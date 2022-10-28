ЗСУ майже взяли під контроль трасу Сватове-Кремінна на Луганщині, - Гайдай
Збройні сили України практично взяли під контроль важливу трасу між окупованими містами Сватове та Кремінна.
Про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Настоящее Время", передає Цензор.НЕТ з посиланням РБК-Україна.
"Можна сказати, що траса Сватове-Кремінна практично під контролем Збройних сил України. І незважаючи на погану погоду та зливи кілька днів поспіль, що сповільнило просування ЗСУ, все одно просування є. Невелике, але воно є щодня", - зазначив він.
При цьому він відмовився коментувати інформацію про нібито український прорив на північ від Сватового.
"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми покажемо фото та відео з деокупованих територій, тому що ми безпосередньо готуємося до заходу на ці території. Там залишилися люди, їх не дуже багато, але вони є. І з перших днів їх треба підтримувати", - додав Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Захисникам України!
Огневой контроль, не наземный. Гайдай - пиарщик ещё тот...
-----------------------------------------------------------
"Вася майже мільйонер, він має десять доларів. Він вже практично заробив решту 999990 доларів, можливо протягом наступних ста років він їх заробить, незважаючи на погану погоду та зливи"))
Для нас головне - закріплюватися,не відступати.Але ж кидають нових орків на амбразуру,підвозять камазом бк....
Нам треба оперативно бити по логістиці ворога,це головне для наступу.
Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду Джерело: