В Норвегії затримали російського шпигуна. Він видавав себе за вченого з Бразилії
Норвезькі слідчі з’ясували справжнє ім’я чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
У затриманого були бразильські документи на ім'я Хосе Асіс Джаммарія, однак виявилося, що його насправді звати Михайло Володимирович Мікушин.
У Норвегії чоловік жив з 2021 року, працював в арктичному Університеті Тромсе як бразильський дослідник. Його затримали по дорозі на роботу вранці в понеділок, 24 жовтня. Наступного дня, 25 жовтня, доставили до будівлі суду.
Затриманого науковця просять вислати з країни, позаяк він "становить загрозу для фундаментальних національних інтересів". У поліцейській спецслужбі Норвегії PST вважають, що цей чоловік насправді є громадянином Росії, який виконує завдання для РФ під прикриттям Бразилії.
Наступного дня після затримання Джаммарії-Міклушина Тромсе розірвав побратимство з трьома російськими містами: Архангельськом, Мурманськом та Надимом.
Нагадаємо: за минулий місяць це вже щонайменше десятий випадок затримання підозрюваних у шпигунстві на півночі Норвегії, де розташовані стратегічні об'єкти.
Будь ласка, зачекайте...
Кривавий орел (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 швед. blodörn, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 норв. blodørn, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дан. blodørn) - легендарна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 страта часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B8 вікінгів , що полягала нібито в тому, що на спині засудженого розсікали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0 ребра , розводили їх в сторони на зразок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) крил і витягали назовні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96 легені .
По нашему, по бразильскому?
Гадаю, все ж правильно буде "Міхаїл Владімірович"..
...где в лесах много диких симоньян...