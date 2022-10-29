У РФ чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку, - СБУ. ВIДЕО

У Російській Федерації чоловікам пропонують стати добровольцями і вбивати українців, обіцяючи списання боргів за комунальні послуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Інформацію про такий спосіб набору "добровольців" на війну в Україні співробітникам СБУ надав російський військовополонений з Бєлгорода. Повістка з військкомату чоловікові прийшла наприкінці літа. В армії він став стрільцем.

"Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта", — поділився полонений.

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За його словами, "новобранців" обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість через тиждень після підписання контракту їх перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем українських захисників "добровольчий" підрозділ був ущент розбитий за тиждень. Ті, хто вцілів, зокрема й згаданий стрілець, вирішили добиратися до російського кордону пішки. Більш ніж через три тижні блукань стрільця взяли в полон бійці Сил оборони України.

"Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх "колег", — зауважили в СБУ.

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