ВСУ почти взяли под контроль трассу Сватово-Кременная на Луганщине, - Гайдай

Вооруженные силы Украины практически взяли под контроль важную трассу между оккупированными городами Сватово и Кременная.

Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Настоящее Время", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Можно сказать, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем Вооруженных сил Украины. И несмотря на плохую погоду и ливни несколько дней подряд, что замедлило продвижение ВСУ, все равно продвижение есть. Небольшое, но оно есть ежедневно", - отметил он.

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При этом он отказался комментировать информацию о якобы украинском прорыве к северу от Сватова.

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы покажем фото и видео с деоккупированных территорий, потому что мы непосредственно готовимся к заходу на эти территории. Там остались люди, их не очень много, но они есть. И с первых дней их нужно поддерживать", - добавил Гайдай.