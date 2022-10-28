Жителям прифронтових територій почнуть доставляти безкоштовні дрова наступного тижня
Жителям прифронтових територій почнуть доставляти безкоштовні дрова вже наступного тижня, допомогу передусім отримають вразливі категорії населення.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ
Розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей: Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської. Про це сьогодні йшлося на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Допомогу передусім надаватимуть літнім людям, багатодітним родинам та особам з інвалідністю.
Адресно доставлятимуть дрова з початку наступного тижня у звільнені громади Херсонської області.
Також налагоджена логістика відправки деревини і в інші області. Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області отримають понад тисячу вагонів дров потягами Укрзалізниці. В решту областей найближчим часом деревина буде доставлена автотранспортом.
На забезпечення населення прифронтових регіонів деревиною уряд виділив майже 563 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
знову вирублять на продаж..прикриття тільки інше..
доречі, то калька з парасії..вони там теж, замість проведення газу дроба розвозять..за бабло..
але ж, зелені тільки починають
)))
)))