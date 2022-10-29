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Forbes (157) армія рф (16180) знищення (6551)

Відправлений в Україну 12-тисячний 11-й армійський корпус РФ був майже повністю знищений, - Forbes

рф

Шість років тому російський флот сформував новий армійський корпус, завданням якого був захист Калінінграда. Цього року, коли війна в Україні почала для Росії йти погано, Кремль висмикнув 11-й армійський корпус з Калінінграда і відправив його в Україну. Де українська армія швидко його знищила.

Про це пише Forbes, передає Цензор.НЕТ.

"Корпус, затиснутий між двома країнами НАТО вздовж стратегічного моря, мав дати російським військам перевагу в глобальній війні. Натомість він став гарматним м’ясом для української армії, яка на папері була слабшою за російську. Зараз Калінінград майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО, зникла.

До того, як Росія розширила свою війну в Україні наприкінці лютого, у Калінінграді було не менше 12 000 російських військових з приблизно 100 танками Т-72, ​​парою сотнями бойових машин БТР, гаубицями Мста-С і ракетами БМ-27 і БМ-30.

Ця динаміка кардинально змінилася після лютого. Кремль направив 80% своїх сухопутних сил на ширше вторгнення в Україну — і відразу втратив багато з них у приреченій спробі захопити Київ.

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Розкидані вздовж доріг, що ведуть до столиці, російські батальйони, бригади та дивізії, які погано керуються та не забезпечені постачанням, були вразливі для української артилерії, безпілотників і піхотних команд, які перевозили високоточні протитанкові ракети.

Після всього місяця запеклих боїв росіяни відступили від Києва. Оцінки різняться, але цілком можливо, що вони зазнали 50 000 убитих і поранених до того часу, коли лінія фронту стабілізувалася в травні. Відчайдушно потребуючи свіжих військ, Кремль мобілізував 11-й армійський корпус, перекинувши його на кораблях і літаках до Білгорода на півдні Росії, а потім в Україну поблизу Харкова.

Три місяці важких боїв підірвали сили корпусу. До Reuters потрапили деякі документи 11-го армійського корпусу. Електронна таблиця від 30 серпня, безпосередньо перед великим українським контрнаступом, вказувала на 71% повної чисельності корпусу. Деякі батальйони, однак, були скорочені лише до десятої частини їх початкової живої сили.

Корпусу стало гірше. Наприкінці серпня — на початку вересня українські збройні сили здійснили подвійний контрнаступ на схід від Харкова та на північ від Херсона. Харківська операція, в якій брали участь дюжина українських бригад, виявила глибоку слабкість російських сил у цьому районі, включаючи 11-й армійський корпус.

Десятки тисяч росіян втекли, здалися в полон або загинули на місці, коли українські війська звільнили тисячу квадратних миль Харківської області за шалені два тижні. 11-й армійський корпус постраждав більше, ніж більшість російських формувань у регіоні. Наприкінці вересня Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, округ Колумбія, описав корпус як "серйозно побитий".

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Можливо, це було заниженням. Український генштаб дійшов висновку, що в контрнаступі корпус втратив 200 машин і половину особового складу.

Можливо, 11-й армійський корпус виживе. Якщо так, то майже напевно йому знадобляться багато місяців, щоб відпочити, переозброїти та прийняти призовників, щоб відновити хоча б частку своєї колишньої сили.

Розгортання та подальше знищення 11-го армійського корпусу є жахливим ударом для російської війни в Україні.

Але наслідки поширюються на всю Європу. 11-й армійський корпус мав захищати Калінінград і загрожувати східному фронту НАТО. Тепер не може ні того, ні іншого", - пише видання.

