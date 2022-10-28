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Новости Война
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Луганщина (6430) Гайдай ЛОГА (716)

ВСУ почти взяли под контроль трассу Сватово-Кременная на Луганщине, - Гайдай

зсу

Вооруженные силы Украины практически взяли под контроль важную трассу между оккупированными городами Сватово и Кременная.

Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Настоящее Время", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Можно сказать, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем Вооруженных сил Украины. И несмотря на плохую погоду и ливни несколько дней подряд, что замедлило продвижение ВСУ, все равно продвижение есть. Небольшое, но оно есть ежедневно", - отметил он.

Читайте также: ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная, отбита атака на Белогоровку, - Гайдай

При этом он отказался комментировать информацию о якобы украинском прорыве к северу от Сватова.

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы покажем фото и видео с деоккупированных территорий, потому что мы непосредственно готовимся к заходу на эти территории. Там остались люди, их не очень много, но они есть. И с первых дней их нужно поддерживать", - добавил Гайдай.
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Топ комментарии
+44
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28.10.2022 21:25
+29
Сєпари Сєверодонецька ждіть хлопців у гості.
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28.10.2022 21:23
+25
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28.10.2022 21:52
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Сєпари Сєверодонецька ждіть хлопців у гості.
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28.10.2022 21:23 Ответить
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28.10.2022 21:52 Ответить
Гайдай трепло и балабол, мягко выражаясь. Что значит "почти" взяли под контроль? Это, как почти беременная. Очень хочется и нужно брать ее под контроль и наши воины за это проливают кровь и отдают свои жизни. А этот пи...бол, только и делает заявления и прогнозы, весьма сомнительные.
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28.10.2022 22:40 Ответить
Велика робота, робиться поступово!
Слава Захисникам України!
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28.10.2022 21:24 Ответить
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28.10.2022 21:25 Ответить
Медленно переступая - далеко пойдёшь.
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28.10.2022 21:28 Ответить
Deep state?
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28.10.2022 21:34 Ответить
На Діпстейті останні два тижні взагалі майже без змін, або якісь мінімальні в сірих зонах. Я думаю Генштаб їх попросив тимчасово не афішувати раніше за офіційні підтвердження...
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28.10.2022 21:40 Ответить
https://newsmap.pl/mapshare/1749b359a1f8472b16e0cee3d4bd37a1/
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28.10.2022 21:56 Ответить
Траса Сватове-Кремінна перебуває під повним вогневим контролем українських військових. Про це https://suspilne.media/305248-na-lugansini-trasa-svatove-kreminna-pid-vognevim-kontrolem-ukrainskih-vijskovih-cerevatij/ Суспільному повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Огневой контроль, не наземный. Гайдай - пиарщик ещё тот...
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28.10.2022 23:24 Ответить
Наші бійці в одному місці підійшли дуже близько і держать трасу під вогневим контролем...тому,для орків вона умовно проїздна і це дуже важливо!
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29.10.2022 08:50 Ответить
Було б добре. Хоча вірити цьому брехунові "гайдаю" дуже ризиковано. Він уже після наступу на Харківщині патякав про те, що от-от всю Луганщину буде звільнено.
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28.10.2022 21:34 Ответить
За Херсоном наступним буде Луганськ
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28.10.2022 21:40 Ответить
Згідно з патяканням "гайдая", її вже мали давно звільнити. У нього мабуть "****************" (с) в кабінеті.
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28.10.2022 21:45 Ответить
Гайдай, "майже" не считается!
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28.10.2022 21:36 Ответить
Уже слышал от Гайдая как ВСУ взяли в котел Лиман , а никакого котла и в помине не было
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28.10.2022 21:45 Ответить
Мне вообще Гайдай не нравится, он на Малхасяна похож.
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28.10.2022 21:49 Ответить
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28.10.2022 21:44 Ответить
Щодо подій на фронті неприпустимо вживання слів "майже" та "практично", а також "можливо".
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"Вася майже мільйонер, він має десять доларів. Він вже практично заробив решту 999990 доларів, можливо протягом наступних ста років він їх заробить, незважаючи на погану погоду та зливи"))
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28.10.2022 22:15 Ответить
Ситуація змінюється,це фронт...
Для нас головне - закріплюватися,не відступати.Але ж кидають нових орків на амбразуру,підвозять камазом бк....
Нам треба оперативно бити по логістиці ворога,це головне для наступу.
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29.10.2022 08:56 Ответить
Гайдай, сообщая сведения, надеется получить второй орден от патриарха Кирилла. Первый получил в 2016 году.
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28.10.2022 22:19 Ответить
Юрий ! "почти" - это медийный факт ?
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28.10.2022 22:31 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.10.2022 22:38 Ответить
гайдай-пістабол.
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28.10.2022 22:48 Ответить
Трохи Гайдая з історії Цензор.нет для тих, хто пропустив

Голова Луганської ОДА Гайдай виступив за зняття економічної блокади з ОРДЛО: Ми від цього отримаємо суцільну вигоду Джерело:
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28.10.2022 23:55 Ответить
Этот отрезок дороги Р66 Сватово-Кременная уже давно не несет логистической нагрузки, потому что по большей части находится в достижении артиллерии всяких калибров, поэтому не может считаться даже рокадой. Так... удобная дорога для сообщений между окопами кацапских чмобов. С таким же успехом гайдай мог бы рассказывать про огневой контроль над руслом реки Красная.
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28.10.2022 23:57 Ответить
 
 