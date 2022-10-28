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Новости Газовая война Санкции против России
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Великобритания (4718) Газ (9402) россия (93011) санкции (11042)

Великобритания прекратит импорт российского сжиженного газа с 1 января

газ,газпром

Великобритания приостановит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел и по делам Содружества наций Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны во всем мире в снижении их собственной зависимости. Мы лишаем Путина средств для его незаконной войны", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, Великобритания запретила экспорт почти 700 товаров, критических для российской экономики.

Таким образом, более 19 млрд фунтов стерлингов (21,9 млрд долл.) российско-британской торговли оказались полностью или частично под санкциями.
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Топ комментарии
+12
Если кто помнит, в начальный период войны в Кремле нагловато заверяли - "Будете платить за наш газ в рублях, и никуда вы не денетесь, потому что выбора у вас не будет. Или рубли или мерзнете без нашего газа".
Это было еще ранней весной.
Прошло полгода и про оплату газа в рублях уже никто не говорит.
По очень простой причине. Никто россии за газ платить в рублях не собирается, потому что газ просто не покупают. Отказ от российского газа, вместо намечаемого периода в 10-15 лет, практически провели за один год. Наработанная за 50 лет(с 1970) г. схема поставок газа из россии в Европу рухнула за год.
Газ бесполезно сжигается на территории самой россии, труба простаивает
Путин, оказывается, "гений" не только в военных, но и в финансовых вопросах.
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28.10.2022 21:16
+3
ху.ло апять всех пирииграл.
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28.10.2022 21:09
+3
ахахахахахааааа, кацапы , что с ****** ??????
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28.10.2022 21:17
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Кацапи ще згадуватимуть Лізз теплим словом. )))
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28.10.2022 21:08 Ответить
До чого тут Ліз? Це рішення було ще Джонсонюком приняте.
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28.10.2022 21:17 Ответить
ху.ло апять всех пирииграл.
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28.10.2022 21:09 Ответить
Тсс...с
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28.10.2022 21:12 Ответить
Если кто помнит, в начальный период войны в Кремле нагловато заверяли - "Будете платить за наш газ в рублях, и никуда вы не денетесь, потому что выбора у вас не будет. Или рубли или мерзнете без нашего газа".
Это было еще ранней весной.
Прошло полгода и про оплату газа в рублях уже никто не говорит.
По очень простой причине. Никто россии за газ платить в рублях не собирается, потому что газ просто не покупают. Отказ от российского газа, вместо намечаемого периода в 10-15 лет, практически провели за один год. Наработанная за 50 лет(с 1970) г. схема поставок газа из россии в Европу рухнула за год.
Газ бесполезно сжигается на территории самой россии, труба простаивает
Путин, оказывается, "гений" не только в военных, но и в финансовых вопросах.
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28.10.2022 21:16 Ответить
Ничего вЫ не понимаете! Это многоХодовОчка! Теперь они будут топить печи рублями!
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28.10.2022 21:24 Ответить
Многоходовочки, это удел стратегов, гениев игры, без разницы за Свет или Тьму они играют. Наполеон, Черчилль, те же Гитлер и Сталин.
Путин, с его узеньким лобиком, не гений и даже не стратег.
Неумный и невезучий майор-неудачник, уволенный на пенсию в 37 лет в следствии "достижения потолка возможностей", майором-неудачником и остается даже если ему налепили на плечи маршальские погоны
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28.10.2022 21:32 Ответить
Но к сожалению Зеленский еще глупее. У Путина на самом деле острый, хоть и недалекий ум, а величайший просто попугай.
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29.10.2022 01:32 Ответить
До 30 года рашка потеряет прибыли в 1 трлн евро от продаж энергоресурсов....
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28.10.2022 21:43 Ответить
Вот, думаю.
В 90-х россию от голода спасли "ножки Буша".
А что сейчас будет?
"Хер Байдена", наверное?
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28.10.2022 21:48 Ответить
ахахахахахааааа, кацапы , что с ****** ??????
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28.10.2022 21:17 Ответить
кацапам меньше бабла
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28.10.2022 21:32 Ответить
кацап, корень слова- цап, так что можно сокращенно- ЦАПЫ
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28.10.2022 21:33 Ответить
удивлен, что бриты до сих пор покупают газ и еще плюс два месяца будут покупать. Ведь с теми же американцами им было проще договорится , чем Евросоюзу
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28.10.2022 21:42 Ответить
..приостановят.. браво!
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28.10.2022 22:04 Ответить
Дякуємо, Британіє.
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28.10.2022 22:39 Ответить
 
 