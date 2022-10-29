УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10664 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 267 18
Луганщина (4811) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921)

Мобілізованих окупантів розселяють у покинутих квартирах Сєверодонецька, - Гайдай

сєверодонецьк

Мобілізовані російські солдати, яких у великій кількості привезли до тимчасово захоплених Рубіжного та Сєверодонецька на Луганщині, розселяються в залишених українцями квартирах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"У Рубіжне та Сєвєродонецьк завезли багато російських військ. Зараз вони за допомогою колаборантів знаходять порожні квартири і розселяють там своїх військових", - розповів він.

За словами Гайдая, Сєвєродонецьк за чотири місяці постійних обстрілів вщент зруйновано. Його вже не можливо використовувати як фортецю. Тим більше, в місті дуже складна гуманітарна ситуація, до житлових будинків неможливо подати електрику, газ, воду.

"Російського м’яса" їх командуванню не шкода взагалі, але вони все ж хочуть пожити в більш комфортних умовах ніж на полі, в наметах під постійними зливовими дощами", - додав очільник обладміністрації.

Із місцевого населення в тимчасово окупованому Сєверодонецьку залишилося 8-9 тисяч людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни проводять інвентаризацію квартир у Сєверодонецьку, щоб заселити прибічників окупаційної влади та військових

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
опять понасирають всюди
показати весь коментар
29.10.2022 14:20
+8
Ми ніколи не будемо "брать москву". Ну от на хрєна вона потрібна? Не знаю жодного українця який хоче стати окупантом. А ОТ ********* ВСЕ ЖИВЕ ВЗДОВЖ УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ ТАК КІЛОМЕТРІВ НА 100 ВГЛИБ ЦЕ МИ З РАДІСТЮ.
показати весь коментар
29.10.2022 14:36
+2
Pust mobikov v pustyje skoli ix poseliajet,tam mesto jest mnogo.Mogut i goteli posiliat, glavnoje stob mnogo v odnom meste byli
показати весь коментар
29.10.2022 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опять понасирають всюди
показати весь коментар
29.10.2022 14:20 Відповісти
Святыя скрепы не трожь, грех это!
показати весь коментар
29.10.2022 14:22 Відповісти
ну и что? харчеваться и жить гдето нада же. кстати когда кацапы жили в свинарнике, ну извините, они чо в санатории должны были жить? неча ржать с бытовых условий окупантов. это война. живут где приходится. когда мы будем идти брать москву возможно и нашим прийдется спать в хлеву. ведь риксос токо для слуг наруто... и в трускавце коек для всех врятле хватет
показати весь коментар
29.10.2022 14:23 Відповісти
Ми ніколи не будемо "брать москву". Ну от на хрєна вона потрібна? Не знаю жодного українця який хоче стати окупантом. А ОТ ********* ВСЕ ЖИВЕ ВЗДОВЖ УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ ТАК КІЛОМЕТРІВ НА 100 ВГЛИБ ЦЕ МИ З РАДІСТЮ.
показати весь коментар
29.10.2022 14:36 Відповісти
когда на дидов напали они наверное тоже не хотели идти брать Берлин, а пришлось, бо дед сралин наказал, так что если зе скажет брать мацу то придеца брать мацу. и неча тутр трындеть.
показати весь коментар
29.10.2022 14:43 Відповісти
ви упевнені? а може це буде єдиним виходом (у майбутньому) заради зупинки орди?
показати весь коментар
29.10.2022 15:18 Відповісти
Ми не здатні економічно, фізично і морально на будь яку окупацію. Якщо не вистачає окупантів, то потрібно тероризувати населення і жорстоко придушувати будь який спротив. А ще утримувати за власний рахунок окуповані території. "Нам своє робить!", тобто відбудовувати. А це лайно ізолювати і нехай зясовують в громадянських війнах "кто віноват?" і "что дєлать?"
показати весь коментар
29.10.2022 16:16 Відповісти
поки це є так, а надалі?
показати весь коментар
29.10.2022 16:22 Відповісти
За час війни працездатне населення не збільшиться, а тільки зменшиться.
показати весь коментар
29.10.2022 18:06 Відповісти
У кацапов взрывчатки много. Они просто подорвут все дома, а на гражданских им вообще плевать. Директива Сралина в прямом виде будет принята, о ликвидации жилых помещений путем их разрушения. Это вполне адекватное военное решение. У нас, к сожалению, нету столько свободной взрывчатки (пока в Польше на границе 1-2 завода по ее производству не откроют, с 3 сменами мобилизованных работников тыла), та и населения больше, у кацапов на деле из-за вымирания реальные цифры я считаю значительно ниже, у них есть свободные умершие городки типа Воркуты, в которых жить невозможно, формально всех туда переселят при нашем наступлении, гражданские кацапы сдохнут, но на бумаге будут живы. Так что кацапы будут жить в захваченных домах, а нам нужны десятки тысяч палаток и обогрева разнообразного на следующую зиму, когда подготовим пилотов и инженеров по обслуживанию самолетов.
показати весь коментар
29.10.2022 14:41 Відповісти
+
показати весь коментар
29.10.2022 14:44 Відповісти
Знову будуть срать навколо унітазів. Дивно, думаю, головою вони розуміють що те невелике приміщення є туалетом але не знаходять дірки в землю. Тож і серуть на підлогу. Унітаза вони або не розуміють або бояться.
показати весь коментар
29.10.2022 14:31 Відповісти
местные помогают им обустраиваться подкармливают, а те их обворовывают.
показати весь коментар
29.10.2022 14:53 Відповісти
Pust mobikov v pustyje skoli ix poseliajet,tam mesto jest mnogo.Mogut i goteli posiliat, glavnoje stob mnogo v odnom meste byli
показати весь коментар
29.10.2022 15:10 Відповісти
"kučno" vadinasi, Viduk. Krūvoje. Kad Hameriams būt patogu
показати весь коментар
30.10.2022 05:20 Відповісти
Ooooops, - na žinoma Haimeriams.
показати весь коментар
30.10.2022 05:22 Відповісти
Та пусть селят. Хоть срать будут учится в помещении. а мимо или не очень, то мелочь. Бывают варианты, что по стенам любят размазывать пальцем, или даже какое слово написать---это конечно безкультурно совсем.
показати весь коментар
29.10.2022 15:24 Відповісти
 
 