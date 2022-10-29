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Мобилизованных оккупантов расселяют в заброшенных квартирах Северодонецка, - Гайдай

сєверодонецьк

Мобилизованные российские солдаты, которых в большом количестве привезли во временно захваченные Рубежное и Северодонецк на Луганщине, расселяются в оставленных украинцами квартирах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"В Рубежное и Северодонецк завезли много российских войск. Сейчас они с помощью коллаборантов находят пустые квартиры и расселяют там своих военных", – сказал он.

По словам Гайдая, Северодонецк за четыре месяца постоянных обстрелов полностью разрушен. Его уже нельзя использовать как опорный пункт. Тем более, в городе очень сложная гуманитарная ситуация, в жилые дома невозможно подать электричество, газ, воду.

"Российского мяса" их командованию не жалко вообще, но они все же хотят пожить в более комфортных условиях, чем на поле, в палатках под постоянными ливневыми дождями", - добавил глава обладминистрации.

Из местного населения во временно оккупированном Северодонецке осталось 8-9 тысяч человек.

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Топ комментарии
+8
опять понасирають всюди
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29.10.2022 14:20
+8
Ми ніколи не будемо "брать москву". Ну от на хрєна вона потрібна? Не знаю жодного українця який хоче стати окупантом. А ОТ ********* ВСЕ ЖИВЕ ВЗДОВЖ УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ ТАК КІЛОМЕТРІВ НА 100 ВГЛИБ ЦЕ МИ З РАДІСТЮ.
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29.10.2022 14:36
+2
Pust mobikov v pustyje skoli ix poseliajet,tam mesto jest mnogo.Mogut i goteli posiliat, glavnoje stob mnogo v odnom meste byli
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29.10.2022 15:10
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опять понасирають всюди
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29.10.2022 14:20 Ответить
Святыя скрепы не трожь, грех это!
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29.10.2022 14:22 Ответить
ну и что? харчеваться и жить гдето нада же. кстати когда кацапы жили в свинарнике, ну извините, они чо в санатории должны были жить? неча ржать с бытовых условий окупантов. это война. живут где приходится. когда мы будем идти брать москву возможно и нашим прийдется спать в хлеву. ведь риксос токо для слуг наруто... и в трускавце коек для всех врятле хватет
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29.10.2022 14:23 Ответить
Ми ніколи не будемо "брать москву". Ну от на хрєна вона потрібна? Не знаю жодного українця який хоче стати окупантом. А ОТ ********* ВСЕ ЖИВЕ ВЗДОВЖ УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ ТАК КІЛОМЕТРІВ НА 100 ВГЛИБ ЦЕ МИ З РАДІСТЮ.
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29.10.2022 14:36 Ответить
когда на дидов напали они наверное тоже не хотели идти брать Берлин, а пришлось, бо дед сралин наказал, так что если зе скажет брать мацу то придеца брать мацу. и неча тутр трындеть.
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29.10.2022 14:43 Ответить
ви упевнені? а може це буде єдиним виходом (у майбутньому) заради зупинки орди?
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29.10.2022 15:18 Ответить
Ми не здатні економічно, фізично і морально на будь яку окупацію. Якщо не вистачає окупантів, то потрібно тероризувати населення і жорстоко придушувати будь який спротив. А ще утримувати за власний рахунок окуповані території. "Нам своє робить!", тобто відбудовувати. А це лайно ізолювати і нехай зясовують в громадянських війнах "кто віноват?" і "что дєлать?"
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29.10.2022 16:16 Ответить
поки це є так, а надалі?
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29.10.2022 16:22 Ответить
За час війни працездатне населення не збільшиться, а тільки зменшиться.
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29.10.2022 18:06 Ответить
У кацапов взрывчатки много. Они просто подорвут все дома, а на гражданских им вообще плевать. Директива Сралина в прямом виде будет принята, о ликвидации жилых помещений путем их разрушения. Это вполне адекватное военное решение. У нас, к сожалению, нету столько свободной взрывчатки (пока в Польше на границе 1-2 завода по ее производству не откроют, с 3 сменами мобилизованных работников тыла), та и населения больше, у кацапов на деле из-за вымирания реальные цифры я считаю значительно ниже, у них есть свободные умершие городки типа Воркуты, в которых жить невозможно, формально всех туда переселят при нашем наступлении, гражданские кацапы сдохнут, но на бумаге будут живы. Так что кацапы будут жить в захваченных домах, а нам нужны десятки тысяч палаток и обогрева разнообразного на следующую зиму, когда подготовим пилотов и инженеров по обслуживанию самолетов.
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29.10.2022 14:41 Ответить
+
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29.10.2022 14:44 Ответить
Знову будуть срать навколо унітазів. Дивно, думаю, головою вони розуміють що те невелике приміщення є туалетом але не знаходять дірки в землю. Тож і серуть на підлогу. Унітаза вони або не розуміють або бояться.
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29.10.2022 14:31 Ответить
местные помогают им обустраиваться подкармливают, а те их обворовывают.
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29.10.2022 14:53 Ответить
Pust mobikov v pustyje skoli ix poseliajet,tam mesto jest mnogo.Mogut i goteli posiliat, glavnoje stob mnogo v odnom meste byli
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29.10.2022 15:10 Ответить
"kučno" vadinasi, Viduk. Krūvoje. Kad Hameriams būt patogu
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30.10.2022 05:20 Ответить
Ooooops, - na žinoma Haimeriams.
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30.10.2022 05:22 Ответить
Та пусть селят. Хоть срать будут учится в помещении. а мимо или не очень, то мелочь. Бывают варианты, что по стенам любят размазывать пальцем, или даже какое слово написать---это конечно безкультурно совсем.
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29.10.2022 15:24 Ответить
 
 