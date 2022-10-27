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Новости Война
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Казарма с оккупантами уничтожена на Сватовщине - ликвидировано до 60 человек, - Гайдай

гайдай

В Сватовском районе Луганской области уничтожена казарма и около 60 российских оккупантов.

Информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграме.

"На Сватовщине уничтожена казарма с оккупантами… По результатам огневого поражения противника в районах населенных пунктов Коржово (это бывшая Петровка на Сватовщине) потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры.

Кроме того, в Голубовку в течение 24-25 октября доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для спасения из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад", - говорится в сообщении.

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По словам Гайдая, количество погибших оккупантов растет.

армия РФ (19188) ликвидация (3529) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+33
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27.10.2022 09:49
+17
Дуже файно почався ранок.
Доброго ранку бандерівці.
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27.10.2022 09:43
+14
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27.10.2022 09:58
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Яка сумна новина...
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27.10.2022 09:43 Ответить
Дуже файно почався ранок.
Доброго ранку бандерівці.
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27.10.2022 09:43 Ответить
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27.10.2022 10:06 Ответить
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27.10.2022 09:46 Ответить
https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/10/28/1/1382910315_1559400185.gif http
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27.10.2022 09:48 Ответить
На похорон ***** Украина уже заказала лучшую в мире похоронную команду из Африки.
А шо, заслужил, хоть и срет в чемодан.
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27.10.2022 09:54 Ответить
осінь- зима..так і є..якийсь навіть полководець говорив..що тільки йонутий або впевнений на 100 відсотків ,в своїх військах ,почне військову компанію.
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27.10.2022 10:18 Ответить
Дивно, чому ці "ексклюзіви" Гайдая не потрапляють в загальну статистику ГШ?
В Гайдая, як послухати, лише на Луганщині 300-400 дохлих орків щодоби...
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27.10.2022 09:49 Ответить
гайдай оперує даними, які до нього надходять, від нього не вимагається документального підтвердження. зсу більш обережні у "звітах". різні міжнародні групи взагалі у втрати зараховують тільки гарантовано ідентифікованих бійців, там цифри ще на порядок менші, ніж у зсу.
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27.10.2022 10:05 Ответить
Він лише дублює офіційну інформацію.цю я читав вчора ввечері.
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27.10.2022 11:12 Ответить
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27.10.2022 09:49 Ответить
А ви розумієте що як б кацапи себе не назвали: НКВД, КДБ, ФСБ , вони ненавидять Українців (ХОЧА Й ПРИКИДАЮТЬСЯ ЩО "БРАТИ"). Головне це не забувати НІКОЛИ.
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27.10.2022 10:11 Ответить
Пропустив. Між КДБ та ФСБ було: МГБ, ФСК потім створили ФСБ.
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27.10.2022 11:02 Ответить
ЧК?
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27.10.2022 13:39 Ответить
Та яка різниця як там себе кацапське лайно називає..... зовсім не зрозумів мій комент ти.
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27.10.2022 13:41 Ответить
Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці і зараз вже Порохоботи!
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27.10.2022 12:19 Ответить
Хорошим 60 кацапам ВСУ презентовали подарочные билеты на концерт йоси кобздона. В первом ряду.
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27.10.2022 09:49 Ответить
где-то в мухосрансках на росии уже начали выбирать цвет лады калины между белым и белым
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27.10.2022 10:19 Ответить
ось будівлю шкода)
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27.10.2022 09:50 Ответить
Вячаслау Сiкора



На болотах стрімер кинув в свою в дівчину кусок хліба , в ответку получив ніж в бок Приклад здорових відносин

https://twitter.com/i/status/1585472537877782533
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27.10.2022 09:56 Ответить
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27.10.2022 09:58 Ответить
...дикi собачки з котиками поповнять поголiв`я свиней.
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27.10.2022 10:06 Ответить
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27.10.2022 10:08 Ответить
Сивочолим став і клоун, казала скумбрія. Якого маєш на увазі?
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27.10.2022 10:16 Ответить
А що, знову тобі в штани насрав? Блін, і як то він встигає, ти щодня обісраний ходиш...
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27.10.2022 10:14 Ответить
Десь на Лаптєстані сьогодні буде свято у багатьох сімей .
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27.10.2022 10:04 Ответить
Гордимся Вами!!! Оберегай Вас Бог и вернитесь живыми)))
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27.10.2022 10:33 Ответить
Якщо ранок починається з гарних новин,то і день буде добрим.
Українські захисники,бережіть себе!
Наступайте на ворога акуратно,щоб не було втрат.
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27.10.2022 10:45 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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27.10.2022 11:46 Ответить
 
 