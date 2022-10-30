Росіяни готують відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо пересування російських військ по окупованій частині Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки".
Топ коментарі
+21 Юрий Педаченко
показати весь коментар30.10.2022 22:22
+16 Helen Batiouk
показати весь коментар30.10.2022 22:34
+15 Roman Skripnik
показати весь коментар30.10.2022 22:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я б не заходив в місто.... - оточити - і тварі самі вийдуть і почнуть плакати за больну маму в далеком ауле....
Без шансов
Тем более все перемещения под контролем
І обов'язково робіть хоть щось для нашої перемоги: якщо не хочете воювать,то донатьте на армію,ідіть допомагайте розбирать завали.Не можна зараз нічого не робити....
із нашої землі !
Або ляжете в неї
Ну вы поняли, да? РФ вышла из соглашения, но на заседании было принято решение, что мнение России никого не интересует и её просто "уведомили" о том, что завтра судна выйдут из портов.
Так и нужно с ними разговаривать
Вот недавно батарею САУ накрыли
Всех сразу и в один момент
Никто даже не дернулся как стояли так и сгорели
Главное результат