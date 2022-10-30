УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10573 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 884 62

Росіяни готують відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, - Генштаб

рф,окупанти,артилерія

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо пересування російських військ по окупованій частині Херсонщини. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили російський склад у Скадовському районі, - Братчук

Автор: 

армія рф (17399) Херсонська область (5759)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Сподіваюсь їх не випустять! Свого разу з-під Києва пішли та через місяць тією технікою підсилили наступ на Кремінну та Лисичанськ!
показати весь коментар
30.10.2022 22:22
+16
Гадаю що ЗСУ наразі набагато краще споряджені щоб перекинути кацапів у напрямку концерту кабзона
показати весь коментар
30.10.2022 22:34
+15
⚡️Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках "зерновой инициативы". Россию об этом решении "уведомили", - СМИ со ссылкой на координационный центр

Ну вы поняли, да? РФ вышла из соглашения, но на заседании было принято решение, что мнение России никого не интересует и её просто "уведомили" о том, что завтра судна выйдут из портов.
показати весь коментар
30.10.2022 22:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб не опинитись у мішку.
показати весь коментар
30.10.2022 22:21 Відповісти
точніше в пакеті
показати весь коментар
30.10.2022 22:46 Відповісти
Сподіваюсь їх не випустять! Свого разу з-під Києва пішли та через місяць тією технікою підсилили наступ на Кремінну та Лисичанськ!
показати весь коментар
30.10.2022 22:22 Відповісти
Гадаю що ЗСУ наразі набагато краще споряджені щоб перекинути кацапів у напрямку концерту кабзона
показати весь коментар
30.10.2022 22:34 Відповісти
не додає ленд ліз.... - нийте далі...
показати весь коментар
30.10.2022 23:26 Відповісти
Випустять як завжди випускали, ще може пальне підженуть
показати весь коментар
30.10.2022 23:32 Відповісти
никто Херсон сдавать не будет без боя. Просто решили наконец с нашим ГШ в шахматы сыграть.
показати весь коментар
30.10.2022 22:33 Відповісти
Каким образом? По дну?
показати весь коментар
30.10.2022 22:34 Відповісти
,до дна ще далеко
показати весь коментар
30.10.2022 23:00 Відповісти
русне пи#да...
показати весь коментар
30.10.2022 22:35 Відповісти
Щось не подобається мені це, готують якусь *****, я авжеж вірю у ЗСУ, але щось занадто гладко
показати весь коментар
30.10.2022 22:36 Відповісти
Вчора дивилась відео : на Херсонському напрямку орки під обстрілом наших бійців пригають в бтр,тікають на великій швидкості, перевертаються в кювет....потім стонуть...а телефон знімає..
показати весь коментар
31.10.2022 08:13 Відповісти
плохо что куда то хотят перетащить,хорошо что на складах что то исправного уже видать жопа
показати весь коментар
30.10.2022 22:37 Відповісти
не вірте ніколи кацапні і бульбашні - будуть запеклі бої...
я б не заходив в місто.... - оточити - і тварі самі вийдуть і почнуть плакати за больну маму в далеком ауле....
показати весь коментар
30.10.2022 22:39 Відповісти
Я чесно думав що наші зайдуть через Токмак щоб відрізати русню від криму, кацапи схоже також це помітили й перекидають частину контингенту, у всякому разі в ситуації яка склалася все ще краще спробувати надавити на південь, сторону криму, так під загрозою відрізання від постачання опиниться не тільки Херсон, а й ЗАЕС, й ціле угрупування яке поки що тилове. Штурмувати Херсон погана ідея.
показати весь коментар
30.10.2022 22:49 Відповісти
штурмувати місто як Херсон - танки в місті де з "кожного поверху нема погрози?" - остання гуйня,,,,
показати весь коментар
30.10.2022 22:56 Відповісти
Пойдут на Николаев и Одессу.
показати весь коментар
30.10.2022 22:40 Відповісти
Зачем Николаеву и Одессе столько чёрных мешков?
показати весь коментар
30.10.2022 22:41 Відповісти
Похоже все здесь решили что +300 тысяч мяса это смешно, и его кидают на оборону. Мне не смешно и всем будет не смешно уже в декабре. Проснитесь уже.
показати весь коментар
30.10.2022 22:43 Відповісти
Посмотрим. Не долго осталось. Очень многое свидетельствует о наступлении на Одессу к Приднестровью и удару с севера опять же к нему. Это абсолютно логичный хотя и абсолютно рискованный план, но царь русни именно такими планами и работает со времён оккупации Крыма. Я бы надеялся на лучшее, но готовился к худшему.
показати весь коментар
30.10.2022 23:00 Відповісти
Такой план это авантюра а не риск

