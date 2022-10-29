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У РФ чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку, - СБУ. ВIДЕО

мобілізація

У Російській Федерації чоловікам пропонують стати добровольцями і вбивати українців, обіцяючи списання боргів за комунальні послуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Інформацію про такий спосіб набору "добровольців" на війну в Україні співробітникам СБУ надав російський військовополонений з Бєлгорода. Повістка з військкомату чоловікові прийшла наприкінці літа. В армії він став стрільцем.

"Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта", — поділився полонений.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Допит "частково мобілізованого" росіянина: "Я не хотел, меня отправили". ВIДЕО

За його словами, "новобранців" обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість через тиждень після підписання контракту їх перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем українських захисників "добровольчий" підрозділ був ущент розбитий за тиждень. Ті, хто вцілів, зокрема й згаданий стрілець, вирішили добиратися до російського кордону пішки. Більш ніж через три тижні блукань стрільця взяли в полон бійці Сил оборони України.

"Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх "колег", — зауважили в СБУ.

Також читайте: Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт

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Топ коментарі
+9
не пойняв
на раші ж верещали, що у них комуналка дешева
ціни зросли чи вбивати людей легше аніж комуналку сплатити?
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29.10.2022 13:16
+6
Потрібно і нам списувати борги за комуналку хто замочить кацапа.
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29.10.2022 13:18
+6
...а ми ім так завідавалі...асобєнна бєларуссам.
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29.10.2022 13:19
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Путин жи ж не обманет!
Гы...
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29.10.2022 13:14 Відповісти
не пойняв
на раші ж верещали, що у них комуналка дешева
ціни зросли чи вбивати людей легше аніж комуналку сплатити?
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29.10.2022 13:16 Відповісти
...а ми ім так завідавалі...асобєнна бєларуссам.
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29.10.2022 13:19 Відповісти
всім
всім заздрили так, що аж у носі свербіло
тільки чогось коли в мене багато нарахували комуналки я йду спілкуватися в комунальні служби, щоб ліве не малювали, а не лізу в чужу хати красти, щоб сплатити за комуналку
може це зі мною що не так?
може дійсно краще влізти до чужої хати,згвалтувати дітей та жінок, покрасти все , що не прибите, а що не можна вкрасти то розтрощити?

я не знаю, що в них з головою
путя головного мозку поголовно
і у білорусів той самий діагноз здебільшого
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29.10.2022 13:28 Відповісти
біологічне сміття яке існує виключно інстинктами комах
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29.10.2022 13:16 Відповісти
Потрібно і нам списувати борги за комуналку хто замочить кацапа.
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29.10.2022 13:18 Відповісти
дельная мысль. Причем давать специальные купоны, которые бойцы при избытке имели бы право передачи родственникам\не родственникам в благотворительных целях.
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29.10.2022 13:23 Відповісти
Ідеш у Київ , заходиш у вр або оп і вперед. Там їх стільки що правнукам хватить за комуналку розплатитися.
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29.10.2022 13:35 Відповісти
78 -го года... плять , на вид этому кую лет 60 минимум ...
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29.10.2022 13:24 Відповісти
Прави були бандеровці - МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ , не фіг їх жаліти
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29.10.2022 13:25 Відповісти
Правильно "комуняку на гіляку"
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29.10.2022 13:50 Відповісти
"Москаляку" придумала РашаТудей під час Майдану, для своїх пропагандистських роликів.
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29.10.2022 13:52 Відповісти
Архів 2010 (‼️)

Лагідний _ 14.03.2010 16:48

IP: 77.121.109.---

Учитель c Обуховщины:
Отаких учителей в нас на Волині в 44-61 на гілляках вішали ті ж бандерівці!Щоб вивести із нашої землі таких мерзотників!Тепер ще один самий найглавніший учитель в нас появився-такий же мерзотник Дмитрий Табачник

https://blogs.pravda.com.ua/authors/kryjivka/4b9cdb8f2b03d/page_12/

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29.10.2022 16:19 Відповісти
ОСЬ ЩЕ

«Так одразу територія - Московщина - та її населення - москалі - набувають недобрих, ворожих ознак… У листі до старшого брата Микити Шевченка від 15 листопада 1839 року Тарас Григорович просив:

«…Як тільки получиш моє оце письмо, зараз до мене напиши, щоб я знав. Та, будь ласкав, напиши до мене так, як я до тебе пишу, не по-московському, а по-нашому,

Бо москалі, чужі люди,

Тяжко з ними жити;

Немає з ким поплакати,

Ні поговорити.

Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово… Ще раз прошу, напиши мені письмо, та по-своєму, будь-ласкав, а не по-московському… Не забудь же, зараз напиши письмо - та по-своєму».
https://litgazeta.com.ua/articles/taras-shevchenko-moskali-chuzhi-liude/
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29.10.2022 16:41 Відповісти
В ООН і ОБСЕ треба постіно передавати і фіксувати усі людоідські діі раши , шоб від кацапів шарахалися як від чумних
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29.10.2022 13:28 Відповісти
Де-кілька разів наполягав і тут, і серед знайомих, і вкоментах інших видань - фіксувати, фіксувати і ще раз фіксувати, документально сумісно з міжнародними слідчими ВСЕ.Абсолютно всі вислови - про дітей, яких треба топити (бо скажуть, що фейк). Бо - проходить час - щось забувається, щось потім буде фейком типу....
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29.10.2022 13:47 Відповісти
Ваша правда .
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29.10.2022 16:20 Відповісти
...додатково: тому що - боінг, незаконна анексія, тероризм, військові злочини, злочини проти людяності, геноцид - всі ці категорії мають різний склад злочину, а відтак і доказову базу....і всі вони непрості в доведенні, оскільки передбачають вельми довгий ланцюг від замовників до виконавців, та ще й під соусом конкретних ідей, мети, цілей.... Я не юрист, але ж є приклади тотожні в історії (тобто прецентне право), які показують, наскільки довго, всебічно, ретельно, достовірно, точно і принципово ведуться такі провадження...вочевидь світова міжнародна практика дозволяє якісно здійснювати такі розслідування ....ставки в таких глобальних питаннях надвисокі
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29.10.2022 16:28 Відповісти
Фонд Інформації могут зробити тількі волонтери
Міністр культури в УКРАІНЕ - ворог, геттманцев - ворог і т д. Ці навпаки будуть нищіти усі докази
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29.10.2022 17:02 Відповісти
"прецедентне"
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29.10.2022 16:30 Відповісти
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29.10.2022 13:34 Відповісти
Совпадение? Не думаю.
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29.10.2022 19:03 Відповісти
Це ж якими покидьками треба бути, щоб убивати людей заради комуналки?
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29.10.2022 14:03 Відповісти
Кацап пи&дить- завжди!
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29.10.2022 14:46 Відповісти
...тому, що кацап....і навпаки
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29.10.2022 16:31 Відповісти
Судячи по його морді - гроші на комуналку, вдома, він регулярно "ховав у мішки під очима" Тому тритижневі прогулянки по українських полях йому на користь пішли: свіже повітря, лікувальне голодування, утримання від шкідливих звичок (алкоголю), дали можливість оздоровить організм Так, гляди, ще й головою думать почне!
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29.10.2022 17:55 Відповісти
Отличный план, надёжный как швейцарские часы.
Мёртвому русаку плевать на долги.
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29.10.2022 19:01 Відповісти
Sophia Maria Duglass , "праві були бандерівці - МОСКАЛЯКУ НА ГІЛЛЯКУ ",то чому б у л и , ми і з а р а з праві .
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29.10.2022 19:07 Відповісти
 
 