Від початку війни 30 країн Європи заблокували пропагандистські канали РФ, - голова Нацради
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 30 європейських країн заблокували мовлення пропагандистських каналів "RT" та "Спутник".
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
"Уже 30 європейських країн заблокували трансляції "RT" та "Спутникf". Найактивніше російській пропаганді протидіють країни Балтії та Польща", - зазначила вона.
Герасим'юк підкреслила, що Естонія та Німеччина не лише обмежують телепропаганду РФ, а й надають змогу дивитися українське мовлення, зокрема, телемарафон "Єдині новини".
Голова Нацради зауважила, що український медіарегулятор залишається у постійному контакті з колегами з Франції. За її словами, українська сторона надала докази про те, що "в ефірах Росія погрожує смертю не лише українцям, а й європейцям", завдяки чому французький регулятор, застосувавши законодавчу процедуру, закрив "нтв-мир". Водночас вона зауважила, що на французькому супутнику Етелстат залишається ще близько 13 пропагандистських каналів.
Також Герасим'юк наголосила, що Нацрада звернулася до Твітера з проханням заблокувати ще 5 пропагандистських каналів через терористичну складову, що транслюється через їхні ефіри. Наразі твітер заблокував "RT" та "Спутник".
Повідомлялося, що Нацрада звернулася до правоохоронних органів України задля визнання "России 24", "RT планеты" і "Первого" терорганізаціями на підставі виявлених під час моніторингу викривленнях інформації й підтримку терактів у Вінниці, Оленівці і Чаплиному.
Будь ласка, зачекайте...
А очко в бункере убыстряет рефлекторные сокращения...
Країни Європи та США мають негайно локалізувати та ліквідувати усі метастази кремлядської ракової пухлини в лиці усієї глибоко законспірованої агентури фсб підоросії з повною депортацією та примусовим видворенням цієї кацапомордої мерзоти в підоросію без права вїзду у їхні країни...!!!
Усі підороси мають бути наглухо ізольовані від ********* ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА СВІТУ...