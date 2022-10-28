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Жителям прифронтовых территорий начнут доставлять бесплатные дрова на следующей неделе

дрова

Жителям прифронтовых территорий начнут доставлять бесплатные дрова уже на следующей неделе, помощь в первую очередь получат уязвимые категории населения.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Начинается доставка бесплатного топлива в опасные районы восьми прифронтовых областей: Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской. Об этом сегодня шла речь на совещании под председательством вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Помощь в первую очередь будут оказывать пожилым людям, многодетным семьям и лицам с инвалидностью.

Адресно будут доставлять дрова с начала следующей недели в освобожденные громады Херсонской области.

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Также отлажена логистика отправки древесины и в другие области. Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области получат более тысячи вагонов дров поездами "Укрзализныци". В остальные области в ближайшее время древесина будет доставлена ​​автотранспортом.

На обеспечение населения прифронтовых регионов древесиной правительство выделило почти 563 млн грн.
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Топ комментарии
+6
Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, викопали криницю та придбали в господарку дві рушниці.
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28.10.2022 19:13
+5
ааа..то ось навіщо ті лярди дерев..

знову вирублять на продаж..прикриття тільки інше..

доречі, то калька з парасії..вони там теж, замість проведення газу дроба розвозять..за бабло..

але ж, зелені тільки починають
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28.10.2022 19:01
+3
Недайбо з'явиться "є"додаток для батька...
)))
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28.10.2022 20:13
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ааа..то ось навіщо ті лярди дерев..

знову вирублять на продаж..прикриття тільки інше..

доречі, то калька з парасії..вони там теж, замість проведення газу дроба розвозять..за бабло..

але ж, зелені тільки починають
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28.10.2022 19:01 Ответить
От чесно: не дочитавши до ладу про безкоштовні дрова, чомусь одразу подумав про п'яних рузьге!
)))
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28.10.2022 19:08 Ответить
а я ото тільки прочитала..вже в Дії з'явилась єДрова..це вже просто..
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28.10.2022 20:08 Ответить
Недайбо з'явиться "є"додаток для батька...
)))
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28.10.2022 20:13 Ответить
Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, викопали криницю та придбали в господарку дві рушниці.
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28.10.2022 19:13 Ответить
от Вы эгоист! ))) чего другим не рассказали? не предупредили ))) копай теперь колодец...
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28.10.2022 19:21 Ответить
Обіцянки,обіцянки.... Господарі пошкоджених домівок в північних областях(Київ,Чернігів,Суми....) все ждали,ждали і...не діждались. Самотужки з сусідами,допомагаючі один одному до зими готуються. Удачі їм і ГЕНЬБА чинушам.
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28.10.2022 19:53 Ответить
Эпоха бедности давно прошла.. Зе за три года накосил 10 ярдов долларов..Спасибо Данилычу и Игорь Валерьевичу...,и трошки миллиардеру Пинчуку...,земляки типа...🤣
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28.10.2022 21:10 Ответить
А впо что не люди??????????????????????????????Уже даже госинтернет магазин придумали о покупке дров!Много можно купить на 2000??????????....................................................................................................................
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28.10.2022 21:18 Ответить
обдырщук. Ты?
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28.10.2022 22:13 Ответить
Сподіваюсь що доставлять а не так як "ЗСУ на 100% забезпечені" зимовою формою.
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29.10.2022 01:48 Ответить
 
 