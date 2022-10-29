Рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами на території Святогірської лаври. ФОТОрепортаж

На Донеччині рятувальники, розбираючи завали частково зруйнованої будівлі на території Святогірської лаври, знайшли тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Головного управління ДСНС в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку рятувальники 6 Державного пожежно-рятувального загону взялисядо проведення робіт з розбирання завалів частково зруйнованої триповерхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу. У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються)", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що загалом від початку робіт виявлено тіла двох загиблих.

Станом на 16:20 роботи з розбирання завалу призупинено. Особовим складом Слов’янського гарнізону проведено розчищення та розбір 5 т будівельних конструкцій.

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Як повідомлялося, на початку жовтня Збройні сили України визволили Святогірську та Лиманську громади від російських загарбників. На деокупованих територіях зафіксували, що ворог зруйнував інфраструктуру на 80%. Також у цих громадах зруйновано або пошкоджено 90% житла.









