Казарму окупантів знищено на Сватівщині - ліквідовано до 60 осіб, - Гайдай
У Сватівському районі Луганської області знищено казарму й близько 60 російських окупантів.
Інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Серій Гайдай у телеграмі.
"На Сватівщині знищено казарму з окупантами… За результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове (це колишня Петрівка на Сватівщині) втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери.
Крім того, до Голубівки протягом 24-25 жовтня доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для порятунку з Луганська та Кадіївки прибули декілька хірургічних бригад", - ідеться в повідомленні.
За словами Гайдая, кількість загиблих окупантів зростає.
Топ коментарі
+33 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.10.2022 09:49
+17 Старый зольдат
показати весь коментар27.10.2022 09:43
+14 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар27.10.2022 09:58
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Доброго ранку бандерівці.
А шо, заслужил, хоть и срет в чемодан.
В Гайдая, як послухати, лише на Луганщині 300-400 дохлих орків щодоби...
На болотах стрімер кинув в свою в дівчину кусок хліба , в ответку получив ніж в бок Приклад здорових відносин
https://twitter.com/i/status/1585472537877782533
Українські захисники,бережіть себе!
Наступайте на ворога акуратно,щоб не було втрат.