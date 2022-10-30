У Сєвєродонецьку російські окупанти розгорнули табір для підготовки мобілізованих
Російські війська розгорнули табір для підготовки мобілізованих в окупованому Сєверодонецьку Луганської області.
Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, в місті зросла кількість російських військових.
"Навіть було організовано щось на зразок табору для їх підготовки або полігон. Зайшла додаткова жива сила в місто, яку там готують, вчать. Важко сказати, що вони там з ними роблять. Може, розповідають, як виглядає зброя", – наголосив Стрюк.
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