Кулеба запросив в Ізюм конгресменів, які закликали до переговорів США та РФ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував заклики окремих конгресменів США до зміни політики адміністрації Джо Байдена щодо України та прямих переговорів із Росією.
"Наша позиція дуже чітка: ви, якщо вже починаєте такі речі говорити, якщо ви вважаєте себе такими крутими – незалежно від того, до якого політичного табору ви належите – ви не грайтеся в дипломатію, ви кажіть прямо: ми хочемо, щоб Росія перемогла, щоб ще більше жінок було зґвалтовано в Україні російськими солдатами, щоб ще більше масових могил із закатованими могилами з’явилося", – сказав міністр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Він додав, що вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у будь-якій формі нема сенсу, "тому що він налаштований виключно на війну".
"Усіх адвокатів цієї точки зору, незалежно від їхньої приналежності, просто запрошую в Україну. Хай приїдуть, ми їх відвеземо в Ізюм. Хай спустяться в розкопану могилу, з якої дістали закатованого росіянами українця, хай постоять там дві хвилини. Потім повертаються до себе в столицю і думають, яку позицію їм виголошувати", – сказав Кулеба.
Нагадаємо, в надісланому в понеділок листі ліві демократи закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню".
Пізніше конгресмени відкликали листа, пояснивши, що він був підготовлений кілька місяців тому й оприлюднений зараз "без попередньої перевірки".
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/RepGosar/status/1585053360117665793
Є у Польщі таке місто - Закопане...
Нехай подивляьтся "своїми очами"
Біда в тому, що не приїдуть.
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
То ж "стоїм, не сцим, їбашим".
И внешние обстоятельства заставляют его менять грим, риторику, чтобы соответствовать образу героя на сцене и сорвать необходимые овации. Люди купили билеты и оплатили гастроли - они должны получить удовлетворения, а актер - свои цветы. Ну и как и в любом театре, кроме примадонны сцены должен быть прожженный администатор. Шоб номера были получше и водки хватило.
Примерно так вижу сегодня наше ОП.
П.С. Ермака кажись кураторы решили законсервировать надолго - дали указание играть мудрого бойскаута на подхвате. Видать поняли, шо вся выращенная и внедренная гидра продажно-жадная может сгореть вместе с ним.
Так шо можно к власти применить фирменный термин от запорожских казаков " Та який же ти в біса лицар, як не можеш голою сракою їжака роздавити!"
Поэтому Украина в своей привычной позиции к власти - делайте вид шо вы нами управляете, только не мешайте нам жить, а теперь еще и воевать! И нужно еще контролировать шоб много не воровали - ну так, прихватить с общего стола косточки, шоб дома собачку покормить. И не более того, потому, что мы украинцы добрые, и каждый из нас на их месте так же сделал бы - нельзя косточку выбрасывать когда собачки голодные есть... Но не более того, а у укравшего хлеб у сироты или немощного - рубить руки по уши! Потому шо мы добрые, а должны еще научится быть справедливыми!
Допустим, кто-то очень любит кофе, буквально не может без него жить. И вдруг между двумя далекими странами случается война, и цены на кофе взлетают за облака. Одна из стран - кровавый и бессовестный агрессор, а вторая жертва. Но любитель кофе не желает разбираться, ему некогда, это все где-то очень далеко. Ему надо, чтобы кофе подешевел, и неважно каким образом это будет обеспечено.
Вон Штайнмайер посидел в бомбоубежище и сразу про формулу Штайнмайера забыл