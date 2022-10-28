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Велика Британія припинить імпорт російського скрапленого газу з 1 січня

газ,газпром

Велика Британія припинить імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності. Ми позбавляємо путіна коштів для його незаконної війни", – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Британія заборонила експорт майже 700 товарів, критичних для російської економіки.

Таким чином, загалом понад 19 млрд фунтів стерлінгів (21,9 млрд дол.) російсько-британської торгівлі опинилися повністю або частково під санкціями.

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Топ коментарі
+12
Если кто помнит, в начальный период войны в Кремле нагловато заверяли - "Будете платить за наш газ в рублях, и никуда вы не денетесь, потому что выбора у вас не будет. Или рубли или мерзнете без нашего газа".
Это было еще ранней весной.
Прошло полгода и про оплату газа в рублях уже никто не говорит.
По очень простой причине. Никто россии за газ платить в рублях не собирается, потому что газ просто не покупают. Отказ от российского газа, вместо намечаемого периода в 10-15 лет, практически провели за один год. Наработанная за 50 лет(с 1970) г. схема поставок газа из россии в Европу рухнула за год.
Газ бесполезно сжигается на территории самой россии, труба простаивает
Путин, оказывается, "гений" не только в военных, но и в финансовых вопросах.
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28.10.2022 21:16
+3
ху.ло апять всех пирииграл.
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28.10.2022 21:09
+3
ахахахахахааааа, кацапы , что с ****** ??????
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28.10.2022 21:17
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Кацапи ще згадуватимуть Лізз теплим словом. )))
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28.10.2022 21:08 Відповісти
До чого тут Ліз? Це рішення було ще Джонсонюком приняте.
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28.10.2022 21:17 Відповісти
ху.ло апять всех пирииграл.
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28.10.2022 21:09 Відповісти
Тсс...с
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28.10.2022 21:12 Відповісти
Если кто помнит, в начальный период войны в Кремле нагловато заверяли - "Будете платить за наш газ в рублях, и никуда вы не денетесь, потому что выбора у вас не будет. Или рубли или мерзнете без нашего газа".
Это было еще ранней весной.
Прошло полгода и про оплату газа в рублях уже никто не говорит.
По очень простой причине. Никто россии за газ платить в рублях не собирается, потому что газ просто не покупают. Отказ от российского газа, вместо намечаемого периода в 10-15 лет, практически провели за один год. Наработанная за 50 лет(с 1970) г. схема поставок газа из россии в Европу рухнула за год.
Газ бесполезно сжигается на территории самой россии, труба простаивает
Путин, оказывается, "гений" не только в военных, но и в финансовых вопросах.
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28.10.2022 21:16 Відповісти
Ничего вЫ не понимаете! Это многоХодовОчка! Теперь они будут топить печи рублями!
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28.10.2022 21:24 Відповісти
Многоходовочки, это удел стратегов, гениев игры, без разницы за Свет или Тьму они играют. Наполеон, Черчилль, те же Гитлер и Сталин.
Путин, с его узеньким лобиком, не гений и даже не стратег.
Неумный и невезучий майор-неудачник, уволенный на пенсию в 37 лет в следствии "достижения потолка возможностей", майором-неудачником и остается даже если ему налепили на плечи маршальские погоны
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28.10.2022 21:32 Відповісти
Но к сожалению Зеленский еще глупее. У Путина на самом деле острый, хоть и недалекий ум, а величайший просто попугай.
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29.10.2022 01:32 Відповісти
До 30 года рашка потеряет прибыли в 1 трлн евро от продаж энергоресурсов....
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28.10.2022 21:43 Відповісти
Вот, думаю.
В 90-х россию от голода спасли "ножки Буша".
А что сейчас будет?
"Хер Байдена", наверное?
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28.10.2022 21:48 Відповісти
ахахахахахааааа, кацапы , что с ****** ??????
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28.10.2022 21:17 Відповісти
кацапам меньше бабла
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28.10.2022 21:32 Відповісти
кацап, корень слова- цап, так что можно сокращенно- ЦАПЫ
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28.10.2022 21:33 Відповісти
удивлен, что бриты до сих пор покупают газ и еще плюс два месяца будут покупать. Ведь с теми же американцами им было проще договорится , чем Евросоюзу
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28.10.2022 21:42 Відповісти
..приостановят.. браво!
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28.10.2022 22:04 Відповісти
Дякуємо, Британіє.
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28.10.2022 22:39 Відповісти
 
 