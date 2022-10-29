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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) знищення (6551) втрати (4282) Повітряні сили (2340)

Напередодні у Майорську знищено близько 300 окупантів, які готувалися до нападу, - Генштаб

винищувач,авіація,повітряні,сили

В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ (Донецька область) напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападує

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

Також читайте: Українська авіація протягом доби уразила 20 районів зосередження техніки окупантів та 4 позиції ЗРК, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+43
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29.10.2022 08:47
+26
Всім виконавцям цього свята-респектище...
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29.10.2022 08:46
+18
не ********, а проели. чувак которому "ёлочка нравится" сегодня доедает от неё последний сушёный кутак. без соли )
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29.10.2022 08:58
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Всім виконавцям цього свята-респектище...
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29.10.2022 08:46 Відповісти
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29.10.2022 08:47 Відповісти
не ********, а проели. чувак которому "ёлочка нравится" сегодня доедает от неё последний сушёный кутак. без соли )
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29.10.2022 08:58 Відповісти
, етот?
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29.10.2022 09:25 Відповісти
Випередив.
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29.10.2022 09:30 Відповісти
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29.10.2022 15:23 Відповісти
Кажете складати цапів у пакети...
Так пакети вже дорожчі за лапотного чмобіка.
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29.10.2022 08:48 Відповісти
Що значить ВЖЕ?....
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29.10.2022 10:24 Відповісти
Доброго ранку)

Moskovia delenda est
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29.10.2022 08:48 Відповісти
moskali myite pakety pislya vykorystannya!
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29.10.2022 09:13 Відповісти
Вечером на "КацапТВ" начнут сравнивать этот биомусор с "300 спартанцами"....
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29.10.2022 09:13 Відповісти
Там тільки спіртанці.
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29.10.2022 09:32 Відповісти
Дебилов не жалко , были бы не дебилы , отказались бы от войны
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29.10.2022 10:41 Відповісти
Не ображайте дебілів, порівнюючи їх з кацапами.
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30.10.2022 10:42 Відповісти
 
 