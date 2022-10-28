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Герасим’юк (29) заборона (1426) Нацрада ТРМ (458) пропаганда (2758) телебачення (1161)

Від початку війни 30 країн Європи заблокували пропагандистські канали РФ, - голова Нацради

пропаганда,фейк

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 30 європейських країн заблокували мовлення пропагандистських каналів "RT" та "Спутник".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Уже 30 європейських країн заблокували трансляції "RT" та "Спутникf". Найактивніше російській пропаганді протидіють країни Балтії та Польща", - зазначила вона.

Герасим'юк підкреслила, що Естонія та Німеччина не лише обмежують телепропаганду РФ, а й надають змогу дивитися українське мовлення, зокрема, телемарафон "Єдині новини".

Голова Нацради зауважила, що український медіарегулятор залишається у постійному контакті з колегами з Франції. За її словами, українська сторона надала докази про те, що "в ефірах Росія погрожує смертю не лише українцям, а й європейцям", завдяки чому французький регулятор, застосувавши законодавчу процедуру, закрив "нтв-мир". Водночас вона зауважила, що на французькому супутнику Етелстат залишається ще близько 13 пропагандистських каналів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада ТРМ просить визнати російські телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями

Також Герасим'юк наголосила, що Нацрада звернулася до Твітера з проханням заблокувати ще 5 пропагандистських каналів через терористичну складову, що транслюється через їхні ефіри. Наразі твітер заблокував "RT" та "Спутник".

Повідомлялося, що Нацрада звернулася до правоохоронних органів України задля визнання "России 24", "RT планеты" і "Первого" терорганізаціями на підставі виявлених під час моніторингу викривленнях інформації й підтримку терактів у Вінниці, Оленівці і Чаплиному.

Читайте: Посли G7 підтримують незалежну журналістику в Україні на противагу пропаганді РФ, - результати зустрічі з Ткаченком

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Наверное только циганская мадярщина наслаждается парашей тудей.
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28.10.2022 20:05 Відповісти
Нікого вже не цікавить брехливе , кацапське барахло і рашистська пропаганда 👍🏼😠
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28.10.2022 20:06 Відповісти
Это "много ходов очка"!
А очко в бункере убыстряет рефлекторные сокращения...
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28.10.2022 20:07 Відповісти
У нас заблоковані 3 українських канали. Мабуть вони теж пропагандистські.
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28.10.2022 20:14 Відповісти
Треба ще віслідкувати усі громадські, наукові, фінансові, технічні, економічні організації, змі і тв, а також банди організованих злочинних угрупувань підоросів що діють в Європі та США з глибоко законспірованою в них агентурою фсб, яка проводить цілеспрямовану підривну діяльність у цих країнах та фінансує ціленаправлений хаос та громадсько-етнічні заворушення, повстання та погроми у цих країнах Європи та США залучаючи до них малоосвідчених голодних та бідних виходців з третіх країн Африки, Азії та південної Америки...!!!
Країни Європи та США мають негайно локалізувати та ліквідувати усі метастази кремлядської ракової пухлини в лиці усієї глибоко законспірованої агентури фсб підоросії з повною депортацією та примусовим видворенням цієї кацапомордої мерзоти в підоросію без права вїзду у їхні країни...!!!
Усі підороси мають бути наглухо ізольовані від ********* ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА СВІТУ...
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28.10.2022 21:12 Відповісти
 
 