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Топ коментарі
+34
Головне не переклад, а суть.
Корпусу немає, а це - мотострілецька дивізія, окремий мотострілковий полк, артилерійський полк, ракетний дивізіон, дивізіон ППО, війська забезпечення. та ін. та ін.
Корпус до відправки в Україну складався із 12 тисяч людей. У ньому було приблизно 100 танків Т-72, пара сотень бойових машин БТР, гаубиці Мста-С та ракети БМ-27 та БМ-30.
І всього цього вже НЕМА!
Ось що головне.
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29.10.2022 20:33
+28
Daje ochen good! Good Russian dead Russian
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29.10.2022 20:19
+28
В рашці в супермаркетах касирам заборонили задавати питання чоловікам від 18 до 65 - пакет ннада?
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29.10.2022 20:34
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Daje ochen good! Good Russian dead Russian
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29.10.2022 20:19 Відповісти
то на що ще чекають поляки і литовці?
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29.10.2022 20:19 Відповісти
І чехи на Кенігсберг претендують (вони його якось інакше називають). То пора брати орків за фаберже.
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29.10.2022 22:21 Відповісти
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29.10.2022 20:19 Відповісти
Путин Великий! Великий Идиот!
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29.10.2022 20:19 Відповісти
Умный бы ещё в 2014-м после батальона «Шашлык» всё понял. Но это умный.
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29.10.2022 20:36 Відповісти
😁
Ваня жжеш себе, молодца.
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29.10.2022 20:20 Відповісти
Німці, забирайте свій Кьонігсберг!
Все вже зроблено за вас!
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29.10.2022 20:22 Відповісти
от власне.. це ще НАТО навіть і не воювало
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29.10.2022 21:00 Відповісти
Нах*й німцям! Це земля давньолитовського племені прушів (поруч було плем'я куршів). Тому по справедливості - передати Лієтуві, яку ми неправильно називаємо Литва.
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29.10.2022 23:32 Відповісти
Україна була б в НАТО однією з провідних країн-учасниць, що вміє і знає як себе та інших захистити
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29.10.2022 20:23 Відповісти
Як би ми себе захистили без західної зброї?! Україну без голови до НАТО не візьмуть. Бо срака на місці голови ефективно керувати не може.
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29.10.2022 20:48 Відповісти
Воюють зброєю люди (громадяни), а з цим у в НАТО можуть бути питання.
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29.10.2022 21:17 Відповісти
Це поки на них бомби не впали, і не розізлили їх. Головне, вбити перших ворогів, а далі все закрутиться.
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29.10.2022 22:26 Відповісти
Нормальний такий собі аналіз.А що вони хотіли, пирогів з вишнями без кісточок???
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29.10.2022 20:24 Відповісти
Аналіз нормальний, але викладення і ПЕРЕКЛАД трошки тойво, дебільний...
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29.10.2022 20:25 Відповісти
...ну хоча б про пироги - то цейво..нормас?
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29.10.2022 20:27 Відповісти
Головне не переклад, а суть.
Корпусу немає, а це - мотострілецька дивізія, окремий мотострілковий полк, артилерійський полк, ракетний дивізіон, дивізіон ППО, війська забезпечення. та ін. та ін.
Корпус до відправки в Україну складався із 12 тисяч людей. У ньому було приблизно 100 танків Т-72, пара сотень бойових машин БТР, гаубиці Мста-С та ракети БМ-27 та БМ-30.
І всього цього вже НЕМА!
Ось що головне.
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29.10.2022 20:33 Відповісти
Нех#й шастать!
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29.10.2022 20:27 Відповісти
Нєпабєдімая і лєгєндарная
В баях пазнавшая запах лайна
Тєбє совковая, масковська армія
На наших землях буде *****


Вибачаюсь за "французську"
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29.10.2022 20:28 Відповісти
маскотська...
соррі за офтоп.
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29.10.2022 20:37 Відповісти
Але як співуче!
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29.10.2022 21:30 Відповісти
Людину рукою не могла вдарити, таке, просто не піднімалась, що стало, така радість, така радість
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29.10.2022 20:28 Відповісти
А що сталося ?

