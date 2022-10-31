Путін планує продовжувати війну у 2023 році, - ISW
Російський диктатор Путін не планує завершувати війну у 2023 році та хоче утримати вже захоплені українські території.
Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.
Так, за даними аналітиків, малоймовірно, що Путін зважиться на ескалацію з використанням тактичної ядерної зброї. Однак це можливо у випадку краху російської армії, який може дозволити ЗСУ просунутись по всій території бойових дій.
Також в ISW вважають, що російський диктатор не буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО. Він може натякати на можливість використання зброї масового ураження та погрожувати Альянсу, щоб зупинити західну допомогу Україні.
"По-перше, путін ставить умови для продовження кидання погано підготовлених російських військ безпосередньо до бойових дій в Україні у осяжному майбутньому, замість того, щоб призупинити операції з відновлення ефективних військових сил. По-друге, теорія перемоги путіна базується на використанні суворої зими, щоб зламати волю Європи", - йдеться в повідомленні.
Нещодавно завершена "часткова мобілізація" в Росії свідчить про те, що Путін не планує зупинятися і продовжить воювати у 2023 році. Він не розраховує на припинення вогню або ескалацію, яка могла б завершити війну на його умовах.
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или она меня ведет к прокурору
Влітку спекотно, взимку холодно, вода мокра, а Путін планує продовжувати війну у 2023 році.
Що далі?
Це все об'єктивні закони природи. Питання, як їм протистояти? Для літа є кондиціонер, для зими пічка, для води парасолька, а путіна треба вбити. Саме так людина та природа досягають гармонії.
Чи може вам хочеться затягнути на роки війну у Европі?
А те що кажуть зима це немає ніякого значення на війні -бо на війні головним є зброя а не погодні умови.
С кудрявой головой...
Війна буде продовжуватись до її закінчення, зимою, весною та літом,
поки орки не побіжать ховатись в брянських лісах.