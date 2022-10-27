ЗСУ просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, відбита атака на Білогорівку, - Гайдай
Російські окупанти намагалися прорватися в Білогорівку на Луганщині, але були зупинені бійцями ЗСУ.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Також ЗСУ просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Щоправда, це відбувається повільно, оскільки немає фактору несподіванки для окупаційних військ РФ. Загарбники підтягнули в область резерви, а також зруйнували мости і замінували території.
Крім цього, окупанти щільно обстрілюють ті населені пункти, які їм довелося покинути.
Уповільнює просування українських військ несприятлива погода. Гайдай повідомив, що від злив ускладнений проїзд техніки.
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благословіння 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁❤️
Костянтин Машовець дуже гарний аналіз подій робить. Як наш штаб "ОК Схід" протидіє навалі вмінням та кмітливістю.
И, главное, что орки тоже так думали