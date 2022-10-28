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Новости Война
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ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная, отбита атака на Белогоровку, - Гайдай

війна

Российские оккупанты пытались прорваться в Белогоровку Луганской области, но были остановлены бойцами ВСУ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Также ВСУ продвигаются по направлению Сватово-Кременная. Правда, это происходит медленно, потому что нет фактора неожиданности для оккупационных войск РФ. Захватчики стянули в область резервы, а также разрушили мосты и заминировали территории.

Кроме этого, оккупанты плотно обстреливают те населенные пункты, которые им пришлось покинуть.

Замедляет продвижение украинских войск неблагоприятная погода. Гайдай сообщил, что из-за ливней осложнен проезд техники.

Читайте: Казарма с оккупантами уничтожена на Сватовщине - ликвидировано до 60 человек, - Гайдай

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Хлопці бережи боже вас рідненькі !
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27.10.2022 23:39 Ответить
Нашим бійцям бажаю вдалого полювання на кляту москальню і Божого
благословіння 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁❤️
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27.10.2022 23:40 Ответить
Слава ЗСУ.
Костянтин Машовець дуже гарний аналіз подій робить. Як наш штаб "ОК Схід" протидіє навалі вмінням та кмітливістю.
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27.10.2022 23:44 Ответить
Ех, влаштувати б кацапам зараз вогневий шквал. Союзнички, агов! Дайте арти та РСЗВ якомога більше! А ще штурмовиків фронтових та гелікоптерів.
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27.10.2022 23:56 Ответить
А я-то думал, што мы стоим
И, главное, что орки тоже так думали
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28.10.2022 00:12 Ответить
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28.10.2022 01:53 Ответить
 
 