ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная, отбита атака на Белогоровку, - Гайдай
Российские оккупанты пытались прорваться в Белогоровку Луганской области, но были остановлены бойцами ВСУ.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Также ВСУ продвигаются по направлению Сватово-Кременная. Правда, это происходит медленно, потому что нет фактора неожиданности для оккупационных войск РФ. Захватчики стянули в область резервы, а также разрушили мосты и заминировали территории.
Кроме этого, оккупанты плотно обстреливают те населенные пункты, которые им пришлось покинуть.
Замедляет продвижение украинских войск неблагоприятная погода. Гайдай сообщил, что из-за ливней осложнен проезд техники.
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благословіння 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁❤️
Костянтин Машовець дуже гарний аналіз подій робить. Як наш штаб "ОК Схід" протидіє навалі вмінням та кмітливістю.
И, главное, что орки тоже так думали