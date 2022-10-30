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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зенітний підрозділ ППО 30 жовтня знищив ворожий Су-25

штурмовик,су,повітряні,сили

Українські сили збили російський штурмовик Су-25 на півдні нашої держави 30 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил. 

"30 жовтня близько 8.00 на південному напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж години зранку ЗСУ на півдні збили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25, - Повітряні сили

Автор: 

літак (2903) Повітряні сили (2645)


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Топ коментарі
+19
Такі ранкові новини і на ніч чудово заходять.
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30.10.2022 23:32
+13
роблять рідні...
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30.10.2022 23:29
+10
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁
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30.10.2022 23:34
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роблять рідні...
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30.10.2022 23:29 Відповісти
Далетался касатик.
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30.10.2022 23:31 Відповісти
Такі ранкові новини і на ніч чудово заходять.
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30.10.2022 23:32 Відповісти
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁
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30.10.2022 23:34 Відповісти
Тарас спить - Богдан воюе, Богдан спить - Тарас воює..
спи летеха - не перший раз...
Степан відчитається за тебе як зелені тварі зателефонять,,,
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30.10.2022 23:42 Відповісти
гуртом і бджоли бегемота заганяюуть...
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30.10.2022 23:51 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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30.10.2022 23:52 Відповісти
Bravo
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31.10.2022 02:39 Відповісти
Напевне свинопсячий ас путинский сокол з будуна в неділю вирішив перевірити нашу ппо. Реакція сповільнена, пару секунд і сам налетів на ракету
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31.10.2022 06:28 Відповісти
- Товарищ курсант! "Жёлтый лист" скоро! Хотите получить "пятёрку" на выпускных госекзаменах?
- Хочу!
- Ну тогда слетайте со мной "ведомым", завтра, на штурмовку "хахлов"!
-Ба-бах!
Український оператор ПЗРК :
- Ніколи оцінка на держекзаменах не діставалася так дорого!
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31.10.2022 09:26 Відповісти
 
 