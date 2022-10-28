ВСУ почти взяли под контроль трассу Сватово-Кременная на Луганщине, - Гайдай
Вооруженные силы Украины практически взяли под контроль важную трассу между оккупированными городами Сватово и Кременная.
Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Настоящее Время", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Можно сказать, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем Вооруженных сил Украины. И несмотря на плохую погоду и ливни несколько дней подряд, что замедлило продвижение ВСУ, все равно продвижение есть. Небольшое, но оно есть ежедневно", - отметил он.
При этом он отказался комментировать информацию о якобы украинском прорыве к северу от Сватова.
"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы покажем фото и видео с деоккупированных территорий, потому что мы непосредственно готовимся к заходу на эти территории. Там остались люди, их не очень много, но они есть. И с первых дней их нужно поддерживать", - добавил Гайдай.
Пожалуйста, подождите...
Слава Захисникам України!
Огневой контроль, не наземный. Гайдай - пиарщик ещё тот...
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"Вася майже мільйонер, він має десять доларів. Він вже практично заробив решту 999990 доларів, можливо протягом наступних ста років він їх заробить, незважаючи на погану погоду та зливи"))
Для нас головне - закріплюватися,не відступати.Але ж кидають нових орків на амбразуру,підвозять камазом бк....
Нам треба оперативно бити по логістиці ворога,це головне для наступу.
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