30. Отже, міркує пересічний Шевченків нащадок, прийду на 8, буду першим. Приходить на 8, а там сто хмирів які припхалися в 7:30, бу **** дуже хитрожопі і взагалі пенсіонери, яким нема що робить... І що в сухому залишку? Проторчав в черзі півдня. Пересварився з усіма пенсіонерами. яким ***** що ти записаний в електронну чергу, воно припхалося на хвилину раньше тому йде вже, а ти почекаєш, ******* айтішнік. І як підсумок відчуваєш себе ідіотом і лошарою...
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28.10.2022 19:01 Відповісти
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28.10.2022 16:59 Відповісти
Ну... про війну я б так не сказав. А з рештою згоден на всі 100
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28.10.2022 17:29 Відповісти
А давайте для людей и малообеспеченных деньги искать в бюджете, а депутатам и министрам собирать смс ками.
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28.10.2022 17:02 Відповісти
Они просто ****...т ваши деньги. Пам'ятаєте як співав Дубінський Петушинський і лошня ж повелась
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28.10.2022 17:04 Відповісти
больше чем уверен , после открытия границ , с этими ******* из верховной рады , останутся работники жкх , бюджетники предпенсионного возраста , менты и директора каких-то там предприятий , ну и конечно 95 квартал , который будет развлекать всю гыдоту , нормальные и думающие люди свалят из этого цирка на всегда ,
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28.10.2022 17:12 Відповісти
Коли відкриють кордони не буде захисту у Європі. Куди ти ломаньошся?
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28.10.2022 17:48 Відповісти
Навіщо нам тоді нові дороги "великого будівництва", як що ми не зможемо по ним їздити?!
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28.10.2022 17:07 Відповісти
а це не для нас
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28.10.2022 17:28 Відповісти
а війна у нас коли почалась? хужеж не должно было быть, плак плак
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28.10.2022 17:12 Відповісти
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28.10.2022 17:17 Відповісти
зарплати будуть конкретно знижуватися,пальне дорожчати,світла по пів дня не буде...
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28.10.2022 17:13 Відповісти
Товарищ Гетманцев щас эту цифру подкорректирует: акциз - поднять, НДС - увеличить, блокировку налоговых - усилить !
По финалу: + 73%.
Ну, чтоб преЗеденту цифра приятно резала ухо....
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28.10.2022 17:18 Відповісти
Ну що зелені-бабуїни , накаталися по новому асфальту ? 😁😁😁
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28.10.2022 17:22 Відповісти
Це перемога, однозначно.
Не то шо було при шоколадному баризі! Кінець епохи гідності, однозначно!
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28.10.2022 17:24 Відповісти
Ну точно, якби Порох був президентом, він би вам доплачував зараз за пальне
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28.10.2022 22:56 Відповісти
Вони стали зараз великими патріотами а то що пів України здали та й скільки горя принесли ці патріоти так звані баканові єрмаки татарові
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28.10.2022 17:27 Відповісти
В цьому усьому що твориться в державі, вина однієї миршавої гниди.
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28.10.2022 17:28 Відповісти
Пальне дорожчатиме до 20% на рік

Овва!
Якщо цінами керує ринок, то звіки йому знати майбутнє, та ще й з такою точністю?
А-а-а, здогадавсь: це той наш рідний ринок, який має конкретні імена та прізвища!
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28.10.2022 18:39 Відповісти
Забув додати: і чималі апетити!
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28.10.2022 19:05 Відповісти
Можно поднять сразу на 67%, на сколько подорожало.
Ну а потом остановится, только вряд ли кто выдержит.

Ручное управление, конечно хреново, но сглаживает экономическое падение.
Просто если улучшения не будет, это приведет к ж..пе
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28.10.2022 19:30 Відповісти
(часто-часто киває):
Атож, атож!
Існує тільки економічна доцільність!
Жадібність нових "хазяїв життя" - то совєцькі міфи!
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28.10.2022 19:36 Відповісти
НБУ, як чорний вісник.

А в кінці всі помруть...
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28.10.2022 19:03 Відповісти
Значить ще акциз піднімуть
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28.10.2022 19:04 Відповісти
 
 