А не сталося , як гадалося путлєру - всі кацапи просто здохли , які прийшли на нашу землю і буде так і надалі 😠
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29.10.2022 20:29 Відповісти
Нех№й лазить по нашій рідній українській землі! Того і практично знищений)
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29.10.2022 20:30 Відповісти
Земля тому корпусу бетоном!
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29.10.2022 20:31 Відповісти
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29.10.2022 20:33 Відповісти
В рашці в супермаркетах касирам заборонили задавати питання чоловікам від 18 до 65 - пакет ннада?
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29.10.2022 20:34 Відповісти
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29.10.2022 20:36 Відповісти
Нормально так Київ за три дні взяли...
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29.10.2022 20:38 Відповісти
👍 😂
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30.10.2022 10:18 Відповісти
Дак пожелаем же чтобы все корпуса орков повторили судьбу одинадцотого
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29.10.2022 20:40 Відповісти
В российской армии это был единственный корпус.
Корпуса еще в 70-х отменили. Сейчас бригады и дивизии напрямую подчиняются армии.
А этот замастачили потому что Калиниград отдельный анклав, окруженный странами НАТО и для его обороны дивизии мало, а армии много.
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29.10.2022 20:49 Відповісти
ну значит пришло время переименовать одиннадцатый в 200-й армейский корпус, с присвоением ему почётного звания давидовско- кобыздохновский !!
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29.10.2022 20:46 Відповісти
І труну їм на петлиці! Або мішок для трупів з трубою крематорія...
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29.10.2022 20:58 Відповісти
12 тисяч, це піхотна дивізія.
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29.10.2022 20:46 Відповісти
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29.10.2022 20:55 Відповісти
По руски-ибо нефуй шастать!
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29.10.2022 20:56 Відповісти
мирной земли над головой быдломасса
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29.10.2022 21:00 Відповісти
Це зажмурений або полонений?
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29.10.2022 21:02 Відповісти
Зажмурений, але весняний, судячи по природі.
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29.10.2022 22:14 Відповісти
жмур прикинувся незажмуреним
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29.10.2022 23:07 Відповісти
12 тыщ рыл это цельный корпус? По прикидкам это меньше дивизии недавних времен. На России, походу, всё так - громкие визги до и нулевой результат по итогу.
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29.10.2022 21:00 Відповісти
В 2005 році був в піттарі в "радні". В учбовому полку в якому я служив на початку 80-х залишився батольйон. І так по всіх частинах. По Гугл-карті побачив що в кунгурі під перм"ю потужний учбовий центр зенітно-рекетних військ зник повністю. Та частина була нашими сусідами. Туди на перепідготовку колись прибували ракетні бригади з усього совка. В кінці 80-х бачив старт балістичних совкових ракет з району бершадь біля пермі. І вже на початку десятих всього цього не було. "Втарая клізма міра".
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29.10.2022 22:25 Відповісти
Біда в тім що москалі дуже легко забирають свої війська з Балтики і спрямовують в Україну. А все тому що НАТО не втомлюється запевняти Путіна що не має наміру нападати. Всього кілька слів від Байдена чи Столтенберга могли б привести до того що москалі почали б хвилюватися і нам було б значне полегшення.
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29.10.2022 21:02 Відповісти
На теперішній час висловлювання на кшталт "жаба цицьку дасть"чи "коли рак на горі свисне" ліпше не використовувати - а то жаба цицьку може дати і рак після того на горі свисне бо помідори з генами здається скорпіонів років двадцять тому появилися так що можливо майже все.
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30.10.2022 03:30 Відповісти
Шо там та Украина, - зашли, подавили огневьіе точки. Вечером канцерт...(с) скабеева
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29.10.2022 21:10 Відповісти
Многая лєта, свинособаки
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29.10.2022 21:35 Відповісти
В догонку: бавовна - на антоновском мосту.
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29.10.2022 22:11 Відповісти
Олє-е-е, олє-е, олє-е! ЗСУ - ЧЕМПІОН !
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30.10.2022 00:10 Відповісти
 
 