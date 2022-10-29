У РФ чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку, - СБУ. ВIДЕО
У Російській Федерації чоловікам пропонують стати добровольцями і вбивати українців, обіцяючи списання боргів за комунальні послуги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
Інформацію про такий спосіб набору "добровольців" на війну в Україні співробітникам СБУ надав російський військовополонений з Бєлгорода. Повістка з військкомату чоловікові прийшла наприкінці літа. В армії він став стрільцем.
"Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта", — поділився полонений.
За його словами, "новобранців" обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість через тиждень після підписання контракту їх перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.
Під вогнем українських захисників "добровольчий" підрозділ був ущент розбитий за тиждень. Ті, хто вцілів, зокрема й згаданий стрілець, вирішили добиратися до російського кордону пішки. Більш ніж через три тижні блукань стрільця взяли в полон бійці Сил оборони України.
"Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх "колег", — зауважили в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Гы...
на раші ж верещали, що у них комуналка дешева
ціни зросли чи вбивати людей легше аніж комуналку сплатити?
всім заздрили так, що аж у носі свербіло
тільки чогось коли в мене багато нарахували комуналки я йду спілкуватися в комунальні служби, щоб ліве не малювали, а не лізу в чужу хати красти, щоб сплатити за комуналку
може це зі мною що не так?
може дійсно краще влізти до чужої хати,згвалтувати дітей та жінок, покрасти все , що не прибите, а що не можна вкрасти то розтрощити?
я не знаю, що в них з головою
путя головного мозку поголовно
і у білорусів той самий діагноз здебільшого
Лагідний _ 14.03.2010 16:48
IP: 77.121.109.---
Учитель c Обуховщины:
Отаких учителей в нас на Волині в 44-61 на гілляках вішали ті ж бандерівці!Щоб вивести із нашої землі таких мерзотників!Тепер ще один самий найглавніший учитель в нас появився-такий же мерзотник Дмитрий Табачник
https://blogs.pravda.com.ua/authors/kryjivka/4b9cdb8f2b03d/page_12/
«Так одразу територія - Московщина - та її населення - москалі - набувають недобрих, ворожих ознак… У листі до старшого брата Микити Шевченка від 15 листопада 1839 року Тарас Григорович просив:
«…Як тільки получиш моє оце письмо, зараз до мене напиши, щоб я знав. Та, будь ласкав, напиши до мене так, як я до тебе пишу, не по-московському, а по-нашому,
Бо москалі, чужі люди,
Тяжко з ними жити;
Немає з ким поплакати,
Ні поговорити.
Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово… Ще раз прошу, напиши мені письмо, та по-своєму, будь-ласкав, а не по-московському… Не забудь же, зараз напиши письмо - та по-своєму».
https://litgazeta.com.ua/articles/taras-shevchenko-moskali-chuzhi-liude/
Міністр культури в УКРАІНЕ - ворог, геттманцев - ворог і т д. Ці навпаки будуть нищіти усі докази
Мёртвому русаку плевать на долги.