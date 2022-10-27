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Новини Війна
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Казарму окупантів знищено на Сватівщині - ліквідовано до 60 осіб, - Гайдай

гайдай

У Сватівському районі Луганської області знищено казарму й близько 60 російських окупантів.

 Інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Серій Гайдай у телеграмі.

"На Сватівщині знищено казарму з окупантами… За результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове (це колишня Петрівка на Сватівщині) втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери.

Крім того, до Голубівки протягом 24-25 жовтня доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для порятунку з Луганська та Кадіївки прибули декілька хірургічних бригад", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ знищили командний пункт кадирівців на Луганщині, - Гайдай

За словами Гайдая, кількість загиблих окупантів зростає.

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+33
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27.10.2022 09:49
+17
Дуже файно почався ранок.
Доброго ранку бандерівці.
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27.10.2022 09:43
+14
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27.10.2022 09:58
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Яка сумна новина...
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27.10.2022 09:43 Відповісти
Дуже файно почався ранок.
Доброго ранку бандерівці.
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27.10.2022 09:43 Відповісти
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27.10.2022 10:06 Відповісти
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27.10.2022 09:46 Відповісти
https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/10/28/1/1382910315_1559400185.gif http
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27.10.2022 09:48 Відповісти
На похорон ***** Украина уже заказала лучшую в мире похоронную команду из Африки.
А шо, заслужил, хоть и срет в чемодан.
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27.10.2022 09:54 Відповісти
осінь- зима..так і є..якийсь навіть полководець говорив..що тільки йонутий або впевнений на 100 відсотків ,в своїх військах ,почне військову компанію.
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27.10.2022 10:18 Відповісти
Дивно, чому ці "ексклюзіви" Гайдая не потрапляють в загальну статистику ГШ?
В Гайдая, як послухати, лише на Луганщині 300-400 дохлих орків щодоби...
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27.10.2022 09:49 Відповісти
гайдай оперує даними, які до нього надходять, від нього не вимагається документального підтвердження. зсу більш обережні у "звітах". різні міжнародні групи взагалі у втрати зараховують тільки гарантовано ідентифікованих бійців, там цифри ще на порядок менші, ніж у зсу.
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27.10.2022 10:05 Відповісти
Він лише дублює офіційну інформацію.цю я читав вчора ввечері.
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27.10.2022 11:12 Відповісти
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27.10.2022 09:49 Відповісти
А ви розумієте що як б кацапи себе не назвали: НКВД, КДБ, ФСБ , вони ненавидять Українців (ХОЧА Й ПРИКИДАЮТЬСЯ ЩО "БРАТИ"). Головне це не забувати НІКОЛИ.
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27.10.2022 10:11 Відповісти
Пропустив. Між КДБ та ФСБ було: МГБ, ФСК потім створили ФСБ.
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27.10.2022 11:02 Відповісти
ЧК?
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27.10.2022 13:39 Відповісти
Та яка різниця як там себе кацапське лайно називає..... зовсім не зрозумів мій комент ти.
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27.10.2022 13:41 Відповісти
Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці і зараз вже Порохоботи!
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27.10.2022 12:19 Відповісти
Хорошим 60 кацапам ВСУ презентовали подарочные билеты на концерт йоси кобздона. В первом ряду.
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27.10.2022 09:49 Відповісти
где-то в мухосрансках на росии уже начали выбирать цвет лады калины между белым и белым
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27.10.2022 10:19 Відповісти
ось будівлю шкода)
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27.10.2022 09:50 Відповісти
Вячаслау Сiкора



На болотах стрімер кинув в свою в дівчину кусок хліба , в ответку получив ніж в бок Приклад здорових відносин

https://twitter.com/i/status/1585472537877782533
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27.10.2022 09:56 Відповісти
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27.10.2022 09:58 Відповісти
...дикi собачки з котиками поповнять поголiв`я свиней.
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27.10.2022 10:06 Відповісти
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27.10.2022 10:08 Відповісти
Сивочолим став і клоун, казала скумбрія. Якого маєш на увазі?
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27.10.2022 10:16 Відповісти
А що, знову тобі в штани насрав? Блін, і як то він встигає, ти щодня обісраний ходиш...
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27.10.2022 10:14 Відповісти
Десь на Лаптєстані сьогодні буде свято у багатьох сімей .
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27.10.2022 10:04 Відповісти
Гордимся Вами!!! Оберегай Вас Бог и вернитесь живыми)))
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27.10.2022 10:33 Відповісти
Якщо ранок починається з гарних новин,то і день буде добрим.
Українські захисники,бережіть себе!
Наступайте на ворога акуратно,щоб не було втрат.
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27.10.2022 10:45 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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27.10.2022 11:46 Відповісти
 
 