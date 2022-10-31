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Новини Війна
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Путін планує продовжувати війну у 2023 році, - ISW

путін

Російський диктатор Путін не планує завершувати війну у 2023 році та хоче утримати вже захоплені українські території.

Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними аналітиків, малоймовірно, що Путін зважиться на ескалацію з використанням тактичної ядерної зброї. Однак це можливо у випадку краху російської армії, який може дозволити ЗСУ просунутись по всій території бойових дій.

Також в ISW вважають, що російський диктатор не буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО. Він може натякати на можливість використання зброї масового ураження та погрожувати Альянсу, щоб зупинити західну допомогу Україні.

"По-перше, путін ставить умови для продовження кидання погано підготовлених російських військ безпосередньо до бойових дій в Україні у осяжному майбутньому, замість того, щоб призупинити операції з відновлення ефективних військових сил. По-друге, теорія перемоги путіна базується на використанні суворої зими, щоб зламати волю Європи", - йдеться в повідомленні.

Нещодавно завершена "часткова мобілізація" в Росії свідчить про те, що Путін не планує зупинятися і продовжить воювати у 2023 році. Він не розраховує на припинення вогню або ескалацію, яка могла б завершити війну на його умовах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов про вихід РФ із "зернової угоди": Звичайний шантаж напередодні саміту G20

Автор: 

росія (65223) ISW (653)


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Топ коментарі
+24
Ну і...?
Влітку спекотно, взимку холодно, вода мокра, а Путін планує продовжувати війну у 2023 році.
Що далі?
Це все об'єктивні закони природи. Питання, як їм протистояти? Для літа є кондиціонер, для зими пічка, для води парасолька, а путіна треба вбити. Саме так людина та природа досягають гармонії.
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31.10.2022 07:05
+18
Фотка зачётная вот так ху.ло выглядит когда садится на свой секретный "ядерный" чемоданчик.
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31.10.2022 06:59
+13
Зима будет тёплой, но для путина - суровой.
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31.10.2022 06:58
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Зима будет тёплой, но для путина - суровой.
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31.10.2022 06:58 Відповісти
Фотка зачётная вот так ху.ло выглядит когда садится на свой секретный "ядерный" чемоданчик.
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31.10.2022 06:59 Відповісти
Суть статьи- Куйло и в 2023-м останется Куйлом. А кто бы сомневался?
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31.10.2022 08:08 Відповісти
или я ее веду в ЗАГС
или она меня ведет к прокурору
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31.10.2022 07:04 Відповісти
Ну і...?
Влітку спекотно, взимку холодно, вода мокра, а Путін планує продовжувати війну у 2023 році.
Що далі?
Це все об'єктивні закони природи. Питання, як їм протистояти? Для літа є кондиціонер, для зими пічка, для води парасолька, а путіна треба вбити. Саме так людина та природа досягають гармонії.
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31.10.2022 07:05 Відповісти
То може пора з цього робити висновки! Оті "санкції" *уйлу " наче ''мертвому примочки''. Пора ЗСУ давати належну зброю щоб покінчити з *уйлом і війною, і морлором вцілому!
Чи може вам хочеться затягнути на роки війну у Европі?
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31.10.2022 07:13 Відповісти
путін думає що зимою легше воювати але в Україні не такі зими як в Росії . А головне на що він розраховує коли вже його армія не просувається ? Буде обстрілювати тец для того щоб тиснути на населення.
А те що кажуть зима це немає ніякого значення на війні -бо на війні головним є зброя а не погодні умови.
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31.10.2022 07:13 Відповісти
Вчера Одесса + 16/17 Кассель Германия ближе к северу + 22 в шортах ходят Швеция от+5 до + 15 Норвегия то же самое...на юге Европы люди купаются в морях вода и воздух + 16-18....
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31.10.2022 08:52 Відповісти
Когда был путин маленький
С кудрявой головой...
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31.10.2022 07:14 Відповісти
Кроме как воевать у этого писюна нет другого выхода, так как Украина балована и не хочет говорить, то шо ему уже остается делать? маленькое достоинство отступить же не позволяет.
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31.10.2022 07:23 Відповісти
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31.10.2022 07:30 Відповісти
Цьому живому трупу треба планувати як до завтра дотягнути.
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31.10.2022 07:31 Відповісти
Я навіть більше можу сказати.
Війна буде продовжуватись до її закінчення, зимою, весною та літом,
поки орки не побіжать ховатись в брянських лісах.
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31.10.2022 07:34 Відповісти
Там контора рулит, а не гений фюрера. И речи ему пишет, никакой отсебятины
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31.10.2022 07:44 Відповісти
И не надо в медиа озвучивать реальную обстановку, враги это используют
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31.10.2022 07:47 Відповісти
Якщо пляшивий хоче та оправдовує захоплення територій, тоді що завадить Україні взяти під свій контроль Білгородську, Воронезьку та Орловську області та Кубань?
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31.10.2022 07:48 Відповісти
По-перше не треба недооцінювати ворога. А по-друге завадить принцип дотримання Україною міжнародного права щодо суверенності кордонів усіх країн. Якщо ми почнемо робити теж саме що рф то у мить позбудемося будь якої підтримки. Вам як і рососоіянам мало території?
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31.10.2022 08:09 Відповісти
По-перше, ворога ніхто не недооцінює. По-друге. Ви бачите, що аквафрешія намагається створити зону відчуження між собою та заходом. Питання, чому ця зона має проходити по нашій території? Хай проходить по території згаданих росіянських областей.
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31.10.2022 09:40 Відповісти
Война будет продолжаться. Линия фронта будет проходить где-то: Иркутск - Братск - Усть-Илимск...
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31.10.2022 07:50 Відповісти
А нахера нам ота ското быдло база...
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31.10.2022 08:54 Відповісти
Ні, там буде китайський фронт
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17.11.2022 05:05 Відповісти
А це не дивує. Вся історія москалії, починаючи з татаро-монгольської орди, яка їх створила, це війни, вбивства, грабіж сусідів. Інакше вони не виживають. Це в них такий образ існування.
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31.10.2022 08:08 Відповісти
Це вже давно не питання, з цим виродком та його охлосом вже давно все зрозуміло.
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31.10.2022 08:57 Відповісти
Путин все больше напоминает Гитлера в 1945г. Конец Путина где-то близок, пора уже ему икать для похорон подходящую канаву, запастись канистрой бензина
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31.10.2022 09:13 Відповісти
 
 