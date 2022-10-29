Відправлений в Україну 12-тисячний 11-й армійський корпус РФ був майже повністю знищений, - Forbes
Шість років тому російський флот сформував новий армійський корпус, завданням якого був захист Калінінграда. Цього року, коли війна в Україні почала для Росії йти погано, Кремль висмикнув 11-й армійський корпус з Калінінграда і відправив його в Україну. Де українська армія швидко його знищила.
Про це пише Forbes, передає Цензор.НЕТ.
"Корпус, затиснутий між двома країнами НАТО вздовж стратегічного моря, мав дати російським військам перевагу в глобальній війні. Натомість він став гарматним м’ясом для української армії, яка на папері була слабшою за російську. Зараз Калінінград майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО, зникла.
До того, як Росія розширила свою війну в Україні наприкінці лютого, у Калінінграді було не менше 12 000 російських військових з приблизно 100 танками Т-72, парою сотнями бойових машин БТР, гаубицями Мста-С і ракетами БМ-27 і БМ-30.
Ця динаміка кардинально змінилася після лютого. Кремль направив 80% своїх сухопутних сил на ширше вторгнення в Україну — і відразу втратив багато з них у приреченій спробі захопити Київ.
Розкидані вздовж доріг, що ведуть до столиці, російські батальйони, бригади та дивізії, які погано керуються та не забезпечені постачанням, були вразливі для української артилерії, безпілотників і піхотних команд, які перевозили високоточні протитанкові ракети.
Після всього місяця запеклих боїв росіяни відступили від Києва. Оцінки різняться, але цілком можливо, що вони зазнали 50 000 убитих і поранених до того часу, коли лінія фронту стабілізувалася в травні. Відчайдушно потребуючи свіжих військ, Кремль мобілізував 11-й армійський корпус, перекинувши його на кораблях і літаках до Білгорода на півдні Росії, а потім в Україну поблизу Харкова.
Три місяці важких боїв підірвали сили корпусу. До Reuters потрапили деякі документи 11-го армійського корпусу. Електронна таблиця від 30 серпня, безпосередньо перед великим українським контрнаступом, вказувала на 71% повної чисельності корпусу. Деякі батальйони, однак, були скорочені лише до десятої частини їх початкової живої сили.
Корпусу стало гірше. Наприкінці серпня — на початку вересня українські збройні сили здійснили подвійний контрнаступ на схід від Харкова та на північ від Херсона. Харківська операція, в якій брали участь дюжина українських бригад, виявила глибоку слабкість російських сил у цьому районі, включаючи 11-й армійський корпус.
Десятки тисяч росіян втекли, здалися в полон або загинули на місці, коли українські війська звільнили тисячу квадратних миль Харківської області за шалені два тижні. 11-й армійський корпус постраждав більше, ніж більшість російських формувань у регіоні. Наприкінці вересня Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, округ Колумбія, описав корпус як "серйозно побитий".
Можливо, це було заниженням. Український генштаб дійшов висновку, що в контрнаступі корпус втратив 200 машин і половину особового складу.
Можливо, 11-й армійський корпус виживе. Якщо так, то майже напевно йому знадобляться багато місяців, щоб відпочити, переозброїти та прийняти призовників, щоб відновити хоча б частку своєї колишньої сили.
Розгортання та подальше знищення 11-го армійського корпусу є жахливим ударом для російської війни в Україні.
Але наслідки поширюються на всю Європу. 11-й армійський корпус мав захищати Калінінград і загрожувати східному фронту НАТО. Тепер не може ні того, ні іншого", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
Ваня жжеш себе, молодца.
Все вже зроблено за вас!
Корпусу немає, а це - мотострілецька дивізія, окремий мотострілковий полк, артилерійський полк, ракетний дивізіон, дивізіон ППО, війська забезпечення. та ін. та ін.
Корпус до відправки в Україну складався із 12 тисяч людей. У ньому було приблизно 100 танків Т-72, пара сотень бойових машин БТР, гаубиці Мста-С та ракети БМ-27 та БМ-30.
І всього цього вже НЕМА!
Ось що головне.
В баях пазнавшая запах лайна
Тєбє совковая, масковська армія
На наших землях буде *****
Вибачаюсь за "французську"
соррі за офтоп.
А не сталося , як гадалося путлєру - всі кацапи просто здохли , які прийшли на нашу землю і буде так і надалі 😠
Корпуса еще в 70-х отменили. Сейчас бригады и дивизии напрямую подчиняются армии.
А этот замастачили потому что Калиниград отдельный анклав, окруженный странами НАТО и для его обороны дивизии мало, а армии много.