Путін планує продовжувати війну у 2023 році, - ISW

Російський диктатор Путін не планує завершувати війну у 2023 році та хоче утримати вже захоплені українські території.

Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними аналітиків, малоймовірно, що Путін зважиться на ескалацію з використанням тактичної ядерної зброї. Однак це можливо у випадку краху російської армії, який може дозволити ЗСУ просунутись по всій території бойових дій.

Також в ISW вважають, що російський диктатор не буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО. Він може натякати на можливість використання зброї масового ураження та погрожувати Альянсу, щоб зупинити західну допомогу Україні.

"По-перше, путін ставить умови для продовження кидання погано підготовлених російських військ безпосередньо до бойових дій в Україні у осяжному майбутньому, замість того, щоб призупинити операції з відновлення ефективних військових сил. По-друге, теорія перемоги путіна базується на використанні суворої зими, щоб зламати волю Європи", - йдеться в повідомленні.

Нещодавно завершена "часткова мобілізація" в Росії свідчить про те, що Путін не планує зупинятися і продовжить воювати у 2023 році. Він не розраховує на припинення вогню або ескалацію, яка могла б завершити війну на його умовах.

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