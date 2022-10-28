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Луганщина (4811) Гайдай ЛОГА (921)

ЗСУ майже взяли під контроль трасу Сватове-Кремінна на Луганщині, - Гайдай

зсу

Збройні сили України практично взяли під контроль важливу трасу між окупованими містами Сватове та Кремінна.

Про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Настоящее Время", передає Цензор.НЕТ з посиланням РБК-Україна.

"Можна сказати, що траса Сватове-Кремінна практично під контролем Збройних сил України. І незважаючи на погану погоду та зливи кілька днів поспіль, що сповільнило просування ЗСУ, все одно просування є. Невелике, але воно є щодня", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, відбита атака на Білогорівку, - Гайдай

При цьому він відмовився коментувати інформацію про нібито український прорив на північ від Сватового.

"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми покажемо фото та відео з деокупованих територій, тому що ми безпосередньо готуємося до заходу на ці території. Там залишилися люди, їх не дуже багато, але вони є. І з перших днів їх треба підтримувати", - додав Гайдай.

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Топ коментарі
+44
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28.10.2022 21:25
+29
Сєпари Сєверодонецька ждіть хлопців у гості.
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28.10.2022 21:23
+25
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28.10.2022 21:52
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Сєпари Сєверодонецька ждіть хлопців у гості.
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28.10.2022 21:23 Відповісти
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28.10.2022 21:52 Відповісти
Гайдай трепло и балабол, мягко выражаясь. Что значит "почти" взяли под контроль? Это, как почти беременная. Очень хочется и нужно брать ее под контроль и наши воины за это проливают кровь и отдают свои жизни. А этот пи...бол, только и делает заявления и прогнозы, весьма сомнительные.
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28.10.2022 22:40 Відповісти
Велика робота, робиться поступово!
Слава Захисникам України!
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28.10.2022 21:24 Відповісти
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28.10.2022 21:25 Відповісти
Медленно переступая - далеко пойдёшь.
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28.10.2022 21:28 Відповісти
Deep state?
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28.10.2022 21:34 Відповісти
На Діпстейті останні два тижні взагалі майже без змін, або якісь мінімальні в сірих зонах. Я думаю Генштаб їх попросив тимчасово не афішувати раніше за офіційні підтвердження...
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28.10.2022 21:40 Відповісти
https://newsmap.pl/mapshare/1749b359a1f8472b16e0cee3d4bd37a1/
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28.10.2022 21:56 Відповісти
Траса Сватове-Кремінна перебуває під повним вогневим контролем українських військових. Про це https://suspilne.media/305248-na-lugansini-trasa-svatove-kreminna-pid-vognevim-kontrolem-ukrainskih-vijskovih-cerevatij/ Суспільному повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Огневой контроль, не наземный. Гайдай - пиарщик ещё тот...
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28.10.2022 23:24 Відповісти
Наші бійці в одному місці підійшли дуже близько і держать трасу під вогневим контролем...тому,для орків вона умовно проїздна і це дуже важливо!
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29.10.2022 08:50 Відповісти
Було б добре. Хоча вірити цьому брехунові "гайдаю" дуже ризиковано. Він уже після наступу на Харківщині патякав про те, що от-от всю Луганщину буде звільнено.
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28.10.2022 21:34 Відповісти
За Херсоном наступним буде Луганськ
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28.10.2022 21:40 Відповісти
Згідно з патяканням "гайдая", її вже мали давно звільнити. У нього мабуть "****************" (с) в кабінеті.
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28.10.2022 21:45 Відповісти
Гайдай, "майже" не считается!
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28.10.2022 21:36 Відповісти
Уже слышал от Гайдая как ВСУ взяли в котел Лиман , а никакого котла и в помине не было
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28.10.2022 21:45 Відповісти
Мне вообще Гайдай не нравится, он на Малхасяна похож.
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28.10.2022 21:49 Відповісти
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28.10.2022 21:44 Відповісти
Щодо подій на фронті неприпустимо вживання слів "майже" та "практично", а також "можливо".
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"Вася майже мільйонер, він має десять доларів. Він вже практично заробив решту 999990 доларів, можливо протягом наступних ста років він їх заробить, незважаючи на погану погоду та зливи"))
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28.10.2022 22:15 Відповісти
Ситуація змінюється,це фронт...
Для нас головне - закріплюватися,не відступати.Але ж кидають нових орків на амбразуру,підвозять камазом бк....
Нам треба оперативно бити по логістиці ворога,це головне для наступу.
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29.10.2022 08:56 Відповісти
Гайдай, сообщая сведения, надеется получить второй орден от патриарха Кирилла. Первый получил в 2016 году.
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28.10.2022 22:19 Відповісти
Юрий ! "почти" - это медийный факт ?
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28.10.2022 22:31 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.10.2022 22:38 Відповісти
гайдай-пістабол.
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28.10.2022 22:48 Відповісти
Трохи Гайдая з історії Цензор.нет для тих, хто пропустив

Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду Джерело:
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28.10.2022 23:55 Відповісти
Этот отрезок дороги Р66 Сватово-Кременная уже давно не несет логистической нагрузки, потому что по большей части находится в достижении артиллерии всяких калибров, поэтому не может считаться даже рокадой. Так... удобная дорога для сообщений между окопами кацапских чмобов. С таким же успехом гайдай мог бы рассказывать про огневой контроль над руслом реки Красная.
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28.10.2022 23:57 Відповісти
 
 