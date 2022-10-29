Відправлений в Україну 12-тисячний 11-й армійський корпус РФ був майже повністю знищений, - Forbes

Шість років тому російський флот сформував новий армійський корпус, завданням якого був захист Калінінграда. Цього року, коли війна в Україні почала для Росії йти погано, Кремль висмикнув 11-й армійський корпус з Калінінграда і відправив його в Україну. Де українська армія швидко його знищила.

Про це пише Forbes, передає Цензор.НЕТ.

"Корпус, затиснутий між двома країнами НАТО вздовж стратегічного моря, мав дати російським військам перевагу в глобальній війні. Натомість він став гарматним м’ясом для української армії, яка на папері була слабшою за російську. Зараз Калінінград майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО, зникла.

До того, як Росія розширила свою війну в Україні наприкінці лютого, у Калінінграді було не менше 12 000 російських військових з приблизно 100 танками Т-72, ​​парою сотнями бойових машин БТР, гаубицями Мста-С і ракетами БМ-27 і БМ-30.

Ця динаміка кардинально змінилася після лютого. Кремль направив 80% своїх сухопутних сил на ширше вторгнення в Україну — і відразу втратив багато з них у приреченій спробі захопити Київ.

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Розкидані вздовж доріг, що ведуть до столиці, російські батальйони, бригади та дивізії, які погано керуються та не забезпечені постачанням, були вразливі для української артилерії, безпілотників і піхотних команд, які перевозили високоточні протитанкові ракети.

Після всього місяця запеклих боїв росіяни відступили від Києва. Оцінки різняться, але цілком можливо, що вони зазнали 50 000 убитих і поранених до того часу, коли лінія фронту стабілізувалася в травні. Відчайдушно потребуючи свіжих військ, Кремль мобілізував 11-й армійський корпус, перекинувши його на кораблях і літаках до Білгорода на півдні Росії, а потім в Україну поблизу Харкова.

Три місяці важких боїв підірвали сили корпусу. До Reuters потрапили деякі документи 11-го армійського корпусу. Електронна таблиця від 30 серпня, безпосередньо перед великим українським контрнаступом, вказувала на 71% повної чисельності корпусу. Деякі батальйони, однак, були скорочені лише до десятої частини їх початкової живої сили.

Корпусу стало гірше. Наприкінці серпня — на початку вересня українські збройні сили здійснили подвійний контрнаступ на схід від Харкова та на північ від Херсона. Харківська операція, в якій брали участь дюжина українських бригад, виявила глибоку слабкість російських сил у цьому районі, включаючи 11-й армійський корпус.

Десятки тисяч росіян втекли, здалися в полон або загинули на місці, коли українські війська звільнили тисячу квадратних миль Харківської області за шалені два тижні. 11-й армійський корпус постраждав більше, ніж більшість російських формувань у регіоні. Наприкінці вересня Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, округ Колумбія, описав корпус як "серйозно побитий".

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Можливо, це було заниженням. Український генштаб дійшов висновку, що в контрнаступі корпус втратив 200 машин і половину особового складу.

Можливо, 11-й армійський корпус виживе. Якщо так, то майже напевно йому знадобляться багато місяців, щоб відпочити, переозброїти та прийняти призовників, щоб відновити хоча б частку своєї колишньої сили.

Розгортання та подальше знищення 11-го армійського корпусу є жахливим ударом для російської війни в Україні.

Але наслідки поширюються на всю Європу. 11-й армійський корпус мав захищати Калінінград і загрожувати східному фронту НАТО. Тепер не може ні того, ні іншого", - пише видання.