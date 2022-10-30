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Новини Війна
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У Сєвєродонецьку російські окупанти розгорнули табір для підготовки мобілізованих

сєверодонецьк

Російські війська розгорнули табір для підготовки мобілізованих в окупованому Сєверодонецьку Луганської області.

Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, в місті зросла кількість російських військових.

"Навіть було організовано щось на зразок табору для їх підготовки або полігон. Зайшла додаткова жива сила в місто, яку там готують, вчать. Важко сказати, що вони там з ними роблять. Може, розповідають, як виглядає зброя", – наголосив Стрюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники замінували всі околиці Сєверодонецька, готуються до оборони, - мер Стрюк

Автор: 

армія рф (17399) Сєверодонецьк (508) мобілізація (3059)


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Топ коментарі
+7
Який несподіваний і приємний збіг - кац.табір розташувався точно на полігоні арти ЗСУ.
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30.10.2022 23:24
+6
Хаймарси вже облизуються....
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30.10.2022 23:22
+5
Іншими словами, майданчик для Бавовнятка погратися
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30.10.2022 23:12
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Чмоблаг?
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30.10.2022 23:02 Відповісти
Кацтабір
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30.10.2022 23:19 Відповісти
Іншими словами, майданчик для Бавовнятка погратися
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30.10.2022 23:12 Відповісти
Хаймарси вже облизуються....
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30.10.2022 23:22 Відповісти
Який несподіваний і приємний збіг - кац.табір розташувався точно на полігоні арти ЗСУ.
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30.10.2022 23:24 Відповісти
Святые Хаймарсы упокоят их души
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30.10.2022 23:56 Відповісти
Підготують, нагодують, одінуть, озброять, узбеки кулеметами натренирують і пакет HIMARS отримають.
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30.10.2022 23:57 Відповісти
обучают за 45 секунд в чёрный пластиковый пакет влезть и застегнуться ))
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31.10.2022 00:15 Відповісти
Сподіваюсь до вечора почути про обстріли скупчень ворога та виття аттуда про "подлий обстрєл неподготовлених ребят без оружия"
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31.10.2022 06:24 Відповісти
Корм для Химер
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31.10.2022 07:31 Відповісти
 
 