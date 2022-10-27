Казарма с оккупантами уничтожена на Сватовщине - ликвидировано до 60 человек, - Гайдай

В Сватовском районе Луганской области уничтожена казарма и около 60 российских оккупантов.

Информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграме.

"На Сватовщине уничтожена казарма с оккупантами… По результатам огневого поражения противника в районах населенных пунктов Коржово (это бывшая Петровка на Сватовщине) потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры.

Кроме того, в Голубовку в течение 24-25 октября доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для спасения из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад", - говорится в сообщении.

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По словам Гайдая, количество погибших оккупантов растет.