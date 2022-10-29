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Рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами на території Святогірської лаври. ФОТОрепортаж

святогірськ

На Донеччині рятувальники, розбираючи завали частково зруйнованої будівлі на території Святогірської лаври, знайшли тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Головного управління ДСНС в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку рятувальники 6 Державного пожежно-рятувального загону взялисядо проведення робіт з розбирання завалів частково зруйнованої триповерхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу. У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються)", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що загалом від початку робіт виявлено тіла двох загиблих.

Станом на 16:20 роботи з розбирання завалу призупинено. Особовим складом Слов’янського гарнізону проведено розчищення та розбір 5 т будівельних конструкцій.

Також дивіться: Під завалами зруйнованого у вересні будинку у Святогірську знайшли тіло загиблої жінки. ФОТО

Як повідомлялося, на початку жовтня Збройні сили України визволили Святогірську та Лиманську громади від російських загарбників. На деокупованих територіях зафіксували, що ворог зруйнував інфраструктуру на 80%. Також у цих громадах зруйновано або пошкоджено 90% житла.

Рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами на території Святогірської лаври 01
Рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами на території Святогірської лаври 02
Рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами на території Святогірської лаври 03

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Кирило дав добро на раз....б лаври моцковського пархатого, і шо мені, вмерти від горя?
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29.10.2022 20:22 Відповісти
Попи кацапські звідти з'їбалися ще до наступу, мабудь то був якийсь тупий кізяк-алкаш-охоронець у штанях з лампасами, яких там купа завжди вешталася.
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29.10.2022 20:46 Відповісти
Це, напевно, був перший етап "десатанізації" України в розуміння скрєпних московитів...

Країна, яка вдало воює лише з жінками, дітьми, старими, пам'ятками історії та культури - не має права на існування. Скільки б мільйонів тих "путінів" на території московії не жило!
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29.10.2022 20:35 Відповісти
Спрацював закон бумеранга)))
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29.10.2022 20:39 Відповісти
Лавру повернути українцям і вигнати гундяєвську секту.
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29.10.2022 20:44 Відповісти
Лавру **********, а істукан Артему-Сергєєву ще стоїть?
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29.10.2022 20:47 Відповісти
Закопайте там і мєстного настоятеля. Бо він і живий воняє.
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29.10.2022 22:27 Відповісти
Царство Небесне...
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29.10.2022 22:57 Відповісти
 
 