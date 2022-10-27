Казарма с оккупантами уничтожена на Сватовщине - ликвидировано до 60 человек, - Гайдай
В Сватовском районе Луганской области уничтожена казарма и около 60 российских оккупантов.
Информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграме.
"На Сватовщине уничтожена казарма с оккупантами… По результатам огневого поражения противника в районах населенных пунктов Коржово (это бывшая Петровка на Сватовщине) потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры.
Кроме того, в Голубовку в течение 24-25 октября доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для спасения из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад", - говорится в сообщении.
По словам Гайдая, количество погибших оккупантов растет.
Топ комментарии
+33 Прощай немытая раССея
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+17 Старый зольдат
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+14 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий27.10.2022 09:58
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Доброго ранку бандерівці.
А шо, заслужил, хоть и срет в чемодан.
В Гайдая, як послухати, лише на Луганщині 300-400 дохлих орків щодоби...
На болотах стрімер кинув в свою в дівчину кусок хліба , в ответку получив ніж в бок Приклад здорових відносин
https://twitter.com/i/status/1585472537877782533
Українські захисники,бережіть себе!
Наступайте на ворога акуратно,щоб не було втрат.