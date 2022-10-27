ЗСУ просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, відбита атака на Білогорівку, - Гайдай

Російські окупанти намагалися прорватися в Білогорівку на Луганщині, але були зупинені бійцями ЗСУ.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Також ЗСУ просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ. Загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.

Крім цього, окупанти щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути.

Уповільнює просування українських військ несприятлива погода. Гайдай повідомив, що від злив ускладнений проїзд техніки.

Читайте також: Увесь берег річки Красна на Сватівщині замінований російськими окупантами, - Гайдай