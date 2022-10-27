Казарму окупантів знищено на Сватівщині - ліквідовано до 60 осіб, - Гайдай

У Сватівському районі Луганської області знищено казарму й близько 60 російських окупантів.

Інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Серій Гайдай у телеграмі.

"На Сватівщині знищено казарму з окупантами… За результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове (це колишня Петрівка на Сватівщині) втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери.

Крім того, до Голубівки протягом 24-25 жовтня доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для порятунку з Луганська та Кадіївки прибули декілька хірургічних бригад", - ідеться в повідомленні.

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За словами Гайдая, кількість загиблих окупантів зростає.