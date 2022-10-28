УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11545 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 938 7
Зеленський (22416) окупація (6532) Херсонщина (5366)

Росія намагається зробити Херсонщину зоною відчуження, - Зеленський

зеленський

Російські окупанти демонтують наявну систему охорони здоров’я в Херсонськіїїй області, залишаючи місцевих жителів без елементарних речей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії.

Передусім це стосується Херсонської області. росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям... Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження", - зазначив Зеленський.

Президент звернувся до людей, які перебувають у цих окупованих містах і районах:

"Будь ласка, робіть усе, щоб допомагати одне одному – попри будь-які дії окупантів. Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти повідомили про завершення евакуації з правобережжя Херсонщини

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навіщо ти тоді Чонгар розмінував статист?
показати весь коментар
28.10.2022 22:12 Відповісти
Там гарантувалося життя до розмінування Чонгару!
показати весь коментар
28.10.2022 22:18 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2022 22:25 Відповісти
А почему так легко захватили Запорожскую атомную, раскажи в видосике
показати весь коментар
28.10.2022 22:31 Відповісти
Нє качяйтє лодку - крис тошніт!
показати весь коментар
28.10.2022 22:42 Відповісти
Здав Херсон без бою і не тільки його, а тепер патякає. Зелена нікчема.
показати весь коментар
28.10.2022 23:19 Відповісти
 
 