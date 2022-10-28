УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11647 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 090 11
вугілля (2443) опалювальний сезон (1734) Верещук (674) Міністерство реінтеграції (500)

Жителям прифронтових територій почнуть доставляти безкоштовні дрова наступного тижня

дрова

Жителям прифронтових територій почнуть доставляти безкоштовні дрова вже наступного тижня, допомогу передусім отримають вразливі категорії населення.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

Розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей: Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської. Про це сьогодні йшлося на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Допомогу передусім надаватимуть літнім людям, багатодітним родинам та особам з інвалідністю.

Адресно доставлятимуть дрова з початку наступного тижня у звільнені громади Херсонської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прохання не повертатися з-за кордону взимку передусім стосується жінок з дітьми, але не є обов’язковою інструкцією, - Верещук

Також налагоджена логістика відправки деревини і в інші області. Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області отримають понад тисячу вагонів дров потягами Укрзалізниці. В решту областей найближчим часом деревина буде доставлена автотранспортом.

На забезпечення населення прифронтових регіонів деревиною уряд виділив майже 563 млн грн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, викопали криницю та придбали в господарку дві рушниці.
показати весь коментар
28.10.2022 19:13
+5
ааа..то ось навіщо ті лярди дерев..

знову вирублять на продаж..прикриття тільки інше..

доречі, то калька з парасії..вони там теж, замість проведення газу дроба розвозять..за бабло..

але ж, зелені тільки починають
показати весь коментар
28.10.2022 19:01
+3
Недайбо з'явиться "є"додаток для батька...
)))
показати весь коментар
28.10.2022 20:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ааа..то ось навіщо ті лярди дерев..

знову вирублять на продаж..прикриття тільки інше..

доречі, то калька з парасії..вони там теж, замість проведення газу дроба розвозять..за бабло..

але ж, зелені тільки починають
показати весь коментар
28.10.2022 19:01 Відповісти
От чесно: не дочитавши до ладу про безкоштовні дрова, чомусь одразу подумав про п'яних рузьге!
)))
показати весь коментар
28.10.2022 19:08 Відповісти
а я ото тільки прочитала..вже в Дії з'явилась єДрова..це вже просто..
показати весь коментар
28.10.2022 20:08 Відповісти
Недайбо з'явиться "є"додаток для батька...
)))
показати весь коментар
28.10.2022 20:13 Відповісти
Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, викопали криницю та придбали в господарку дві рушниці.
показати весь коментар
28.10.2022 19:13 Відповісти
от Вы эгоист! ))) чего другим не рассказали? не предупредили ))) копай теперь колодец...
показати весь коментар
28.10.2022 19:21 Відповісти
Обіцянки,обіцянки.... Господарі пошкоджених домівок в північних областях(Київ,Чернігів,Суми....) все ждали,ждали і...не діждались. Самотужки з сусідами,допомагаючі один одному до зими готуються. Удачі їм і ГЕНЬБА чинушам.
показати весь коментар
28.10.2022 19:53 Відповісти
Эпоха бедности давно прошла.. Зе за три года накосил 10 ярдов долларов..Спасибо Данилычу и Игорь Валерьевичу...,и трошки миллиардеру Пинчуку...,земляки типа...🤣
показати весь коментар
28.10.2022 21:10 Відповісти
А впо что не люди??????????????????????????????Уже даже госинтернет магазин придумали о покупке дров!Много можно купить на 2000??????????....................................................................................................................
показати весь коментар
28.10.2022 21:18 Відповісти
обдырщук. Ты?
показати весь коментар
28.10.2022 22:13 Відповісти
Сподіваюсь що доставлять а не так як "ЗСУ на 100% забезпечені" зимовою формою.
показати весь коментар
29.10.2022 01:48 Відповісти
 
 