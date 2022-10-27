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Новини Війна
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ЗСУ просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, відбита атака на Білогорівку, - Гайдай

війна

Російські окупанти намагалися прорватися в Білогорівку на Луганщині, але були зупинені бійцями ЗСУ.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Також ЗСУ просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ. Загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.

Крім цього, окупанти щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути.

Уповільнює просування українських військ несприятлива погода. Гайдай повідомив, що від злив ускладнений проїзд техніки. 

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Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Хлопці бережи боже вас рідненькі !
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27.10.2022 23:39 Відповісти
Нашим бійцям бажаю вдалого полювання на кляту москальню і Божого
благословіння 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁❤️
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27.10.2022 23:40 Відповісти
Слава ЗСУ.
Костянтин Машовець дуже гарний аналіз подій робить. Як наш штаб "ОК Схід" протидіє навалі вмінням та кмітливістю.
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27.10.2022 23:44 Відповісти
Ех, влаштувати б кацапам зараз вогневий шквал. Союзнички, агов! Дайте арти та РСЗВ якомога більше! А ще штурмовиків фронтових та гелікоптерів.
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27.10.2022 23:56 Відповісти
А я-то думал, што мы стоим
И, главное, что орки тоже так думали
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28.10.2022 00:12 Відповісти
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28.10.2022 01:53 Відповісти
 
 