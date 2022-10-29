УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10856 відвідувачів онлайн
Новини Декомунізація
1 690 20
Ізмаїл (167) пам’ятник (922) Суворов (14) декомунізація (553)

Пам’ятник Суворову в Ізмаїлі перенесуть до музею

суворов,пам'ятник,ізмаїл

Депутати Ізмаїльської міськради проголосували за перенесення пам’ятника російському генералу Олександру Суворову до музею. За перенесення пам’ятника проголосували 37 депутати, аби позбавитись у місті імперського минулого.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Поки що фізично його перенести не зможуть, адже для цього потрібно підготувати документи, сказав мер міста Андрій Абрамченко.

В проєкті рішення йдеться про те, що спочатку управління культури та туризму Ізмаїльської міської ради повинно замовити розробку науково-проєктної документації щодо перенесення пам’ятника, отримати протокол консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської області та підготувати документи щодо фінансових питань.

Поки ж пам'ятник російському генералу залишається на одній з вулиць міста закритим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пам’ятники Катерині II та Суворову треба передати в музеї, - Одеська ОВА. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
А почему не на свалку? Что за мазохистско-трепетное отношение к имперским истуканам? Снять и выбросить. Вопрос пары часов. Документы...не можем... Тьфу,идиотизм.
показати весь коментар
29.10.2022 13:20
+9
Досить сфотографувати і викинути на смітник без всілякої «документації»!
показати весь коментар
29.10.2022 13:19
+7
Є така наука - історія. Вони там собі щось таке фіксують-документують...а пам'ятник знищити.
показати весь коментар
29.10.2022 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є така наука - історія. Вони там собі щось таке фіксують-документують...а пам'ятник знищити.
показати весь коментар
29.10.2022 13:17 Відповісти
Досить сфотографувати і викинути на смітник без всілякої «документації»!
показати весь коментар
29.10.2022 13:19 Відповісти
А почему не на свалку? Что за мазохистско-трепетное отношение к имперским истуканам? Снять и выбросить. Вопрос пары часов. Документы...не можем... Тьфу,идиотизм.
показати весь коментар
29.10.2022 13:20 Відповісти
ліпше на металобрухт
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
для виготовлення військового спорядження для ЗСУ утилізовувати кацапів
показати весь коментар
29.10.2022 13:23 Відповісти
А для чого якісь документи пам'ятники Леніну зносили без документів
показати весь коментар
29.10.2022 13:25 Відповісти
Прєкти...документація..ще щось... Смикнути тросом і вся справа з цім пам'ятником кату.
показати весь коментар
29.10.2022 13:27 Відповісти
какой нах музей?!кому эта падаль кацапская нужна там?! выкинуть его накуй и разбить на куски!
показати весь коментар
29.10.2022 13:34 Відповісти
До музею імперської окупації?
Комусь приємно буде ходити в такий музей і згадувати як ми під окупацією були?
Чи це для кацапів, які мають приїжджати з росії і радуватись, як "хохли під ними були"?
***** воно?
Ви можете представити в росії "музей 300-літнього татаромонгольського іга"?
показати весь коментар
29.10.2022 13:38 Відповісти
росія була, є і залишиться і музеєм, і заповідником і гадюшником саме монголо-татарського іга.
показати весь коментар
30.10.2022 11:12 Відповісти
А чому його не зберігати почергово в домівках депутатів, які прийняли рішення зберігати це сміття у музеї?
показати весь коментар
29.10.2022 13:57 Відповісти
Діяльність Суворова повністю підпадає під визначення "фашист". Тоді термінів таких не було.
показати весь коментар
29.10.2022 14:19 Відповісти
Історики кажуть, що за життя він був кінченим ідіотом. Навіть домашніх муштрував. Навіщо Україні потрібні пам'ятники російському деспоту.
показати весь коментар
29.10.2022 14:29 Відповісти
учитывая тот факт, что никакой крепости Измаил Суворов не брал, поскольку в сонном поселке Измаил безо всяких укреплений квартировал 6-тысячный гарнизон турок, решение правильное
Суворов должен был взять крупнейшую в Европе крепость Килия, но, объехав все 25 километров крепостных стен, убедился в своём бессилии
именно тогда и родилось донесение о героической осаде и взятии некого Измаила с 60 тысячами убитых турок - Екатерина требовала масштабной победы для предъявления Европе российских амбиций на регион - ничто не изменилось в РИ/РФ с тех пор!
Потёмкин с того дня не подавал руки Суворову, и вскоре был отравлен
показати весь коментар
29.10.2022 14:41 Відповісти
На металлоломе за этого педофила больше денег дадут...
показати весь коментар
29.10.2022 15:39 Відповісти
Я б його взагалі на щебеню розібрав би. Більше користі.
показати весь коментар
29.10.2022 17:18 Відповісти
Якщо він з каменю, а з металу, то на прийомку, скільки там зараз за кіло дають.
показати весь коментар
29.10.2022 17:20 Відповісти
Важко перелічити скільки партій поміняли і цей "мер" і ціла низка його вірних депутатів і до, і після того, як посідали у крісла. Волокіта з т.з. "підготовкою документації" - то на випадок "ще хто-зна як доведеться".
В Ізмаїлі документація буде "готовитися" в залежності від обстановки на фронті: як лиш ЗСУ візьмуть Херсон і попруть кацапів до Криму - абрамченки миттю витягнуть всі "рішення" з шухляди. А станься навпаки - першими вийдуть до "асвабадітєлєй" та покажуть, як зберегли "драгоценнейшее историческоє наслєдиє." Так же, доречі, як одеська курвота з курвою катериною (1:1)...
показати весь коментар
29.10.2022 17:52 Відповісти
Це мистецьки якісний суворов. Репатріант з Румунії. Решта суворових - мало цікаві.
показати весь коментар
29.10.2022 23:54 Відповісти
Цей суворов, якщо його запхати до музею, може стати Троянським конем для Ізмаїлу.
показати весь коментар
30.10.2022 11:14 Відповісти
 
 