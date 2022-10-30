Зенітний підрозділ ППО 30 жовтня знищив ворожий Су-25
Українські сили збили російський штурмовик Су-25 на півдні нашої держави 30 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.
"30 жовтня близько 8.00 на південному напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25", - зазначається у повідомленні.
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