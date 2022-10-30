Російські чиновники масово тікають від мобілізації за кордон: в мерії Москви недорахувалися до 30% штату, - ЗМІ
Чиновники російського уряду і мерії Москви тікають від мобілізації за кордон. Йдуть у відпустку і з неї на роботу вже не повертаються.
Про це повідомляє "Настоящее время" з посиланням на головного редактора видання "Верстка" Лолу Тагаєву, передає Цензор.НЕТ.
Виданню відомі випадки від'їзду співробітників російських Мінпросвіти, Міністерства цифрового розвитку та Центробанку.
У деяких відділах мерії Москви недорахувалися 20-30% штату, оскільки чиновники йдуть у відпустку і після неї вже не повертаються.
"Насамперед їдуть у країни Середньої Азії, як члени виконкому Російського футбольного союзу. Нам написали кілька різних співробітників мерії та міністерств, їм хотілося поділитися своєю історією. Ніхто не хоче воювати, вбивати і бути вбитим. На відміну від жителів російської глибинки, у співробітників відомств є доступ до найрізноманітнішої інформації - не тільки до телевізора. Вони розуміють, що відбувається", - повідомила Тагаэва.
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До споконвічного кремлівського експорту у вигляді ненависті, брехні, мародерства та крадіжок додався експорт носіїв "лішнєй хромосомьі", що заражені імперськими амбіціями, "вялічієм", "скрєпами" та "руzzьким міром".
не можуть самі розібратись - нехай тікають..
Я за те, щоб орки поставили заслони на своїх кордонах, і самостійно своїх сцикунців переробляли на фарш з кулеметів.
Можно вывезти русских из Мордора, но невозможно вывести Мордор из русских.
От тому ось твердження у цій статті - є у корні невірним:
>Ніхто не хоче воювати, вбивати і бути вбитим
Залюбки оркофашисти і повоювали би і повбивали «хахлів», але от вбитими бути бояться.