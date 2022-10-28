Великобритания прекратит импорт российского сжиженного газа с 1 января
Великобритания приостановит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2023 года.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел и по делам Содружества наций Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны во всем мире в снижении их собственной зависимости. Мы лишаем Путина средств для его незаконной войны", – говорится в сообщении.
Как отмечается, Великобритания запретила экспорт почти 700 товаров, критических для российской экономики.
Таким образом, более 19 млрд фунтов стерлингов (21,9 млрд долл.) российско-британской торговли оказались полностью или частично под санкциями.
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Это было еще ранней весной.
Прошло полгода и про оплату газа в рублях уже никто не говорит.
По очень простой причине. Никто россии за газ платить в рублях не собирается, потому что газ просто не покупают. Отказ от российского газа, вместо намечаемого периода в 10-15 лет, практически провели за один год. Наработанная за 50 лет(с 1970) г. схема поставок газа из россии в Европу рухнула за год.
Газ бесполезно сжигается на территории самой россии, труба простаивает
Путин, оказывается, "гений" не только в военных, но и в финансовых вопросах.
Путин, с его узеньким лобиком, не гений и даже не стратег.
Неумный и невезучий майор-неудачник, уволенный на пенсию в 37 лет в следствии "достижения потолка возможностей", майором-неудачником и остается даже если ему налепили на плечи маршальские погоны
В 90-х россию от голода спасли "ножки Буша".
А что сейчас будет?
"Хер Байдена", наверное?