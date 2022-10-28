Велика Британія припинить імпорт російського скрапленого газу з 1 січня
Велика Британія припинить імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) з 1 січня 2023 року.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.
"З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності. Ми позбавляємо путіна коштів для його незаконної війни", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Британія заборонила експорт майже 700 товарів, критичних для російської економіки.
Таким чином, загалом понад 19 млрд фунтів стерлінгів (21,9 млрд дол.) російсько-британської торгівлі опинилися повністю або частково під санкціями.
Будь ласка, зачекайте...
Это было еще ранней весной.
Прошло полгода и про оплату газа в рублях уже никто не говорит.
По очень простой причине. Никто россии за газ платить в рублях не собирается, потому что газ просто не покупают. Отказ от российского газа, вместо намечаемого периода в 10-15 лет, практически провели за один год. Наработанная за 50 лет(с 1970) г. схема поставок газа из россии в Европу рухнула за год.
Газ бесполезно сжигается на территории самой россии, труба простаивает
Путин, оказывается, "гений" не только в военных, но и в финансовых вопросах.
Путин, с его узеньким лобиком, не гений и даже не стратег.
Неумный и невезучий майор-неудачник, уволенный на пенсию в 37 лет в следствии "достижения потолка возможностей", майором-неудачником и остается даже если ему налепили на плечи маршальские погоны
В 90-х россию от голода спасли "ножки Буша".
А что сейчас будет?
"Хер Байдена", наверное?