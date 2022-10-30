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Новини Мобілізація в РФ
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Російські чиновники масово тікають від мобілізації за кордон: в мерії Москви недорахувалися до 30% штату, - ЗМІ

мобілізація

Чиновники російського уряду і мерії Москви тікають від мобілізації за кордон. Йдуть у відпустку і з неї на роботу вже не повертаються.

Про це повідомляє "Настоящее время" з посиланням на головного редактора видання "Верстка" Лолу Тагаєву, передає Цензор.НЕТ.

Виданню відомі випадки від'їзду співробітників російських Мінпросвіти, Міністерства цифрового розвитку та Центробанку.

У деяких відділах мерії Москви недорахувалися 20-30% штату, оскільки чиновники йдуть у відпустку і після неї вже не повертаються.

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"Насамперед їдуть у країни Середньої Азії, як члени виконкому Російського футбольного союзу. Нам написали кілька різних співробітників мерії та міністерств, їм хотілося поділитися своєю історією. Ніхто не хоче воювати, вбивати і бути вбитим. На відміну від жителів російської глибинки, у співробітників відомств є доступ до найрізноманітнішої інформації - не тільки до телевізора. Вони розуміють, що відбувається", - повідомила Тагаэва.

Автор: 

росія (65223) чиновник (802) мобілізація (3059)


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Топ коментарі
+18
Патріотизм попер з московії!
До споконвічного кремлівського експорту у вигляді ненависті, брехні, мародерства та крадіжок додався експорт носіїв "лішнєй хромосомьі", що заражені імперськими амбіціями, "вялічієм", "скрєпами" та "руzzьким міром".
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30.10.2022 19:47
+10
Щури.
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30.10.2022 19:44
+10
Якщо що, то нам *****.
Я за те, щоб орки поставили заслони на своїх кордонах, і самостійно своїх сцикунців переробляли на фарш з кулеметів.
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30.10.2022 20:03
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🤣
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30.10.2022 19:44 Відповісти
Щури.
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30.10.2022 19:44 Відповісти
Про це тиждень тому писали
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30.10.2022 19:45 Відповісти
Хай в Німеччині їх шукають.
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30.10.2022 19:46 Відповісти
Патріотизм попер з московії!
До споконвічного кремлівського експорту у вигляді ненависті, брехні, мародерства та крадіжок додався експорт носіїв "лішнєй хромосомьі", що заражені імперськими амбіціями, "вялічієм", "скрєпами" та "руzzьким міром".
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30.10.2022 19:47 Відповісти
чмобик в бегах??? Интересно, касапы статью придумают - не хотел сдыхать за путина...
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30.10.2022 19:53 Відповісти
якось пофіг..

не можуть самі розібратись - нехай тікають..
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30.10.2022 19:55 Відповісти
Слідом за "можновладцями" ломануться всі, в кого вистачить грошей на дорогу, хоча б до кордону.
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30.10.2022 20:01 Відповісти
то дивлячись до якого й куди їх пустять
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30.10.2022 21:12 Відповісти
вже мобілізція як 4 дні тому завершена і офіційно кремляді оголосили, знову ж таки пишуть тут.
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30.10.2022 19:59 Відповісти
Якщо що, то нам *****.
Я за те, щоб орки поставили заслони на своїх кордонах, і самостійно своїх сцикунців переробляли на фарш з кулеметів.
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30.10.2022 20:03 Відповісти
Пофамильно прэго!
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30.10.2022 20:09 Відповісти
Мэрия Москвы ... на фронт. Да они там в окоп не влезут! Такая себе новость
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30.10.2022 20:17 Відповісти
Чем меньше кацапа на фронте, тем лучше, но это не значит что жители стран которых ещё вчера русня называла "чурки" и такое подобное, не должна их вылавливать у себя и киздить.
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30.10.2022 20:39 Відповісти
Самое смешное и печальное, что убежав в соседние страны и получив там убежище, эти московские чиновники будут обвинять Украину, рисовать свастики Z и нападать на украинских беженцев.
Можно вывезти русских из Мордора, но невозможно вывести Мордор из русских.
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30.10.2022 20:43 Відповісти
так ещенарожалки в коментах на ютубе желают солдатам не погибнуть и беречь себя. ещенарожалки не говорят, что вообще не идите.
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30.10.2022 21:38 Відповісти
@

От тому ось твердження у цій статті - є у корні невірним:

>Ніхто не хоче воювати, вбивати і бути вбитим

Залюбки оркофашисти і повоювали би і повбивали «хахлів», але от вбитими бути бояться.
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31.10.2022 05:05 Відповісти
ух ти, самоліквідація хабарного строю!
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30.10.2022 21:36 Відповісти
ещенарожалки не получают вьіплатьі https://www.youtube.com/watch?v=6Eaqd6NL07Q&lc=UgxLSFx58pEe2MM2g154AaABAg.9hnZ6qZibRM9hoC695lhm3 https://www.youtube.com/watch?v=6Eaqd6NL07Q&lc=UgxLSFx58pEe2MM2g154AaABAg.9hnZ6qZibRM9hoC695lhm3

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30.10.2022 21:41 Відповісти
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30.10.2022 22:50 Відповісти
A to smotriu nedaleko gde ja zivu,vot takoj pokazalsia Neuzeli kacapi tak maskirovatsia naucilis, stob v Evropu popast
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30.10.2022 22:55 Відповісти
не обижай животньіх. )))
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31.10.2022 07:18 Відповісти
 
 