Росія намагається зробити Херсонщину зоною відчуження, - Зеленський

Російські окупанти демонтують наявну систему охорони здоров’я в Херсонськіїїй області, залишаючи місцевих жителів без елементарних речей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії.

Передусім це стосується Херсонської області. росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям... Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження", - зазначив Зеленський.

Президент звернувся до людей, які перебувають у цих окупованих містах і районах:

"Будь ласка, робіть усе, щоб допомагати одне одному – попри будь-які дії окупантів. Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал".

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