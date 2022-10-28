Жителям прифронтовых территорий начнут доставлять бесплатные дрова на следующей неделе
Жителям прифронтовых территорий начнут доставлять бесплатные дрова уже на следующей неделе, помощь в первую очередь получат уязвимые категории населения.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Начинается доставка бесплатного топлива в опасные районы восьми прифронтовых областей: Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской. Об этом сегодня шла речь на совещании под председательством вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.
Помощь в первую очередь будут оказывать пожилым людям, многодетным семьям и лицам с инвалидностью.
Адресно будут доставлять дрова с начала следующей недели в освобожденные громады Херсонской области.
Также отлажена логистика отправки древесины и в другие области. Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области получат более тысячи вагонов дров поездами "Укрзализныци". В остальные области в ближайшее время древесина будет доставлена автотранспортом.
На обеспечение населения прифронтовых регионов древесиной правительство выделило почти 563 млн грн.
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знову вирублять на продаж..прикриття тільки інше..
доречі, то калька з парасії..вони там теж, замість проведення газу дроба розвозять..за бабло..
але ж, зелені тільки починають
)))
)))