Без шансов

Тем более все перемещения под контролем
показати весь коментар
30.10.2022 23:25 Відповісти
Возможно. Надеюсь. А перемещения под контролем сейчас у всех.
показати весь коментар
30.10.2022 23:26 Відповісти
На Харьковском тем не менее кацапы рывок прозевали
показати весь коментар
30.10.2022 23:30 Відповісти
Это да. Но скорее не прозевали, а тупо не успели прикрыть. 200 тысяч орков на 2000 км фронта это очень мало.
показати весь коментар
30.10.2022 23:34 Відповісти
До декабря на правом берегу Днепра останутся только Кони Педальные.
показати весь коментар
30.10.2022 22:52 Відповісти
А ты иди спать. А завтра вступай в должность коменданта Одессы...после пятого стакана.
показати весь коментар
30.10.2022 23:41 Відповісти
Это не имеет смысла. Без успехов армии комендант будет командовать так же как Гайдай сейчас Лисичанском.
показати весь коментар
30.10.2022 23:43 Відповісти
Ви головне - не панікуйте,а довіряйте ЗСУ.
І обов'язково робіть хоть щось для нашої перемоги: якщо не хочете воювать,то донатьте на армію,ідіть допомагайте розбирать завали.Не можна зараз нічого не робити....
показати весь коментар
31.10.2022 08:20 Відповісти
не педалируй *****
показати весь коментар
30.10.2022 22:47 Відповісти
Если бы взрывы мостов останавливали войны, их бы в Европе просто не было никогда.
показати весь коментар
30.10.2022 23:04 Відповісти
Та это эталоный зрадойоб)))тут парочку есть один все время тему стоимость яиц педалирует другой гастер с волыни камлает про лыху долю и что не может на складе во вроцлаве повйобывать,этого клинит о великом прорыве чмобиков с брусиловым на коннице буденого на одесу)))
показати весь коментар
30.10.2022 23:04 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2022 23:05 Відповісти
По морю по дну арту тягати?На що писати таку дичину?
показати весь коментар
30.10.2022 23:27 Відповісти
От Херсона до Николаева 60км. От Николаева до одессы 100км.
показати весь коментар
30.10.2022 23:32 Відповісти
Як же з ідіотами важко...Відкрий карту ! Яка в дупу Одеса сухопутним шляхом с під Херсона?Літаюча арта?Про Миколаїв взагалі мовчу вони з Херсона тікають взагалі на інший берег.Включай голову коли пишешь цю маячню.Реально матів вже на вас немає !
показати весь коментар
31.10.2022 02:45 Відповісти
Какой Николаев, какая Одесса? Чувак они с правого берега Херсона убирают арту, это единственный плацдарм на Николаев и Одессу. Скорее всего на Запорожское направление перекидывают, по поводу Севера ваще не стоит переживать. Никто не будет там наступать в сракопад багнюки. Там наступать можно будет только с апреля месяца. Можно зимой тоже, но тогда они там могут подохнуть раньше времени от холода
показати весь коментар
31.10.2022 02:29 Відповісти
Редкая пушка доберётся до середины Днепра...
показати весь коментар
30.10.2022 22:40 Відповісти
Ідіть нах.й москалі
із нашої землі !
Або ляжете в неї
показати весь коментар
30.10.2022 22:48 Відповісти
судячи по тому,що ахмад силі дали прикурити на лівому березі Дніпра, вони будуть кочувати в районі запорізької АЕС, прикривати бродяг в Мелітополі і в Токмаку з заходу. А з сходу стойбіщами їх буде район авдіїївки та бахмута. І все що залишилось двигають туди.
показати весь коментар
30.10.2022 22:49 Відповісти
Есть в этом хорошая новость - эвакуация
показати весь коментар
30.10.2022 22:51 Відповісти
⚡️Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках "зерновой инициативы". Россию об этом решении "уведомили", - СМИ со ссылкой на координационный центр

