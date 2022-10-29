Пам’ятник Суворову в Ізмаїлі перенесуть до музею

Депутати Ізмаїльської міськради проголосували за перенесення пам’ятника російському генералу Олександру Суворову до музею. За перенесення пам’ятника проголосували 37 депутати, аби позбавитись у місті імперського минулого.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Поки що фізично його перенести не зможуть, адже для цього потрібно підготувати документи, сказав мер міста Андрій Абрамченко.

В проєкті рішення йдеться про те, що спочатку управління культури та туризму Ізмаїльської міської ради повинно замовити розробку науково-проєктної документації щодо перенесення пам’ятника, отримати протокол консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської області та підготувати документи щодо фінансових питань.

Поки ж пам'ятник російському генералу залишається на одній з вулиць міста закритим.

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