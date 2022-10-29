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Бразилія (274) Норвегія (713) росія (63574) шпигунство (955)

В Норвегії затримали російського шпигуна. Він видавав себе за вченого з Бразилії

шпигун,норвегія

Норвезькі слідчі з’ясували справжнє ім’я чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

У затриманого були бразильські документи на ім'я Хосе Асіс Джаммарія, однак виявилося, що його насправді звати Михайло Володимирович Мікушин.

У Норвегії чоловік жив з 2021 року, працював в арктичному Університеті Тромсе як бразильський дослідник. Його затримали по дорозі на роботу вранці в понеділок, 24 жовтня. Наступного дня, 25 жовтня, доставили до будівлі суду.

Затриманого науковця просять вислати з країни, позаяк він "становить загрозу для фундаментальних національних інтересів". У поліцейській спецслужбі Норвегії PST вважають, що цей чоловік насправді є громадянином Росії, який виконує завдання для РФ під прикриттям Бразилії.

Дивіться: Затримано агентку РФ, яка "полювала" за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку, - СБУ. ФОТО

Наступного дня після затримання Джаммарії-Міклушина Тромсе розірвав побратимство з трьома російськими містами: Архангельськом, Мурманськом та Надимом.

Нагадаємо: за минулий місяць це вже щонайменше десятий випадок затримання підозрюваних у шпигунстві на півночі Норвегії, де розташовані стратегічні об'єкти.

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Топ коментарі
+32

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29.10.2022 09:12
+26
Браzильский учёный мочился в подъезде.
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29.10.2022 09:24
+20
Мабуть маскувався пад бразильську абізяну але кацапське свинячє рило видало...
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29.10.2022 09:13
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29.10.2022 09:12 Відповісти
Мабуть маскувався пад бразильську абізяну але кацапське свинячє рило видало...
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29.10.2022 09:13 Відповісти
Як в старому анекдоті про "легендарну трійцю" : "Негр я, негр!"
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29.10.2022 09:57 Відповісти
Перегар і лапті виказали Штірліца )))
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29.10.2022 10:56 Відповісти
Втопити в холодному норвежському морі ссуку!
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29.10.2022 09:16 Відповісти
згадали б старовину і одного по колишньому:
Кривавий орел (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 швед. blodörn, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 норв. blodørn, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дан. blodørn) - легендарна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 страта часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B8 вікінгів , що полягала нібито в тому, що на спині засудженого розсікали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0 ребра , розводили їх в сторони на зразок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) крил і витягали назовні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96 легені .
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29.10.2022 09:24 Відповісти
Жьостко
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29.10.2022 09:26 Відповісти
Жьостко, но правильно, до рашегшпійон інакше не дійде
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29.10.2022 10:17 Відповісти
Середньовіччя.
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29.10.2022 09:33 Відповісти
з вовками жити по вовчі вити (
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29.10.2022 12:37 Відповісти
🤔Цікаво...
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29.10.2022 13:09 Відповісти
Це вже не перший штірліц з латіноским аусвайсом. Весною викрили свиню яка збиралась проникнути в міжнародний суд Гаага. От такі пастки (ловушкт) культурного и гаучного обмена
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29.10.2022 09:20 Відповісти
Браzильский учёный мочился в подъезде.
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29.10.2022 09:24 Відповісти
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29.10.2022 10:54 Відповісти
Говорив португальською з турецьким акцентом .
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29.10.2022 09:28 Відповісти
абхазская обезьяна, зарылся в своём гнезде не акации и сильно трусится от страха за себя и своего брата по стаду - спасителя человечества.
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29.10.2022 09:41 Відповісти
Интересно, а как внешне выглядит Михаил Владимирович Микушин?
По нашему, по бразильскому?
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29.10.2022 09:41 Відповісти
Вообще то так...

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29.10.2022 09:48 Відповісти
Так так это сейчас! А на моём фото - в молодости. Сними с него шапку, побрей налысо и немного смени ракурс - тютелька в тютельку!
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29.10.2022 10:41 Відповісти
Взагалі російського шпигуна виявляють по трьом ознакам: Коли виходить з автівки, то стукає дверцятами з усіх сил. Коли виходить з туалету, то защіпає сподні на ходу. Коли п'є чай, то не витягає ложечки з чашк
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29.10.2022 09:44 Відповісти
Ложечку вони вже витягають. А от око рефлекторно примружується
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29.10.2022 09:52 Відповісти
І ложечку кладуть в кишеню....
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29.10.2022 11:10 Відповісти
Ковырялся в носу пальцем, потом палец вытирал салфеткой - вот и весь прокол....
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29.10.2022 09:48 Відповісти
- Я - американский учёный-энтомолог, следую на Суматру в поисках бабочек! В ̶О̶д̶е̶с̶с̶у̶ Тромсе приехал на два дня посетить могилу отца. (с)
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29.10.2022 09:50 Відповісти
Ва-банк.
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29.10.2022 10:13 Відповісти
"Де жавю", польсько-радянський фільм.
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29.10.2022 11:15 Відповісти
Що, йог справді звати Михайло Володимирович? Московита?
Гадаю, все ж правильно буде "Міхаїл Владімірович"..
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29.10.2022 10:19 Відповісти
Це нелегал. Вища ступінь шпигуна.
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29.10.2022 10:31 Відповісти
Скільки ще подібної падалі в установах Європи, Америки... України???
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29.10.2022 11:04 Відповісти
ZA ЛУ ПА ! 😄
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29.10.2022 11:31 Відповісти
видавав себе за вченого з Бразилії
...где в лесах много диких симоньян...
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29.10.2022 11:38 Відповісти
 
 