Пам’ятник Суворову в Ізмаїлі перенесуть до музею
Депутати Ізмаїльської міськради проголосували за перенесення пам’ятника російському генералу Олександру Суворову до музею. За перенесення пам’ятника проголосували 37 депутати, аби позбавитись у місті імперського минулого.
Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Поки що фізично його перенести не зможуть, адже для цього потрібно підготувати документи, сказав мер міста Андрій Абрамченко.
В проєкті рішення йдеться про те, що спочатку управління культури та туризму Ізмаїльської міської ради повинно замовити розробку науково-проєктної документації щодо перенесення пам’ятника, отримати протокол консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської області та підготувати документи щодо фінансових питань.
Поки ж пам'ятник російському генералу залишається на одній з вулиць міста закритим.
Будь ласка, зачекайте...
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для виготовлення військового спорядження для ЗСУ утилізовувати кацапів
Комусь приємно буде ходити в такий музей і згадувати як ми під окупацією були?
Чи це для кацапів, які мають приїжджати з росії і радуватись, як "хохли під ними були"?
***** воно?
Ви можете представити в росії "музей 300-літнього татаромонгольського іга"?
Суворов должен был взять крупнейшую в Европе крепость Килия, но, объехав все 25 километров крепостных стен, убедился в своём бессилии
именно тогда и родилось донесение о героической осаде и взятии некого Измаила с 60 тысячами убитых турок - Екатерина требовала масштабной победы для предъявления Европе российских амбиций на регион - ничто не изменилось в РИ/РФ с тех пор!
Потёмкин с того дня не подавал руки Суворову, и вскоре был отравлен
В Ізмаїлі документація буде "готовитися" в залежності від обстановки на фронті: як лиш ЗСУ візьмуть Херсон і попруть кацапів до Криму - абрамченки миттю витягнуть всі "рішення" з шухляди. А станься навпаки - першими вийдуть до "асвабадітєлєй" та покажуть, як зберегли "драгоценнейшее историческоє наслєдиє." Так же, доречі, як одеська курвота з курвою катериною (1:1)...