Ну вы поняли, да? РФ вышла из соглашения, но на заседании было принято решение, что мнение России никого не интересует и её просто "уведомили" о том, что завтра судна выйдут из портов.
показати весь коментар
30.10.2022 22:59 Відповісти
Вот это верно

Так и нужно с ними разговаривать
показати весь коментар
30.10.2022 23:04 Відповісти
Якщо правда то супер. Об парашу просто треба витерти ноги й робити свою справу далі! Кацапи зассуть потопити торговельне цивільне судно на очах усього світу під гарантією Туреччини....
показати весь коментар
30.10.2022 23:20 Відповісти
Новость хорошая. Хотел бы попросить ссылку на первоисточник. Спасибо.
показати весь коментар
30.10.2022 23:42 Відповісти
Це лише каже про те що ООН тварюки кончені.Коли це можна було зробити ще півроку тому з воєнним конвоєм також і небо закрити і багато чого.Скільки б і життів зберегли і зерно давно перекинули.Презервативи вони штопані !
показати весь коментар
31.10.2022 02:48 Відповісти
Та непартесь,с америкосовских спутников видно каждую орочью жопу ,спрятавшеюся в кустах,а про технику молчу вообще.Так шо сюрпризов от кацапов для ВСУ не будет,наши все видят.
показати весь коментар
30.10.2022 23:05 Відповісти
Вернее видят американцы и нам передают инфо)
показати весь коментар
30.10.2022 23:08 Відповісти
Як у вас все просто.. Спутник-фотка-ескалібур-все убито і розбито. Дивовижно…
показати весь коментар
30.10.2022 23:16 Відповісти
Такое бывает

Вот недавно батарею САУ накрыли

Всех сразу и в один момент

Никто даже не дернулся как стояли так и сгорели
показати весь коментар
30.10.2022 23:22 Відповісти
А!, то цілий супутник орчі дупи побачив біля стволів у кущах?! Я думав, що то аеророзвідка чи ще хтось..
показати весь коментар
31.10.2022 09:15 Відповісти
Там все вместе работает

Главное результат
показати весь коментар
31.10.2022 10:26 Відповісти
Перечитайте перший пост, там де «та не парьтесь». А лозунг «главное не метод, главное результат» залиште кацапам.
показати весь коментар
31.10.2022 10:37 Відповісти
Якщо це дійсно так, то рашисти й справді готуються відступати на лівий берег.
показати весь коментар
30.10.2022 23:45 Відповісти
Частину накриють при любих розкладах, частину кинуть самі. Бити будуть в місцях скупчення, не обов'язково на переправах, всі рухи північних варварів з дронів і космосу добре видно.
показати весь коментар
31.10.2022 00:13 Відповісти
Вони хочуть повторити Сталінградську битву з Херсоном в ролі сталінграда ? Розміщення нашої армії буде нагадувати розміщення німців біля сталінграда а кацапської армії розміщення совкової в і біля сталінграда.
показати весь коментар
31.10.2022 00:56 Відповісти
ну так і мовчіть, або жуйте жуйку! генштаб, блін . як баба базарна!
показати весь коментар
31.10.2022 02:07 Відповісти
на отходе бить врага хорошо
показати весь коментар
31.10.2022 09:13 Відповісти
 
 