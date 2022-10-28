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Кабмін затвердив нові плани реалізації рішень РНБО щодо санкцій

санкции

Уряд на засіданні у п’ятницю затвердив нові плани реалізації виконання рішень РНБО щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України були затверджені нові плани реалізації виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Ці рішення були введені в дію Указами Президента України", – зазначив Немчінов.

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За його словами, КМУ та Національний банк України будуть забезпечувати реалізацію та моніторинг ефективності цих санкцій.

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у вас есть план містер Фикс!
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28.10.2022 20:42 Відповісти
з Колумбії завезли їм, походу..
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28.10.2022 20:43 Відповісти
"У мєня єсть целих трі плана"
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28.10.2022 21:10 Відповісти
КМУ та Національний банк України будуть забезпечувати реалізацію та моніторинг ефективності цих санкцій Джерело:
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28.10.2022 21:38 Відповісти
 
 